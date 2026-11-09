Down Sendromlu Yeğeni İçin Podyuma Çıkan Justin Timberlake'e Oğulları da Eşlik Etti
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Justin Timberlake, Global Down Sendromu Vakfı’nın Denver’da düzenlediği 19. Be Beautiful Be Yourself defilesinde oğulları Silas (11) ve Phineas (6) ile birlikte podyuma çıktı. Ünlü şarkıcı geceye Down sendromlu 7 yaşındaki yeğeni Zaya için katıldı. Kamera karşısına nadiren çıkan çocukları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Justin Timberlake, Down sendromlu yeğeni Zaya için oğullarıyla birlikte podyuma çıktı.
Silas'ın dans hareketleri dikkat çekti, gecenin yıldızı ise Zaya oldu.
Jessica Biel bu yıl gecede yoktu, defilede rekor bağış toplandı.
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