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Yeni Sezonda TV Ekranları Fena Karıştı: 5 Dizinin Ertelendiği Sezonda 6 Dizi Şimdiden Final Yaptı!

Yeni Sezonda TV Ekranları Fena Karıştı: 5 Dizinin Ertelendiği Sezonda 6 Dizi Şimdiden Final Yaptı!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.11.2024 - 00:02

Yeni yayın dönemine büyük umutlarla başlayan dizi sektörü, yine pek umduğunu bulamamıştı. Dizilerin artan maliyetleri, reklam gelirlerinin düşüklüğü, bölüm sürelerinin uzunluğu, oyuncuların kaşelerindeki artış gibi sebeplerle yalnızca bir yaz dizisi yayınlanmıştı. Yeni yayın döneminde de aynı sebeplerden diziler ara vermek durumunda kalmışlardı. Daha şimdiden 6 dizinin final yaptığı, 5 dizinin ertelendiği sezonda neler yaşandığını Birsen Altuntaş açıkladı. Bakalım dizi dünyasında neler yaşanıyormuş?

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yeni sezonda 35 dizinin izleyiciyle buluşacağı açıklanmış, ancak bazı diziler ertelenmiş bazıları ise erken final yapmıştı.

Yeni sezonda 35 dizinin izleyiciyle buluşacağı açıklanmış, ancak bazı diziler ertelenmiş bazıları ise erken final yapmıştı.

Hangi diziler final yaptı?

Hangi diziler final yaptı?

Geçtiğimiz sezondan 17 dizi yeni sezona transfer olmuştu. Aralarında bulunan Taş Kağıt Makas ve Kirli Sepeti yeni sezonda yayınlanan birkaç bölümün ardından final kararı almıştı. Bu iki dizinin yanı sıra yeni sezon dizilerinden Kör Nokta, Kötü Kan, Güzel Aşklar Diyarı ve Karadut erken final yapmıştı.

Geçtiğimiz sezondan tam 16 dizi yayın hayatına devam ediyor.

Geçtiğimiz sezondan tam 16 dizi yayın hayatına devam ediyor.

Arka Sokaklar”, “Gönül Dağı”, “Kuruluş Osman”, “Teşkilat”, “Kızılcık Şerbeti”, “Yalı Çapkını”, “Bahar”, “İnci Taneleri”, “Yabani”, “Sandık Kokusu”, “Kızıl Goncalar”, “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi”, “Mehmed: Fetihler Sultanı”, “Karaağaç”, “Hudutsuz Sevda” geçen sezondan transfer olan diziler... Bunların yanı sıra yazın başlayan 'Yalan' dizisi de yeni sezondaki yerini aldı.

“Leyla”, “Bir Gece Masalı”, “Deha”, “Siyah Kalp”, “Gizli Bahçe” ve “Kalpazan” yeni sezona güçlü başlayan diziler oldu.

“Leyla”, “Bir Gece Masalı”, “Deha”, “Siyah Kalp”, “Gizli Bahçe” ve “Kalpazan” yeni sezona güçlü başlayan diziler oldu.

Böylece sezonda yayınlanan dizi sayısı 22'yi buldu. Yayın günü bekleyen diziler ise, “Uzak Şehir”, “Sahipsizler”, “Annem Ankara”, “Şakir Paşa Ailesi”, “Holding” ve “Aşk Evlilik Boşanma”, “Şehrazat” ve “Can Borcu” oldu.

Dönüş, Halef, İşgal Günlerinde Aşk, Dava, Çiçekler açar ise ertelenen diziler oldu.

Dönüş, Halef, İşgal Günlerinde Aşk, Dava, Çiçekler açar ise ertelenen diziler oldu.

İşgal Günlerinde Aşk'ın başrolü için Kenan İmirzalıoğlu'na teklif gittiği konuşulmuştu.

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