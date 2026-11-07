Galatasaraylılar Amedspor Maçındaki Golü Gece Kulübü Çıkışı Pozlarıyla Kutladı

Galatasaray, RAMS Park'ta Amedspor'u konuk ettiği maçın 7. dakikasında Torreira topu kazandı, soldan ceza sahasına giren Leao'ya aktardı. Leao, kaleci Lafont'u sol tarafından geçerek Galatasaray'ı öne geçirdi.

Golün ardından Galatasaraylı futbolcular bir araya gelerek ortak bir sevinç yaptı. Fotoğrafta bazı oyuncuların öne eğilerek yüzünü elleriyle ve kollarıyla kapattığı, bazılarının ise eğilmiş şekilde yan yana durduğu kare sosyal medyada da konuşuldu.

Sevinç, Etiler görüntülerinin yayımlanmasından üç gün sonra geldiği için ayrıca dikkat çekti.