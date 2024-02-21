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Başa mı Dönüyoruz? RTÜK'ün Cezalarının Hedefinde Yeniden Kızılcık Şerbeti Var!

Başa mı Dönüyoruz? RTÜK'ün Cezalarının Hedefinde Yeniden Kızılcık Şerbeti Var!

RTÜK Kızılcık Şerbeti
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.02.2024 - 17:02

Yayınlanmaya başladığı günden itibaren sosyal medyayı esiri haline getiren dizilerden biri de Kızılcık Şerbeti. Beklenmedik senaryosu ile hala izleyenlerine ters köşe yapan Kızılcık Şerbeti, RTÜK'ten aldığı ceza ile reytinglerini ikiye katlamıştı hatırlarsanız. Aradan aylar geçti, RTÜK Kızılcık Şerbeti'ne bir ceza daha kesti!

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Yayınlandığı ilk bölümden itibaren tüm dikkatleri üstüne çeken Kızılcık Şerbeti, sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasında elbette.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren tüm dikkatleri üstüne çeken Kızılcık Şerbeti, sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasında elbette.

Seküler ve muhafazakar iki ailenin çocuklarının evlilikleri ile başlayan hikayede her bölümde daha da şaşkına döneceğimiz olaylar yaşanmaya başladı. Senaryo artık hiçbirimizin tahmin edemeyeceği yerlere doğru gidiyor!

Şimdilerde dizideki tüm karakterlerin birden farklı aşklar yaşamasına şahit oluyoruz. Sık sık değişen bu çiftler bize biraz reyting kaygısı gibi geliyor hatta.

Şimdilerde dizideki tüm karakterlerin birden farklı aşklar yaşamasına şahit oluyoruz. Sık sık değişen bu çiftler bize biraz reyting kaygısı gibi geliyor hatta.

Sevgili olan çiftlerin hızına yetişmek mümkün değil. Daha önceki gün yanında başka birini gördüğümüz başrollerimizin aşk hayatları oldukça hızlandı anlayacağınız. Hatta Doğa'dan ayrılan Fatih'in bir hızla görücü olarak Görkem'e gitmesi de ağzımızı açık bırakmıştı.

Üstüne bir de Kıvılcım evin banyosunda hamilelik testi buldu! Doğa da çıkıp "o test benim!" dedi.

Üstüne bir de Kıvılcım evin banyosunda hamilelik testi buldu! Doğa da çıkıp "o test benim!" dedi.

Fakat testin hala Alev'e ait olma ihtimali mevcut. Eğer hamile olan Doğa ise o zaman da ortalık iyice karışacak. Fatih yeni bir ilişkide, Doğa'nın hamile olma ihtimali var. Alev hamileyse ne olacak belli değil derken kafamız iyice karman çorman oldu.

Tam bu sırada bizi birkaç ay önceki tartışmalara götürecek bir haber geldi ve Kızılcık Şerbeti ile RTÜK'ün yeniden bir arada anılmaya başlandığını gördük.

Tam bu sırada bizi birkaç ay önceki tartışmalara götürecek bir haber geldi ve Kızılcık Şerbeti ile RTÜK'ün yeniden bir arada anılmaya başlandığını gördük.

Gerdek ve kadına şiddet sahneleriyle RTÜK'ün inceleme altına aldığı Kızılcık Şerbeti'ne 5 kez yayın durdurma cezası ve para cezası vermişti. Tabii oyuncular, kanal, yapım şirketi derken herkes isyan etmişti.

Üstüne üstlük bir de yeni bölüm yayınlandığı esnada dizi yayından kaldırılmış, ekranda bir bilgilendirme yazısına yer verilerek ardından belgesel yayınlanmıştı.

Üstüne üstlük bir de yeni bölüm yayınlandığı esnada dizi yayından kaldırılmış, ekranda bir bilgilendirme yazısına yer verilerek ardından belgesel yayınlanmıştı.

Hal böyle olunca ortalık iyice karışmış, diğer oyuncular da sosyal medya üzerinden Kızılcık Şerbeti'ne destek mesajları yağdırmıştı. 5 haftalık mağduriyetin ardından dizi ekrana geri dönmüştü fakat bu süreçte eski bölümler izlenmeye devam etmiş, sosyal medyadan adı bir an olsun düşmemişti.

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Bu olayın üstüne reytinglerini ikiye katlayan Kızılcık Şerbeti, uzun bir süredir sessiz sakin bir şekilde yayın hayatına devam ederken yeni bir RTÜK cezası ile karşı karşıya geldi.

Bu olayın üstüne reytinglerini ikiye katlayan Kızılcık Şerbeti, uzun bir süredir sessiz sakin bir şekilde yayın hayatına devam ederken yeni bir RTÜK cezası ile karşı karşıya geldi.

Dizinin yayınlanan bölümleri esnasında aynı deterjan markasının reklamının üst üste yapılıyor olması dolayısıyla şikayet alan RTÜK, Kızılcık Şerbeti'ne para cezası kesti.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı ise bu durumu Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurarak "Niyet ceza olunca bazen kahve bazen deterjan bazen de yumuşatıcı bahane oluyor!" yorumunu yaptı.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı ise bu durumu Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurarak "Niyet ceza olunca bazen kahve bazen deterjan bazen de yumuşatıcı bahane oluyor!" yorumunu yaptı.
twitter.com

'RTÜK'ten temizlik deterjanına ceza! Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde temizlik deterjanı ve yumuşatıcıya 'ürünler için aşırı vurgu' yapıldığı savıyla kanala %2 para cezası kesildi. Niyet ceza olunca bazen kahve bazen deterjan bazen de yumuşatıcı bahane oluyor.'

Anlayacağınız yine yangınlar yine Şerbo!

Anlayacağınız yine yangınlar yine Şerbo!

Daha önce 5 kez yayın durdurma cezası alan Kızılcık Şerbeti, o dönem 1.5 milyon TL de para cezası ödemişti...

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