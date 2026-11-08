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Cezaevinden Çıkan İlyas Yalçıntaş İlk Kez Açıklama Yaptı

Cezaevinden Çıkan İlyas Yalçıntaş İlk Kez Açıklama Yaptı

Magazin
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 14:41
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Yasaklı madde ticareti suçlamasıyla 110 gün tutuklu kalan İlyas Yalçıntaş, tahliyesinin ardından ilk kez konuştu. Instagram’dan paylaştığı videoda ticaret iddiasını kesin bir dille reddeden şarkıcı, birkaç kez yasaklı madde kullandığını kabul etti. Evinde bulunan hassas terazinin spor ve diyet için kullanıldığını yineleyen Yalçıntaş, herkesten özür diledi.

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110 gün Marmara Cezaevi'nde kalan İlyas Yalçıntaş, 3 Kasım'daki ilk duruşmada tahliye edildi.

110 gün Marmara Cezaevi'nde kalan İlyas Yalçıntaş, 3 Kasım'daki ilk duruşmada tahliye edildi.

'Yasaklı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla yargılanan İlyas Yalçıntaş, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen ünlü şarkıcının yargılanmasına tutuksuz devam ediliyor.

Dava, 15 Aralık'taki duruşmayla sürecek. Tahliyesinin ardından günlerce sessiz kalan Yalçıntaş, 5 Kasım akşamı Instagram hesabından paylaştığı videoyla ilk kez konuştu.

Yalçıntaş, ticaret suçlamasını reddederken birkaç kez yasaklı madde kullandığını kabul etti.

Yalçıntaş, ticaret suçlamasını reddederken birkaç kez yasaklı madde kullandığını kabul etti.

Videoya 'Herkese merhaba. Uzun ve zorlu bir sürecin ardından yeniden sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum' sözleriyle başlayan şarkıcı, adının böyle bir dosyayla anılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ticaret iddiasına net bir yanıt veren Yalçıntaş, 'Ticaret yapmam bir yana, ihtimali bile absürt' dedi. Ancak videonun asıl dikkat çeken kısmı itirafı oldu: 'Üzülerek söylüyorum; birkaç kez yasaklı madde kullandım. Hata yaptım.'

Bu hatayı psikolojik olarak zorlandığı dönemlerde yaptığını anlatan şarkıcı, 'Keşke yapmasaydım. Kötü örnek olduysam herkesten samimiyetle özür diliyorum' sözleriyle hayranlarından özür diledi.

Ünlü şarkıcı, evinde bulunan hassas terazinin spor ve diyet için kullanıldığını yineledi.

Ünlü şarkıcı, evinde bulunan hassas terazinin spor ve diyet için kullanıldığını yineledi.

İddianameye göre Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada öğütücüler, hassas terazi ve içinde bitki kırıntıları olduğu değerlendirilen bir kavanoz ele geçirildi. Yalçıntaş ifadesinde kavanozdaki maddenin annesinin gönderdiği kekik olduğunu söylemişti. Teraziyi ise diyetini kontrol etmek için kullandığını anlatmıştı.

Videoda da aynı savunmayı sürdüren şarkıcı, 'En başından beri söylediğim gibi o terazi besin ve takviyeleri ölçmek için mutfağımdaydı' dedi. Yalçıntaş, jandarma kriminal raporunda terazide herhangi bir yasaklı madde izine rastlanmadığını ve telefon incelemesinde de suçlamayı destekleyen bir unsur çıkmadığını öne sürdü.

"Ünlü olduğum için hep cennet gibi bir hayat yaşadığımı düşünmeyin" diyen Yalçıntaş, cezaevinden daha güçlü çıktığını söyledi.

"Ünlü olduğum için hep cennet gibi bir hayat yaşadığımı düşünmeyin" diyen Yalçıntaş, cezaevinden daha güçlü çıktığını söyledi.

Ünlülerin hayatına dair önyargılara da değinen şarkıcı, kendisinin de çöktüğü dönemler yaşadığını vurguladı. İlkokulu yatılı okuduğunu, 15 ay askerlik yaptığını ve zor koşullara alışkın olduğunu anlatan Yalçıntaş, bu süreçten daha güçlü çıktığını belirtti.

Videonun sonunda basına da sitem eden ünlü isim, hakkında '10 yıl hapis yatacak' manşetleri atanların bu açıklamayı da aynı hevesle haberleştirmesini umduğunu söyledi. Eleştirenlere ise 'Ne yaparsanız yapın güçlü ruhları asla yıkamazsınız' diye seslendi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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