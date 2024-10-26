Jülide Kural Duyurdu: Entübe Edildiği Söylenen Kadir İnanır'ın Sağlık Durumuyla İlgili Müjdeli Haber!
Jülide Kural Duyurdu: Entübe Edildiği Söylenen Kadir İnanır'ın Sağlık Durumuyla İlgili Müjdeli Haber!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili müjdeli haberi Jülide Kural duyurdu. Yeşilçam'ın efsane isminin haftaya taburcu olacağı söylendi.
Kaynak: Hürriyet
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Selvi Boylum Al Yazmalım, Ah Güzel İstanbul ve Tatar Ramazan gibi efsane yapımlarla bir döneme altın harflerle kazınan Kadir İnanır'ın adı son zamanlarda sağlık sorunlarıyla anılıyordu.
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Sağlık sorunlarıyla ilgili Jülide Kural'ın yaptığı açıklamalara alışık olduğumuz İnanır'ın beynindeki damarlarında oluşan pıhtı yüzünden inme geçirdiği söylenmişti.
Kaldırıldığı hastanede entübe edildiği söylenen Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Kural'dan "Entübe edilmedi, tedbir amaçlı hastanedeyiz." açıklaması gelmişti.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Jülide Kural'dan hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili müjdeli bir haber geldi.
Kural, “Kadir daha iyiye gidiyor. Önümüzdeki hafta eve çıkma planımız var. Ama elbette fizik tedavi devam edecek.” ifadeleriyle Yeşilçam'ın efsane isminin taburcu olacağını fakat tedavisinin devam edeceğini duyurdu.
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