Heves ve Giray'ın Şerbo'dan Ayrılık Nedeninden Survivor'la İlgili İddiaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Heves ve Giray'ın Şerbo'dan Ayrılık Nedeninden Survivor'la İlgili İddiaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 10 Kasım Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışma programlarından biri Survivor. Her sezon geniş kitleler tarafından izlenen ve reytinglerde zirvede yer alan yarışmanın yeni sezonu için zaman daralıyor. Survivor 2025 için birkaç yarışmacının ismi netleşmişti. Bunun yanı sıra yarışmaya katılacağı iddia edilen isimler de paylaşım yapmaya başladı. Sema ve Adem'in birlikte poz verdiği isim kafaları karıştırdı.
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2. MasterChef'te kıyasıya mücadele sürüyor. Büyük finale yaklaşık iki ay kala yarışmada heyecan ve gerginlik iyice arttı. Beyza'nın yüzünün yanması sebebiyle önce ara verdiği, tedavinin ardından da devam kararı aldığı programda endişe de kol gezdi. Birbirinden güçlü yarışmacılar yarışmada kalmak için ter döktü. MasterChef'te bu hafta kim elendi?
3. Yeni yayın dönemine büyük umutlarla başlayan dizi sektörü, yine pek umduğunu bulamamıştı. Dizilerin artan maliyetleri, reklam gelirlerinin düşüklüğü, bölüm sürelerinin uzunluğu, oyuncuların kaşelerindeki artış gibi sebeplerle yalnızca bir yaz dizisi yayınlanmıştı. Yeni yayın döneminde de aynı sebeplerden diziler ara vermek durumunda kalmışlardı. Daha şimdiden 6 dizinin final yaptığı, 5 dizinin ertelendiği sezonda neler yaşandığını Birsen Altuntaş açıkladı. Bakalım dizi dünyasında neler yaşanıyormuş?
4. Tarihi dizi denince ilk akla gelenlerden biri hiç şüphesiz Muhteşem Yüzyıl... Sadece ülkemizde değil tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi aradan geçen yıllara rağmen hala popülerliğini koruyor. Dizinin en duygusal sahnelerinden biri (hatta belki de ilki) olan Şehzade Mustafa'nın ölümünü de mutlaka izlemiş ya da en azından duymuşsunuzdur. Duygu yoğunluğu sınır aşan bu sahne meğer Tanzanya'ya kadar gitmiş! Tanzanyalı bir ailenin Şehzade Mustafa'nın ölümüne içleri parçalanırcasına ağladığı anlara hayret edeceksiniz.
5. Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon Giray ve Heves karakterleriyle katılan Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in diziden ayrılacağı belirtilmişti. "Apar topar" diziden çıkarıldıkları iddia edilen ikiliden Kaan Taşaner, diziye katılmasıyla ilgili pişmanlığını dile getirmişti. Ancak neden ayrıldıklarına dair bir kesinlik yoktu. Gazeteci Birsen Altuntaş, Giray ve Heves'in Kızılcık Şerbeti'nden ayrılma nedenlerini açıkladı. Bakalım Şebnem Dönmez ve Kaan Taşaner neden diziden çıkarılmış?
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6. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
7. Araştırmacı gazeteci İlkay Buharalı, "Deşifre" ve "İz Peşinde" adlı dosya haber programları ile YouTube yayınlarından tanınmıştı. Yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan Buharalı, televizyona çıkmaya hazırlanıyor. Kayıpların bulunmasına yardımcı olmak, adli olayları araştırmak ve küs olan kişilere 'barışmak istiyorum' çağrılarında destek olmak amacıyla yeni bir program başlatıyor. "İlkay Buharalı'yla Gerçekler" adı verilen program, ilk bölümüyle yakında ekranlarda olacak. Peki, İlkay Buharalı hangi kanalda, saat kaçta yayında olacak, işte cevabı...
8. Elif Andaç Çam'ı ekranların sevilen dizisinde izledik, çok beğendik! Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı "Bahar" dizisinde Çağla karakterini canlandıran oyuncu büyük beğeni kazandı. Ancak buralara gelmesi kolay olmadı. Çam'ın oyunculuk yolculuğu hakkında bilinmeyen bir gerçek gün yüzüne çıktı. Çam, oyuncu olma hayaliyle yıllar önce bir yarışmaya katılmış. İşte görenlere "Estetik yakışmış!" dedirtecek yıllar öncesinden o görüntüleri...
9. Beyaz Futbol programının sevilen yorumcularından Sinan Engin, Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante'ye demediğini bırakmadı. Engin, 24 yaşındaki rapçi için "teneke mahallesi çocuğu" ifadesini kullandı. Icardi'ye de yüklendi. Arjantinli golcüye artık Wanda Nara'nın peşinden koşmaması gerektiğini belirterek sitem etti. İşte detaylar 👇
10. Türkiye'nin popüler yemek yarışması MasterChef'te, yarışmacılardan Beyza'nın başına talihsiz bir olay geldi. Beyza'nın yüzü, yaşanan bir kaza sonucu yanarak ciddi bir şekilde zarar gördü. Bu korkunç olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan Beyza, yanık tedavisi görmek üzere 12 gün boyunca hastanede kaldı. Dün akşam ilk kez yayına çıkan Beyza yarışmaya devam edip edemeyeceğini açıkladı. MasterChef Beyza'dan yayın sonrası ilk paylaşım geldi.
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11. Popstar Alaturka, bir dönem televizyon tarihinin en ikonik programlarından biri olmuştu. Programın en unutulmaz yüzlerinden biri de kuşkusuz Özlem Güneş'ti. Henüz 19 yaşında bu büyük platforma adım atan Güneş, yıllar sonra karşımıza tesettürlü çıkmıştı. Ancak, zaman içinde yaşam tarzında değişiklikler yapan Güneş, farklı bir görünümle hayranlarının karşısına çıktı. Instagram'da paylaştığı son haliyle herkesi şaşırtmayı başardı.
12. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar ekranların tozunu attırmaya devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrolünde olduğu dizi çoğunluğun beğenisini kazanmayı başardı. Senaryosu giderek heyecanlanan diziye birçok yeni isim de katıldı. Komedi oyuncularını bir araya getiren diziye bu kez de Yalan Dünya'da oynayan bir oyuncu konuk olacak. Birsen Altıntaş'ın haberine göre konuk oyuncu ile ilgili detaylar içeriğimizde...
13. Sibel Can, Sertap Erener ve Gökhan Türkmen’in juri üyeliğini yaptığı ’Sesi Çok Güzel’ adlı ses yarışması ile adını duyurmuştu. Mutlu Kaya kendisine takıntılı bir erkek tarafından başından vurularak günlerce yoğun bakımda kaldı. Yarışmada Sibel Can'ın büyük ilgi gösterdiği ve milyonların önünde destek vereceğini açıkladığı Kaya'dan yıllar sonra Posta Gazetesi'ne itiraf geldi. Sibel Can ile ilgili sert konuşan Kaya, ünlü isimden yardım istediğini ancak 'merhamet göstermediğini' söyledi.
14. MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ekranların sevilen isimleri haline geldiler. Yarışma programı ile birlikte popüler olan şefler kendine has tarzı ile anılıyor. Somer Şef ise giydikleri ve taktıklarıyla çok konuşuluyor. Somer Şef bu kez 10 Kasım tarihli yayında Atatürklü bıçak küpesi ile dikkat çekti. Sosyal medyada 10 Kasım temalı özel aksesuarına yorum yağdı.
15. MasterChef Türkiye yarışmasında ekran önünde feci bir kaza yaşandı. MasterChef yarışmacısı Beyza'nın yüzü yandı. Yüzü yanan Beyza hastaneye kaldırıldı. 12 gündür yanık tedavisi gören yarışmacı dün akşam yayına çıktı. MasterChef Beyza yarışmadan ayrılacak mı, devam ediyor mu; herkes merak ediyordu. Beyza dünkü yayında son kararını açıkladı.
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