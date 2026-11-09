Galatasaraylı Futbolcu Leroy Sane'nin Eşi Candice Brook'tan Takım Arkadaşının Sevgilisine Olay DM İddiası!
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Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane'nin eşi Candice Brook, Instagram'da kendisine yöneltilen bir yoruma verdiği sert yanıtla gece saatlerinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Brook, ilişkilerini eleştiren bir takipçisine cevap verirken Sane'nin takım arkadaşlarından birinin sevgilisiyle ilgili öyle bir iddia ortaya attı ki Galatasaray taraftarı bir anda isim avına çıktı. Brook'un sözleri, Sane'nin sahada zor günler geçirdiği bir döneme denk geldi.
Kaynak: Instagram / cpfromie
Candice Brook, Leroy Sane'nin yaklaşık 10 yıldır hayatını paylaştığı ve çocuklarının annesi olan ABD'li isim.
Candice Brook'un tepki çeken yorumu, ilişkilerini tuhaf bulan bir takipçiye verdiği yanıtla başladı.
Candice Brook, Sane'ye yazan kişinin Türk olmadığını ve takım arkadaşının harika biri olduğunu söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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