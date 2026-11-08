Cezaevinden Çıkan İlyas Yalçıntaş İlk Kez Açıklama Yaptı
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Yasaklı madde ticareti suçlamasıyla 110 gün tutuklu kalan İlyas Yalçıntaş, tahliyesinin ardından ilk kez konuştu. Instagram’dan paylaştığı videoda ticaret iddiasını kesin bir dille reddeden şarkıcı, birkaç kez yasaklı madde kullandığını kabul etti. Evinde bulunan hassas terazinin spor ve diyet için kullanıldığını yineleyen Yalçıntaş, herkesten özür diledi.
110 gün Marmara Cezaevi'nde kalan İlyas Yalçıntaş, 3 Kasım'daki ilk duruşmada tahliye edildi.
Yalçıntaş, ticaret suçlamasını reddederken birkaç kez yasaklı madde kullandığını kabul etti.
Ünlü şarkıcı, evinde bulunan hassas terazinin spor ve diyet için kullanıldığını yineledi.
"Ünlü olduğum için hep cennet gibi bir hayat yaşadığımı düşünmeyin" diyen Yalçıntaş, cezaevinden daha güçlü çıktığını söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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