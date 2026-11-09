Galatasaraylı Futbolcu Leroy Sane'nin Eşi Candice Brook'tan Takım Arkadaşının Sevgilisine Olay DM İddiası!

Gece ilerledikçe yorumlarda yeni detaylar paylaşan Brook, Sane'ye mesaj atan kişiyi soran bir takipçisine kısa ama merakı daha da artıran bir yanıt verdi:

'Hayır. Aslında Türk biri değil. ❤️🙂'

Başka bir yorumunda ise iddiayı neden büyütmediğini anlatan Brook, söz konusu takım arkadaşını da savundu:

'Aynen öyle. Bu kişinin bir ailesi ve çocukları var. Bir kişi olay çıkarıyor diye bir aile ve takım mı cezalandırılmalı? Ben öyle biri değilim. Uzun vadeli oynarım. 2 yıldan fazla bir süre sonra bu geçmişte kalacak, o yüzden şimdi neden bu kadar büyük bir mesele olsun ki? Ben sadece insanların ne kadar sakin biri olduğumu anlamadığını belirtiyordum. Ortalığı ayağa kaldırabilirim ama küçük çocukların pahasına değil. Hep söylediğim gibi, oyuncunun kendisi harika biri. O kadın yüzünden herkesin önünde rezil olmayı hak etmiyor.'

Leroy Sane ve Galatasaray ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Brook'un paylaşımının altı kısa sürede Türk takipçilerin yorumlarıyla doldu ve 'Yenge isim ver lütfen, çok merak ediyorum' diyenler bile çıktı. Sane'nin sahadaki durumu da bu sezon tartışma konusuydu; yıldız oyuncu, ekim ayındaki Barcelona maçında oyuna girdikten sonra yaptığı ilk pas hatasında tribünlerden ıslıklanmıştı.