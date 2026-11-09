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Galatasaraylı Futbolcu Leroy Sane'nin Eşi Candice Brook'tan Takım Arkadaşının Sevgilisine Olay DM İddiası!

Galatasaraylı Futbolcu Leroy Sane'nin Eşi Candice Brook'tan Takım Arkadaşının Sevgilisine Olay DM İddiası!

galatasaray
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 08:54
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Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane'nin eşi Candice Brook, Instagram'da kendisine yöneltilen bir yoruma verdiği sert yanıtla gece saatlerinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Brook, ilişkilerini eleştiren bir takipçisine cevap verirken Sane'nin takım arkadaşlarından birinin sevgilisiyle ilgili öyle bir iddia ortaya attı ki Galatasaray taraftarı bir anda isim avına çıktı. Brook'un sözleri, Sane'nin sahada zor günler geçirdiği bir döneme denk geldi.

Kaynak: Instagram / cpfromie

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Candice Brook, Leroy Sane'nin yaklaşık 10 yıldır hayatını paylaştığı ve çocuklarının annesi olan ABD'li isim.

Candice Brook, Leroy Sane'nin yaklaşık 10 yıldır hayatını paylaştığı ve çocuklarının annesi olan ABD'li isim.

Candice Brook, 2016'da ekranlara gelen realite programı About the Business ile ülkesinde tanınmış, Leroy Sane ile ilişkisi ise uzun süre magazin basınının radarına girmeden yürümüştü. Çift, Sane'nin Manchester City ve Bayern Münih yıllarında da hep birlikteydi ve yıldız futbolcu sosyal medyada Brook'tan defalarca 'eşim' diye söz etti. Sane'nin 2025 yazında Galatasaray'a imza atmasıyla Türkiye'de 'yeni yenge' olarak merak edilmeye başlayan Brook, sosyal medyayı az kullanmasıyla bilinse de bu kez sessiz kalmayı tercih etmedi.

Candice Brook'un tepki çeken yorumu, ilişkilerini tuhaf bulan bir takipçiye verdiği yanıtla başladı.

Candice Brook'un tepki çeken yorumu, ilişkilerini tuhaf bulan bir takipçiye verdiği yanıtla başladı.

Her şey, Brook'un Instagram'daki son paylaşımının altına bir kullanıcının 'Ablam ne tuhaf ilişkiniz var' yazmasıyla başladı. Brook bu yoruma İngilizce ve büyük harflerle yanıt verip bunun adının 'siyah aşk' olduğunu, Siyah Amerikan kültürünün bir parçası olduklarını ve Sane ile neredeyse 10 yıldır birlikte olduklarını yazdı. Takipçisine başkalarının ilişkisi yerine kendi kültürüyle ilgilenmesini söyleyen ve kendini batı yakasından gelen 'ders kitabı gibi' bir Siyah Amerikalı olarak tanımlayan Brook, aynı yanıtın içinde gecenin asıl konuşulan iddiasını da dile getirdi.

Candice Brook, Sane'ye yazan kişinin Türk olmadığını ve takım arkadaşının harika biri olduğunu söyledi.

Candice Brook, Sane'ye yazan kişinin Türk olmadığını ve takım arkadaşının harika biri olduğunu söyledi.

Gece ilerledikçe yorumlarda yeni detaylar paylaşan Brook, Sane'ye mesaj atan kişiyi soran bir takipçisine kısa ama merakı daha da artıran bir yanıt verdi:

'Hayır. Aslında Türk biri değil. ❤️🙂'

Başka bir yorumunda ise iddiayı neden büyütmediğini anlatan Brook, söz konusu takım arkadaşını da savundu:

'Aynen öyle. Bu kişinin bir ailesi ve çocukları var. Bir kişi olay çıkarıyor diye bir aile ve takım mı cezalandırılmalı? Ben öyle biri değilim. Uzun vadeli oynarım. 2 yıldan fazla bir süre sonra bu geçmişte kalacak, o yüzden şimdi neden bu kadar büyük bir mesele olsun ki? Ben sadece insanların ne kadar sakin biri olduğumu anlamadığını belirtiyordum. Ortalığı ayağa kaldırabilirim ama küçük çocukların pahasına değil. Hep söylediğim gibi, oyuncunun kendisi harika biri. O kadın yüzünden herkesin önünde rezil olmayı hak etmiyor.'

Leroy Sane ve Galatasaray ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Brook'un paylaşımının altı kısa sürede Türk takipçilerin yorumlarıyla doldu ve 'Yenge isim ver lütfen, çok merak ediyorum' diyenler bile çıktı. Sane'nin sahadaki durumu da bu sezon tartışma konusuydu; yıldız oyuncu, ekim ayındaki Barcelona maçında oyuna girdikten sonra yaptığı ilk pas hatasında tribünlerden ıslıklanmıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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