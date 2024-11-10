Yeni Sezonda TV Ekranları Fena Karıştı: 5 Dizinin Ertelendiği Sezonda 6 Dizi Şimdiden Final Yaptı!

Yeni yayın dönemine büyük umutlarla başlayan dizi sektörü, yine pek umduğunu bulamamıştı. Dizilerin artan maliyetleri, reklam gelirlerinin düşüklüğü, bölüm sürelerinin uzunluğu, oyuncuların kaşelerindeki artış gibi sebeplerle yalnızca bir yaz dizisi yayınlanmıştı. Yeni yayın döneminde de aynı sebeplerden diziler ara vermek durumunda kalmışlardı. Daha şimdiden 6 dizinin final yaptığı, 5 dizinin ertelendiği sezonda neler yaşandığını Birsen Altuntaş açıkladı. Bakalım dizi dünyasında neler yaşanıyormuş?

Kaynak: Birsen Altuntaş