Şafak Sezer'den Bülent Ersoy İtirafı: Kutsal Damacana Setinde Makyöz İşi Bırakıp Gitmiş, Sebebi Ortaya Çıktı!
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Kolpaçino ve Kutsal Damacana serileriyle yıllardır güldüren Şafak Sezer, bu kez Bülent Ersoy'la aynı filmde rol aldığı günlerden kalan bir set anısıyla magazin gündemine oturdu. Arem & Arman'ın Hitmakers programına konuk olan Sezer, Kutsal Damacana 5: Zombi'nin kamera arkasında Diva'nın makyaj masası başında geçen saatleri esprili bir dille anlatırken makyözün işi bırakıp gittiği günü de unutmadı. Hikâyenin en çok şaşırtan kısmı ise Bülent Ersoy'un günlük makyajıyla filmdeki zombi makyajı arasındaki dev süre farkı oldu.
Kaynak: Hitmakers | Arem & Arman
Şafak Sezer, Kutsal Damacana 5: Zombi'de Bülent Ersoy'u konuk oyuncu olarak kadrosuna katmıştı.
Şafak Sezer'e göre Bülent Ersoy'un normal makyajı 8,5 ila 10 saat sürüyordu.
Bülent Ersoy'un zombi makyajı ise Şafak Sezer'in anlattığına göre sadece 15 dakikada bitti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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