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Şafak Sezer'den Bülent Ersoy İtirafı: Kutsal Damacana Setinde Makyöz İşi Bırakıp Gitmiş, Sebebi Ortaya Çıktı!

Şafak Sezer'den Bülent Ersoy İtirafı: Kutsal Damacana Setinde Makyöz İşi Bırakıp Gitmiş, Sebebi Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 17:31
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Kolpaçino ve Kutsal Damacana serileriyle yıllardır güldüren Şafak Sezer, bu kez Bülent Ersoy'la aynı filmde rol aldığı günlerden kalan bir set anısıyla magazin gündemine oturdu. Arem & Arman'ın Hitmakers programına konuk olan Sezer, Kutsal Damacana 5: Zombi'nin kamera arkasında Diva'nın makyaj masası başında geçen saatleri esprili bir dille anlatırken makyözün işi bırakıp gittiği günü de unutmadı. Hikâyenin en çok şaşırtan kısmı ise Bülent Ersoy'un günlük makyajıyla filmdeki zombi makyajı arasındaki dev süre farkı oldu.

Kaynak: Hitmakers | Arem & Arman

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Şafak Sezer, Kutsal Damacana 5: Zombi'de Bülent Ersoy'u konuk oyuncu olarak kadrosuna katmıştı.

Şafak Sezer, Kutsal Damacana 5: Zombi'de Bülent Ersoy'u konuk oyuncu olarak kadrosuna katmıştı.

Sahte papaz Fikret karakteriyle 2007'den bu yana izleyiciyi kahkahaya boğan Kutsal Damacana serisi, beşinci filminde işin içine zombileri de katarak Ocak 2025'te vizyona girmişti. Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu filmde Bülent Ersoy'un konuk oyuncu olarak yer alması, vizyondan önce paylaşılan zombi kareleriyle birlikte magazin sayfalarının ilgisini çekmişti.

Diva, filmin galasına zombi makyajıyla ve yanında iki zombi korumayla gelerek gecenin yıldızı olmuş, Sezer'i de 'Şafak, fevkaledenin fevkinde film yaptı' sözleriyle övmüştü. Kibariye'nin de zombiye dönüştüğü filmin kamera arkası, aradan neredeyse iki yıl geçtikten sonra Sezer'in anlattıklarıyla yeniden konuşulmaya başlandı.

Şafak Sezer'e göre Bülent Ersoy'un normal makyajı 8,5 ila 10 saat sürüyordu.

Şafak Sezer'e göre Bülent Ersoy'un normal makyajı 8,5 ila 10 saat sürüyordu.

Hitmakers'ta Arem ve Arman'ın sorularını yanıtlayan Sezer'e göre Diva'nın sete hazır hale gelmesi, çoğu insanın bir iş gününden daha uzun sürüyordu. Ünlü komedyen, 'Bülent Ersoy'un normal makyajı yaklaşık 8,5-10 saat sürdü. Bizim sete geldiğinde makyöz bırakıp gitti' diyerek makyaj masasındaki maratonu kısaca özetledi.

Sezer, makyaj masasındaki bu uzun mesaiyi ve makyözün setten ayrıldığı günü sitem eden değil, gülerek hatırlayan bir dille anlattı.

Bülent Ersoy'un zombi makyajı ise Şafak Sezer'in anlattığına göre sadece 15 dakikada bitti.

Bülent Ersoy'un zombi makyajı ise Şafak Sezer'in anlattığına göre sadece 15 dakikada bitti.

Saatler süren günlük hazırlığın aksine, filmdeki zombi dönüşümü Sezer'in anlatımında göz açıp kapayıncaya kadar tamamlandı. 'En son bizimkiler yüzünü karalıyordu; zombi makyajı 15 dakikada bitti' diyen Sezer'in bu sözleri, Ersoy'un gala gecesindeki açıklamasıyla da ilginç bir tezat oluşturdu.

Diva o gece kameralara, 'Ben bir sahnede yer aldım. 8 saatte zombi oldum' demişti. İki farklı sürenin hangisinin gerçeğe daha yakın olduğu merak konusu olurken Bülent Ersoy'dan Sezer'in anlattıklarına dair henüz bir açıklama gelmedi. Son haftalarda Ketenpere: Dalavere galasındaki değişen görünümü ve Kolpaçino'nun ilham kaynağına dair anlattıklarıyla da sık sık konuşulan Sezer, perde arkası hikâyeleriyle magazin gündeminden düşmüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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