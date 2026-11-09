Jamie Foxx'un Halloween Partisinde Bıçaklı Saldırı: Davetli Boynundan Yaralandı, Parti Boşaltıldı

Ventura County Şerif Ofisi sözcüsü, Daily Mail'e pazar günü yaptığı açıklamada ekiplerin 'parti ihbarı' üzerine Foxx'un evine gittiğini ve 'reşit olmayan bir kişinin gözaltına alındığını' söyledi. Kolluk kaynakları TMZ'ye ise ölümcül silahla saldırı şüphesiyle erkek bir şüphelinin yakalandığını aktardı.

Olay yerinden sızan görüntülerde bir erkeğin kolluk görevlilerince araziden çıkarıldığı, birkaç kişinin de kelepçeli halde çimlerin üzerine oturtulduğu görülüyor. Kelepçeli bekleyenlerin tutuklu olup olmadığı belirtilmedi.