Galatasaraylılar Amedspor Maçındaki Golü Gece Kulübü Çıkışı Pozlarıyla Kutladı
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Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Amedspor'u ağırladığı maçta Rafael Leao'nun 7. dakikada attığı golle öne geçti. Golün ardından futbolcuların yaptığı sevinç, Lucas Torreira ve Ismail Jakobs'un Etiler'de bir gece kulübünden çıkarken görüntülenmesinin üç gün sonrasına denk geldi. Fotoğrafta oyuncuların sevinç sırasında yere eğilerek yüzlerini kapattığı görülüyor.
Etiler görüntüleri gündem olmuştu.
Leao Rams Park'ta ilk golünü attı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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