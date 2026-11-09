Jamie Foxx'un Halloween Partisinde Bıçaklı Saldırı: Davetli Boynundan Yaralandı, Parti Boşaltıldı
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Jamie Foxx'un Kaliforniya'nın Thousand Oaks kentindeki malikanesinde cumartesi gecesi düzenlenen Halloween partisinde bir davetlinin boynundan bıçaklandığı bildirildi. Ventura County Şerif Ofisi olay yerine çağrıldığını doğruladı; reşit olmayan bir kişi gözaltına alındı, yüzlerce davetli de araziyi terk etmeye zorlandı.
Kaynak: Daily Mail
Foxx'un kızı Anelise'in ev sahipliği yaptığı SKVLK Fest, yüzlerce kostümlü konuğu malikanenin bahçesinde ağırladı.
Partinin bahçesinde iki davetlinin karşı karşıya geldiği anlar görüntülendi; bir kişi boynundan bıçaklandı.
Bir erkek davetli kolluk görevlilerince araziden çıkarıldı; yetkililer ölümcül silahla saldırı şüphesiyle gözaltı yapıldığını aktardı.
Yüzlerce davetliye araziyi terk etme çağrısı yapıldı; partinin kural tabelasında 'gerçek ya da sahte silah yok' yazıyordu.
Foxx parti anlarını Instagram'da paylaşmayı sürdürdü; etkinlikte geçen yıl da GloRilla'ya şişe fırlatılmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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