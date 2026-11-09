Şafak Sezer'den Bülent Ersoy İtirafı: Kutsal Damacana Setinde Makyöz İşi Bırakıp Gitmiş, Sebebi Ortaya Çıktı!

Saatler süren günlük hazırlığın aksine, filmdeki zombi dönüşümü Sezer'in anlatımında göz açıp kapayıncaya kadar tamamlandı. 'En son bizimkiler yüzünü karalıyordu; zombi makyajı 15 dakikada bitti' diyen Sezer'in bu sözleri, Ersoy'un gala gecesindeki açıklamasıyla da ilginç bir tezat oluşturdu.

Diva o gece kameralara, 'Ben bir sahnede yer aldım. 8 saatte zombi oldum' demişti. İki farklı sürenin hangisinin gerçeğe daha yakın olduğu merak konusu olurken Bülent Ersoy'dan Sezer'in anlattıklarına dair henüz bir açıklama gelmedi. Son haftalarda Ketenpere: Dalavere galasındaki değişen görünümü ve Kolpaçino'nun ilham kaynağına dair anlattıklarıyla da sık sık konuşulan Sezer, perde arkası hikâyeleriyle magazin gündeminden düşmüyor.