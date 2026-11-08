Cezaevinden Çıkan İlyas Yalçıntaş İlk Kez Açıklama Yaptı

Videoya 'Herkese merhaba. Uzun ve zorlu bir sürecin ardından yeniden sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum' sözleriyle başlayan şarkıcı, adının böyle bir dosyayla anılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ticaret iddiasına net bir yanıt veren Yalçıntaş, 'Ticaret yapmam bir yana, ihtimali bile absürt' dedi. Ancak videonun asıl dikkat çeken kısmı itirafı oldu: 'Üzülerek söylüyorum; birkaç kez yasaklı madde kullandım. Hata yaptım.'

Bu hatayı psikolojik olarak zorlandığı dönemlerde yaptığını anlatan şarkıcı, 'Keşke yapmasaydım. Kötü örnek olduysam herkesten samimiyetle özür diliyorum' sözleriyle hayranlarından özür diledi.