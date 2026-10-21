Semih Güler'in Down Sendromlu Kızı Defne'yle Verdiği Röportaj Dünya Çapında Viral Oldu

Kayserispor kaptanı Semih Güler'in yedi ay önce verdiği bir demeç, bu hafta Türkiye'nin dışında yeniden gündeme geldi. Güler, 19 Mart'ta Karagümrük'ü 1-0 yendikleri Süper Lig maçının ardından kızı Defne'yi kucağında tutarak konuşmuş, iki gün sonraki 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'ne dikkat çekmişti. Down sendromlu çocukların erken yaşta eğitime başlaması gerektiğini söyleyen futbolcu, fazladan bir kromozomları olsa da onların bizden daha güzel insanlar olduğunu anlatmıştı. Defne'nin izlediği iki maçı da kazandıklarını belirterek kızının takıma uğur getirdiğini de eklemişti. Görüntüler İspanyolca, İngilizce ve Lehçe paylaşımlarla yeniden dolaşıma girdi, yabancı kullanıcılar videoyu izleyip duygularını yazdı.
“Semih Güler, kızı Defne'nin onuruna ayaklarına farklı renkte iki krampon giyiyor; farklı olsan da aynı oynayabileceğinin metaforu. Kızına söyleyecek bir şey olup olmadığını sorduğunda küçük kız ona bir öpücük konduruyor.”
“Futboldan nefret ediyorum ama sanırım bu adama biraz âşık oldum.”
“Kim şüphe edebilir ki? Kızın küçük öpücüğü bin konuşmadan daha çok şey söylüyor.”
“Çok tatlılar, belki o kromozom çoğumuzda eksiktir.”
“Dünyanın en sevgi dolu insanları. Sevgide bizi geride bırakıyorlar, belki de bu yüzden buradalar…”
“Ne güzel bir baba 🥹❤️ En saf ve en samimi sevgi. Down sendromlu çocuklar acımaya değil, sevgiye, saygıya ve eşitliğe ihtiyaç duyuyor.”
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