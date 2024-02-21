Başa mı Dönüyoruz? RTÜK'ün Cezalarının Hedefinde Yeniden Kızılcık Şerbeti Var!

Fakat testin hala Alev'e ait olma ihtimali mevcut. Eğer hamile olan Doğa ise o zaman da ortalık iyice karışacak. Fatih yeni bir ilişkide, Doğa'nın hamile olma ihtimali var. Alev hamileyse ne olacak belli değil derken kafamız iyice karman çorman oldu.