Beyza'nın Yüzünün Yanmasıyla Üzüldüğümüz MasterChef'te Kim Elendi?
Beyza'nın Yüzünün Yanmasıyla Üzüldüğümüz MasterChef'te Kim Elendi?
MasterChef'te kıyasıya mücadele sürüyor. Büyük finale yaklaşık iki ay kala yarışmada heyecan ve gerginlik iyice arttı. Beyza'nın yüzünün yanması sebebiyle önce ara verdiği, tedavinin ardından da devam kararı aldığı programda endişe de kol gezdi. Birbirinden güçlü yarışmacılar yarışmada kalmak için ter döktü. MasterChef'te bu hafta kim elendi?
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Geçtiğimiz hafta MasterChef'e veda eden isim Akın olmuştu.
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Hızlı başlanan haftada Mavi takım kaptanı Şirin; Kırmızı takım kaptanı ise Semih oldu.
Haftanın ilk dokunulmazlığını Mavi takım kazandı.
İlk eleme adayı ise Nigar oldu.
İkinci dokunnulmazlığı da Mavi takımın kazanmasıyla birlikte bu kez eleme adayı Kaan oldu.
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Son dokunulmazlığı ise bu kez Kırmızı takım kazandı.
Mavi takımın eleme adayı Eda oldu.
Haftanın son eleme adayı Kırmızı takımdan Semih oldu.
Bu hafta MasterChef'te Nigar elendi.
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