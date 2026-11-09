Down Sendromlu Yeğeni İçin Podyuma Çıkan Justin Timberlake'e Oğulları da Eşlik Etti

Jessica Biel ise bu yıl defilede yer almadı. Vakfın açıklamasına göre oyuncu, iş yoğunluğu nedeniyle geceye katılamadı. Biel'in yerine 7th Heaven'dan rol arkadaşı ve yakın dostu Beverley Mitchell, aileye destek olmak için oradaydı.

Oysa Biel, son yıllarda bu podyumun değişmeyen isimlerinden biriydi. Oyuncu, Kasım 2024'te Zaya'nın vakfın elçisi seçildiği gecede iki oğluyla birlikte yürümüş, Ekim 2025'te ise yeğeniyle el ele podyuma çıkmıştı. Biel o geceyi 'Yeğenimle el ele o podyumda yürüdüğüm anı asla unutmayacağım' sözleriyle anlatmıştı.

Bu yılki gecede Down sendromu araştırmaları, tıbbi bakım ve farkındalık çalışmaları için rekor düzeyde 2,7 milyon dolar bağış toplandı.

Öte yandan çift, geçtiğimiz günlerde 14. evlilik yıl dönümünü kutlamıştı. Timberlake bu özel günü '14 geride kaldı, sonsuzluk önümüzde' notuyla paylaşmış, Biel de eşini 'dünyanın en iyi babası' olarak tanımlamıştı.