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Down Sendromlu Yeğeni İçin Podyuma Çıkan Justin Timberlake'e Oğulları da Eşlik Etti

Down Sendromlu Yeğeni İçin Podyuma Çıkan Justin Timberlake'e Oğulları da Eşlik Etti

Magazin
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
09.11.2026 - 22:49
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Justin Timberlake, Global Down Sendromu Vakfı’nın Denver’da düzenlediği 19. Be Beautiful Be Yourself defilesinde oğulları Silas (11) ve Phineas (6) ile birlikte podyuma çıktı. Ünlü şarkıcı geceye Down sendromlu 7 yaşındaki yeğeni Zaya için katıldı. Kamera karşısına nadiren çıkan çocukları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Justin Timberlake, Down sendromlu yeğeni Zaya için oğullarıyla birlikte podyuma çıktı.

Justin Timberlake, Down sendromlu yeğeni Zaya için oğullarıyla birlikte podyuma çıktı.

Global Down Sendromu Vakfı'nın her yıl düzenlediği Be Beautiful Be Yourself defilesi, 7 Kasım Cumartesi akşamı Denver'da 19. kez gerçekleşti.

Gecenin en çok konuşulan anı ise Justin Timberlake'in podyuma çıkışı oldu. 45 yaşındaki şarkıcı, Jessica Biel'in kardeşi Justin Biel ile eşi Rose Biel'in kızı olan 7 yaşındaki yeğeni Zaya'ya destek olmak için oradaydı. 

Timberlake kırmızı halıda Zaya'yı kucağına alarak ailesiyle birlikte poz verdi. Ancak asıl sürpriz podyumda yaşandı: Ünlü şarkıcıya, kamera karşısına nadiren çıkan oğulları 11 yaşındaki Silas ve 6 yaşındaki Phineas da eşlik etti.

Silas'ın dans hareketleri dikkat çekti, gecenin yıldızı ise Zaya oldu.

Silas'ın dans hareketleri dikkat çekti, gecenin yıldızı ise Zaya oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Timberlake'in Zaya'yı kucağına alıp dans ettiği, Silas'ın da hemen arkasında kendi dans hareketlerini sergilediği görüldü.

Deri ceket, siyah pantolon ve güneş gözlüğüyle podyuma çıkan Silas'ın rahat tavırları izleyicilerin gözünden kaçmadı. Babasıyla uyumlu siyah takım elbise giyen Phineas ise daha çekingen bir görüntü çizdi ve babasının yanından ayrılmadı.

Gecenin yıldızı ise Zaya'ydı. Puantiyeli kabarık elbisesi ve fiyonklarıyla podyuma çıkan küçük kız, seyircilere el sallayıp öpücük gönderdi, salon alkışlarla inledi.

Timberlake ertesi gün Instagram hikâyesinde podyumdan bir kare paylaştı. Fotoğrafta ünlü şarkıcı bir elinde Phineas'ın, diğerinde Zaya'nın elini tutarken Silas da Zaya'nın öbür kolunu havaya kaldırıyordu. Timberlake paylaşımına 'Güzel yeğenim Zaya'yı dün akşam Global Down Syndrome podyumunda yürüttük' notunu düştü. Zaya ile kırmızı halıdaki fotoğrafına ise 'Gururlu enişte!' yazdı.

Jessica Biel bu yıl gecede yoktu, defilede rekor bağış toplandı.

Jessica Biel bu yıl gecede yoktu, defilede rekor bağış toplandı.

Jessica Biel ise bu yıl defilede yer almadı. Vakfın açıklamasına göre oyuncu, iş yoğunluğu nedeniyle geceye katılamadı. Biel'in yerine 7th Heaven'dan rol arkadaşı ve yakın dostu Beverley Mitchell, aileye destek olmak için oradaydı.

Oysa Biel, son yıllarda bu podyumun değişmeyen isimlerinden biriydi. Oyuncu, Kasım 2024'te Zaya'nın vakfın elçisi seçildiği gecede iki oğluyla birlikte yürümüş, Ekim 2025'te ise yeğeniyle el ele podyuma çıkmıştı. Biel o geceyi 'Yeğenimle el ele o podyumda yürüdüğüm anı asla unutmayacağım' sözleriyle anlatmıştı.

Bu yılki gecede Down sendromu araştırmaları, tıbbi bakım ve farkındalık çalışmaları için rekor düzeyde 2,7 milyon dolar bağış toplandı.

Öte yandan çift, geçtiğimiz günlerde 14. evlilik yıl dönümünü kutlamıştı. Timberlake bu özel günü '14 geride kaldı, sonsuzluk önümüzde' notuyla paylaşmış, Biel de eşini 'dünyanın en iyi babası' olarak tanımlamıştı.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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