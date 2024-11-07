Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın Son Hali Görenleri Şaşırttı!
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın Son Hali Görenleri Şaşırttı!
Ünlü oyuncu Güven Hokna rol aldığı pek çok yapımın yanı sıra Yaprak Dökümü'yle kariyerinde adeta ayrı bir sayfa açtı. Üzerine yapışan 'Hayriye Hanım' karakteriyle çok konuşulan oyuncu, aradan geçen yıllara rağmen bu rolüyle gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan capsler ve editlerle son günlerde daha çok gündeme gelen Hokna, son haliyle ortaya çıktı. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, son olarak 2021 yılında Hercai dizisinde rol almıştı. Son 3 yıldır TV ekranlarından uzak olan oyuncu bakalım ne kadar değişmiş?
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Ünlü oyuncu Güven Hokna, kariyeri boyunca rol aldığı pek çok yapımın yanı sıra Yaprak Dökümü'yle adından daha çok söz ettirmişti.
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Hayriye Hanım karakteriyle adeta devleşen ünlü oyuncu, aradan geçen yıllara rağmen hala bu dizideki haliyle anılmaya ve oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
"Ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey" sözüyle hafızalardan silinmeyen ünlü oyuncuyu son olarak 2021 yılında Hercai dizisinde izlemiştik.
3 senedir TV ekranlarından uzak olan ünlü oyuncu son haliyle ortaya çıktı.
78 yaşındaki oyuncunun yıllara meydan okuyan ve yenilenmiş görüntüsü görenlerin dikkatinden kaçmadı.
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Ünlü oyuncunun verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmadı.
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