Yeni Sezonda TV Ekranları Fena Karıştı: 5 Dizinin Ertelendiği Sezonda 6 Dizi Şimdiden Final Yaptı!
Yeni Sezonda TV Ekranları Fena Karıştı: 5 Dizinin Ertelendiği Sezonda 6 Dizi Şimdiden Final Yaptı!
Yeni yayın dönemine büyük umutlarla başlayan dizi sektörü, yine pek umduğunu bulamamıştı. Dizilerin artan maliyetleri, reklam gelirlerinin düşüklüğü, bölüm sürelerinin uzunluğu, oyuncuların kaşelerindeki artış gibi sebeplerle yalnızca bir yaz dizisi yayınlanmıştı. Yeni yayın döneminde de aynı sebeplerden diziler ara vermek durumunda kalmışlardı. Daha şimdiden 6 dizinin final yaptığı, 5 dizinin ertelendiği sezonda neler yaşandığını Birsen Altuntaş açıkladı. Bakalım dizi dünyasında neler yaşanıyormuş?
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yeni sezonda 35 dizinin izleyiciyle buluşacağı açıklanmış, ancak bazı diziler ertelenmiş bazıları ise erken final yapmıştı.
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Hangi diziler final yaptı?
Geçtiğimiz sezondan tam 16 dizi yayın hayatına devam ediyor.
“Leyla”, “Bir Gece Masalı”, “Deha”, “Siyah Kalp”, “Gizli Bahçe” ve “Kalpazan” yeni sezona güçlü başlayan diziler oldu.
Dönüş, Halef, İşgal Günlerinde Aşk, Dava, Çiçekler açar ise ertelenen diziler oldu.
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