Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Sırrından Milyoner'de Herkesi Şaşırtan Yarışmacıya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Sırrından Milyoner'de Herkesi Şaşırtan Yarışmacıya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
19 Şubat Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kızıl Goncalar'ın en sevilen ve en çok merak edilen karakteri hiç şüphesiz Cüneyd. Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakterin derin bir yapısı var ve izleyici, sırlarla dolu olduğunu her bölüm hissediyor. Yayınlanan son bölümde Cüneyd'le ilgili bir sır ortaya çıktı! Sonunda onu çözmeye başlıyoruz.
2. Survivor All Star'da çoğunlukla tartışmalar ve sakatlanmalar gündem oluyor. Ancak bu kez ekranlara yansıyan ve izleyicinin gözünden kaçmayan bir detay herkesi şaşırttı. Nefise'nin elinde tuttuğu bir şeyi kameralardan saklaması "gizlice yemek mi yiyorlar?" düşüncesini akıllara getirdi.
3. Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde sık sık çiftler yer değiştirmeye başladı. İzleyicinin dikkatinden kaçmayan ve eleştirilen bu durumu bir kullanıcı esprili bir dille ele aldı. "Reytinglere yönetmen çözümü" diye yapılan video herkesi güldürdü.
4. Sevilen dizi Kardeşlerim'de neredeyse her hafta bir ölüm gerçekleşiyor ve bir karakter diziden ayrılıyor. Son olarak Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun'un ayrıldığı dizide yeni bir gelişme yaşandı.
5. Ekranlarda fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti ve İnci Taneleri dizileri sosyal medyamızı ele geçirmiş durumda adeta. Uğruna sayısız editler yapılan yapımlar bu sefer de yapay zekaya konu oldu. "@aihikayeler" adlı hesap tarafından "Azem ve Alev aynı dizide olsaydı" diyerek hazırlanan görseller sizi apayrı bir evrene götürecek!
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6. Beyaz Tv ekranlarından yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucuları değişti. Daha önce Selen Görgüzel, Didem Delen ve Bilal Özcan'ın sunduğu programı şimdi Arto, Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik sunuyor.
7. Ekranların en sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, bu sezon yine kadrosuna kattığı oyuncularla reytinglerini katlamaya devam ediyor. EDHO'nun ardından aynı kadroyu neredeyse aynı şekilde kuran Oktay Kaynarca, yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteriyle sevilen usta oyuncu Mustafa Üstündağ'ı da Ben Bu Cihana Sığmazam'a dahil etti!
8. Survivor All Star 2024 bu yıl gümbür gümbür. Kavgalar, kaos, entrika derken gerçekten özlediğimiz Survivor yeniden ekranlarda diyebiliriz. Fakat bazen dozu kaçıyor... Yine de birbirinden eğlenceli anlar dikkatimizi çekmiyor değil. Acun Ilıcalı'nın son bölümde kavgayla alakası olmayan Yunus Emre'yi itmesi de bu anlardan biri oldu ve sosyal medyada dillere düştü. Acun Bey'e 3 ödül cezası istiyoruz! 😂
9. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dikkat çeken bir yarışmacı oldu. Yarışmanın başında yabancı dil bilgisi hakkında konuşan genç yarışmanın "catering" sorusunda iki joker kullanması "pes" dedirtti.
10. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nın sevilen karakteri Dilek'e hayat veren ve daha sonra ani bir şekilde diziden ayrılan Gülsim Ali'nin Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk oldu. Dilek ve Gönül Dağı'yla ilgili konuşan Gülsim Ali'nin açıklamaları tepkiyle karşılandı.
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11. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu gece de izleyenleri ekrana kilitledi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da gündem olan yeni bölümde "Türk alfabesindeki ilk 5 ünsüz harf" sorusu soruldu. Şıkların sadece birinde harf olmasını umursamayan genç yarışmacının joker kullanması herkesi dumura uğrattı.
12. Dönence dizisinde canlandırdığı "Gülce" karakteriyle büyük beğeni toplayan Ülkü Hilal Çiftçi son dönemlerin en popüler genç oyuncularından biri oldu. Şimdilerde İnci Taneleri dizisindeki "Ayça" karakteri olarak karşımıza çıkan Çiftçi şarkı söylediği anları sosyal medya heabından yayınladı. Genç oyuncu beğeni yağan videoyla yeteneklerini bir kez daha sergiledi resmen.
13. Survivor All Star 2024 sezonunda sular durulmuyor. Gündemde yarışmadan ayrılan Sahra Işık'a dair iddialar kol gezerken, Seda Aktuğlu'nun dün yapmış olduğu paylaşımlar ağızları açık bıraktı. Sahra Işık'ın eşi İdris Aybirdi ile mesajlarını ifşalayan Seda Aktuğlu'nun ardından ortalık iyice karışmıştı. İdris Aybirdi de konunun üzerine açıklama yazısı yayınladı.
14. İddialı bir şekilde Survivor All Star kadrosuna dahil olan ve sakatlıkları nedeniyle yarışmadan ayrılan Turabi, Survivor'a geri döneceğine dair ortaya atılan iddialara yanıt verdi.
15. Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın, Pınar'ın Sema'ya söylediği "Lohusa kadın gibisin" sözlerine sessiz kalmayarak tepki gösterdi.
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16. "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının son günlerine damgasını vuran Erva konusu hepimizi şaşırttı. Biz Erva'nın yaptıklarına inanamazken TikTok'ta bir kadın aynısını yaşadığını anlattı.
17. Survivor'da elendikten sonra sık sık paylaşım yapan Seda Aktuğlu ile ilgili bomba iddialar ortaya atılmıştı. Sahra'nın "yuvamı yıkmaya çalışıyor" iddiasıyla birlikte yarışmadan ayrılmak istemesi de iddiaların en büyüğüydü. Karşılıklı göndermeler, itiraflar ve iddialar sonucu ilk geri adım Seda'dan geldi.
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