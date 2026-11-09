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Jamie Foxx'un Halloween Partisinde Bıçaklı Saldırı: Davetli Boynundan Yaralandı, Parti Boşaltıldı

Jamie Foxx'un Halloween Partisinde Bıçaklı Saldırı: Davetli Boynundan Yaralandı, Parti Boşaltıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 10:26 Son Güncelleme: 09.11.2026 - 10:46
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Jamie Foxx'un Kaliforniya'nın Thousand Oaks kentindeki malikanesinde cumartesi gecesi düzenlenen Halloween partisinde bir davetlinin boynundan bıçaklandığı bildirildi. Ventura County Şerif Ofisi olay yerine çağrıldığını doğruladı; reşit olmayan bir kişi gözaltına alındı, yüzlerce davetli de araziyi terk etmeye zorlandı.

Kaynak: Daily Mail

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Foxx'un kızı Anelise'in ev sahipliği yaptığı SKVLK Fest, yüzlerce kostümlü konuğu malikanenin bahçesinde ağırladı.

Foxx'un kızı Anelise'in ev sahipliği yaptığı SKVLK Fest, yüzlerce kostümlü konuğu malikanenin bahçesinde ağırladı.

Her yıl Cadılar Bayramı'nda düzenlenen SKVLK Fest'in ev sahibi, Jamie Foxx'un kızı Anelise (18). Cumartesi gecesi Thousand Oaks'taki evde yapılan partiye yüzlerce kişi kostümlerle katıldı. Foxx'un Instagram hikâyelerine yansıyan sahne listesinde Offset, DJ Stevie J ve OhGeesy gibi isimler vardı.

Aktörün 2007'de 10,5 milyon dolara satın aldığı mülk, 10 yatak odası, 12 banyo, tenis kortları, olimpik boyutta havuz ve iki misafir evi bulunan arazi, bu yıl da kalabalık bir geceye sahne oldu.

Partinin bahçesinde iki davetlinin karşı karşıya geldiği anlar görüntülendi; bir kişi boynundan bıçaklandı.

Partinin bahçesinde iki davetlinin karşı karşıya geldiği anlar görüntülendi; bir kişi boynundan bıçaklandı.

TMZ'ye konuşan kolluk kaynaklarına göre bir kişi boynundan bıçaklandı ve yara yüzeyseldi. İlk müdahale, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı. Polis ve sağlık görevlileri, Foxx'un yıllık SKVLK Fest partisiyle ilgili gelen ihbarlar üzerine eve gitti.

Daily Mail'in yayımladığı karelerde, iki davetlinin bahçede karşı karşıya durduğu görülüyor. Parti alanı iskeletler, balkabakları ve Halloween temalı başka dekorlarla donatılmıştı. Bıçaklanma olayının nedeni ve taraflar hakkında henüz ayrıntı verilmedi.

Bir erkek davetli kolluk görevlilerince araziden çıkarıldı; yetkililer ölümcül silahla saldırı şüphesiyle gözaltı yapıldığını aktardı.

Bir erkek davetli kolluk görevlilerince araziden çıkarıldı; yetkililer ölümcül silahla saldırı şüphesiyle gözaltı yapıldığını aktardı.

Ventura County Şerif Ofisi sözcüsü, Daily Mail'e pazar günü yaptığı açıklamada ekiplerin 'parti ihbarı' üzerine Foxx'un evine gittiğini ve 'reşit olmayan bir kişinin gözaltına alındığını' söyledi. Kolluk kaynakları TMZ'ye ise ölümcül silahla saldırı şüphesiyle erkek bir şüphelinin yakalandığını aktardı.

Olay yerinden sızan görüntülerde bir erkeğin kolluk görevlilerince araziden çıkarıldığı, birkaç kişinin de kelepçeli halde çimlerin üzerine oturtulduğu görülüyor. Kelepçeli bekleyenlerin tutuklu olup olmadığı belirtilmedi.

Yüzlerce davetliye araziyi terk etme çağrısı yapıldı; partinin kural tabelasında 'gerçek ya da sahte silah yok' yazıyordu.

Yüzlerce davetliye araziyi terk etme çağrısı yapıldı; partinin kural tabelasında 'gerçek ya da sahte silah yok' yazıyordu.

Görüntülerde yetkililerin yüzlerce kostümlü davetliye araziyi terk etmelerini söylediği, ambulansların da hazır beklediği görülüyor. Parti, kolluk güçlerinin talimatıyla yarıda kaldı.

TMZ'nin yayımladığı kural tabelası, gecenin sınırlarını açıkça çiziyordu: davetsiz misafir yok, ev aletleri kullanılmayacak, ev sahibine ve mülke saygı gösterilecek, uyuşturucu ve alkol yasak, gerçek ya da sahte silah yok. Kostümlerin 'güvenli ve eğlenceli' olması isteniyor; polis, ICE ya da herhangi bir devlet görevlisi gibi giyinmek ise yasaktı.

Foxx parti anlarını Instagram'da paylaşmayı sürdürdü; etkinlikte geçen yıl da GloRilla'ya şişe fırlatılmıştı.

Foxx parti anlarını Instagram'da paylaşmayı sürdürdü; etkinlikte geçen yıl da GloRilla'ya şişe fırlatılmıştı.

Foxx'un hesabında olaya dair tek kelime yoktu; aktör pazar günü Instagram'da parti anlarını paylaşmayı sürdürdü. OhGeesy'nin kalabalığın önünde sahne aldığı videoya 'SKVLK Fest alev alev. Anelise yine yaptı! Daha yeni başlıyoruz' notunu düştü. Offset ve DJ Stevie J için ise 'O kadar çok hit var ki! Hangilerini çalsınlar?' yazdı.

Etkinlikte sorun yaşanan ilk yıl değil. 2025'te GloRilla sahnedeyken seyirciden biri sahneye cam şişe fırlatmış, Foxx mikrofonu eline alıp kalabalığı azarlamıştı: 'Sahneye neden bir şey atıyorsunuz be adam? Neden? Bu iş bedava. Bunu hak etmiyorsunuz kardeşim.' Aktör, bunu hatırlatmak zorunda kaldığı için 'çok hayal kırıklığına uğradığını' da eklemişti. Bir yıl sonra parti, bu kez çok daha ciddi bir olayla gündemde.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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