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Semih Güler'in Down Sendromlu Kızı Defne'yle Verdiği Röportaj Dünya Çapında Viral Oldu

Semih Güler'in Down Sendromlu Kızı Defne'yle Verdiği Röportaj Dünya Çapında Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.10.2026 - 11:32

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Kayserispor kaptanı Semih Güler'in yedi ay önce verdiği bir demeç, bu hafta Türkiye'nin dışında yeniden gündeme geldi. Güler, 19 Mart'ta Karagümrük'ü 1-0 yendikleri Süper Lig maçının ardından kızı Defne'yi kucağında tutarak konuşmuş, iki gün sonraki 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'ne dikkat çekmişti. Down sendromlu çocukların erken yaşta eğitime başlaması gerektiğini söyleyen futbolcu, fazladan bir kromozomları olsa da onların bizden daha güzel insanlar olduğunu anlatmıştı. Defne'nin izlediği iki maçı da kazandıklarını belirterek kızının takıma uğur getirdiğini de eklemişti. Görüntüler İspanyolca, İngilizce ve Lehçe paylaşımlarla yeniden dolaşıma girdi, yabancı kullanıcılar videoyu izleyip duygularını yazdı.

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“Semih Güler, kızı Defne'nin onuruna ayaklarına farklı renkte iki krampon giyiyor; farklı olsan da aynı oynayabileceğinin metaforu. Kızına söyleyecek bir şey olup olmadığını sorduğunda küçük kız ona bir öpücük konduruyor.”

“Semih Güler, kızı Defne'nin onuruna ayaklarına farklı renkte iki krampon giyiyor; farklı olsan da aynı oynayabileceğinin metaforu. Kızına söyleyecek bir şey olup olmadığını sorduğunda küçük kız ona bir öpücük konduruyor.”
twitter.com

“Futboldan nefret ediyorum ama sanırım bu adama biraz âşık oldum.”

“Futboldan nefret ediyorum ama sanırım bu adama biraz âşık oldum.”
twitter.com

“Kim şüphe edebilir ki? Kızın küçük öpücüğü bin konuşmadan daha çok şey söylüyor.”

“Kim şüphe edebilir ki? Kızın küçük öpücüğü bin konuşmadan daha çok şey söylüyor.”
twitter.com

“Çok tatlılar, belki o kromozom çoğumuzda eksiktir.”

“Çok tatlılar, belki o kromozom çoğumuzda eksiktir.”
twitter.com

“Dünyanın en sevgi dolu insanları. Sevgide bizi geride bırakıyorlar, belki de bu yüzden buradalar…”

“Dünyanın en sevgi dolu insanları. Sevgide bizi geride bırakıyorlar, belki de bu yüzden buradalar…”
twitter.com
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“Ne güzel bir baba 🥹❤️ En saf ve en samimi sevgi. Down sendromlu çocuklar acımaya değil, sevgiye, saygıya ve eşitliğe ihtiyaç duyuyor.”

“Ne güzel bir baba 🥹❤️ En saf ve en samimi sevgi. Down sendromlu çocuklar acımaya değil, sevgiye, saygıya ve eşitliğe ihtiyaç duyuyor.”
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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