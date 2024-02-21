Başa mı Dönüyoruz? RTÜK'ün Cezalarının Hedefinde Yeniden Kızılcık Şerbeti Var!
Başa mı Dönüyoruz? RTÜK'ün Cezalarının Hedefinde Yeniden Kızılcık Şerbeti Var!
Yayınlanmaya başladığı günden itibaren sosyal medyayı esiri haline getiren dizilerden biri de Kızılcık Şerbeti. Beklenmedik senaryosu ile hala izleyenlerine ters köşe yapan Kızılcık Şerbeti, RTÜK'ten aldığı ceza ile reytinglerini ikiye katlamıştı hatırlarsanız. Aradan aylar geçti, RTÜK Kızılcık Şerbeti'ne bir ceza daha kesti!
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Yayınlandığı ilk bölümden itibaren tüm dikkatleri üstüne çeken Kızılcık Şerbeti, sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasında elbette.
Şimdilerde dizideki tüm karakterlerin birden farklı aşklar yaşamasına şahit oluyoruz. Sık sık değişen bu çiftler bize biraz reyting kaygısı gibi geliyor hatta.
Üstüne bir de Kıvılcım evin banyosunda hamilelik testi buldu! Doğa da çıkıp "o test benim!" dedi.
Tam bu sırada bizi birkaç ay önceki tartışmalara götürecek bir haber geldi ve Kızılcık Şerbeti ile RTÜK'ün yeniden bir arada anılmaya başlandığını gördük.
Üstüne üstlük bir de yeni bölüm yayınlandığı esnada dizi yayından kaldırılmış, ekranda bir bilgilendirme yazısına yer verilerek ardından belgesel yayınlanmıştı.
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Bu olayın üstüne reytinglerini ikiye katlayan Kızılcık Şerbeti, uzun bir süredir sessiz sakin bir şekilde yayın hayatına devam ederken yeni bir RTÜK cezası ile karşı karşıya geldi.
RTÜK üyesi İlhan Taşçı ise bu durumu Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurarak "Niyet ceza olunca bazen kahve bazen deterjan bazen de yumuşatıcı bahane oluyor!" yorumunu yaptı.
Anlayacağınız yine yangınlar yine Şerbo!
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