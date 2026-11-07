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Galatasaraylılar Amedspor Maçındaki Golü Gece Kulübü Çıkışı Pozlarıyla Kutladı

Galatasaraylılar Amedspor Maçındaki Golü Gece Kulübü Çıkışı Pozlarıyla Kutladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 19:31
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Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Amedspor'u ağırladığı maçta Rafael Leao'nun 7. dakikada attığı golle öne geçti. Golün ardından futbolcuların yaptığı sevinç, Lucas Torreira ve Ismail Jakobs'un Etiler'de bir gece kulübünden çıkarken görüntülenmesinin üç gün sonrasına denk geldi. Fotoğrafta oyuncuların sevinç sırasında yere eğilerek yüzlerini kapattığı görülüyor.

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Etiler görüntüleri gündem olmuştu.

Etiler görüntüleri gündem olmuştu.

Torreira ve Jakobs, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftada Stuttgart'ı 2-0 yendiği maçın ardından Etiler'de bir gece kulübünden çıkarken görüntülendi. Torreira beyaz tişört ve kahverengi pantolon, Jakobs ise beyaz kapüşonlu üst ve kamuflaj desenli pantolon giymişti. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste ikinci galibiyetinin ardından yaşanan bu görüntüler sosyal medyada ve spor kamuoyunda geniş yer buldu.

Leao Rams Park'ta ilk golünü attı.

Leao Rams Park'ta ilk golünü attı.

Galatasaray, RAMS Park'ta Amedspor'u konuk ettiği maçın 7. dakikasında Torreira topu kazandı, soldan ceza sahasına giren Leao'ya aktardı. Leao, kaleci Lafont'u sol tarafından geçerek Galatasaray'ı öne geçirdi. 

Golün ardından Galatasaraylı futbolcular bir araya gelerek ortak bir sevinç yaptı. Fotoğrafta bazı oyuncuların öne eğilerek yüzünü elleriyle ve kollarıyla kapattığı, bazılarının ise eğilmiş şekilde yan yana durduğu kare sosyal medyada da konuşuldu. 

Sevinç, Etiler görüntülerinin yayımlanmasından üç gün sonra geldiği için ayrıca dikkat çekti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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