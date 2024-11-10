Beyza'nın Yüzünün Yanmasıyla Üzüldüğümüz MasterChef'te Kim Elendi?

MasterChef'te kıyasıya mücadele sürüyor. Büyük finale yaklaşık iki ay kala yarışmada heyecan ve gerginlik iyice arttı. Beyza'nın yüzünün yanması sebebiyle önce ara verdiği, tedavinin ardından da devam kararı aldığı programda endişe de kol gezdi. Birbirinden güçlü yarışmacılar yarışmada kalmak için ter döktü. MasterChef'te bu hafta kim elendi?