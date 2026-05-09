Süper Lig'den İki Takım Küme Düştü: Kayserispor ve Karagümrük Küme Düştü

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2026 - 22:03

Süper Lig'de Süper Cumartesi'de 9 maç aynı anda oynandı. Şampiyonluk yarışı kadar hayati öneme sahip küme düşme mücadelesinde ilk küme düşen takım da belli oldu. 

Fatih Karagümrük, deplasmanda Kocaelispor'la oynadığı maçın ardından küme düşmeyi garantileyen ilk takım oldu.

Diğer maçta ise Alanyaspor'a kaybeden Kayserispor küme düşen ikinci takım oldu.

Fatih Karagümrük 32 hafta sonunda topladığı 24 puanla ligde sonuncu sırada yer alıyordu. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ni yenerek ümitlenen İstanbul ekibi bu hafta şansını son maça taşımak için Kocaelispor deplasmanına çıktı.

Kocaelispor karşısında 1-0 kazansa da diğer maçlar sonucunda Karagümrük küme düşmeyi garantiledi. Diğer küme düşen takım ise Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Kayserispor oldu.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
