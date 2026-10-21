Semih Güler'in Down Sendromlu Kızı Defne'yle Verdiği Röportaj Dünya Çapında Viral Oldu

Kayserispor kaptanı Semih Güler'in yedi ay önce verdiği bir demeç, bu hafta Türkiye'nin dışında yeniden gündeme geldi. Güler, 19 Mart'ta Karagümrük'ü 1-0 yendikleri Süper Lig maçının ardından kızı Defne'yi kucağında tutarak konuşmuş, iki gün sonraki 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'ne dikkat çekmişti. Down sendromlu çocukların erken yaşta eğitime başlaması gerektiğini söyleyen futbolcu, fazladan bir kromozomları olsa da onların bizden daha güzel insanlar olduğunu anlatmıştı. Defne'nin izlediği iki maçı da kazandıklarını belirterek kızının takıma uğur getirdiğini de eklemişti. Görüntüler İspanyolca, İngilizce ve Lehçe paylaşımlarla yeniden dolaşıma girdi, yabancı kullanıcılar videoyu izleyip duygularını yazdı.