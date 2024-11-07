Kadrosu Giderek Güçlenen Sandık Kokusu'nun Kadrosuna Efsane Bir Oyuncu Katıldı!
Kadrosu Giderek Güçlenen Sandık Kokusu'nun Kadrosuna Efsane Bir Oyuncu Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, ikinci sezonuyla da ilgi görmeye devam ediyor. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan dizide sezon başında birtakım değişiklikler yapılmıştı. Metin Akdülger'in ayrıldığı ve Engin Öztürk'ün dahil olduğu dizide reytingler yükselmeye devam ediyor. Kadrosu gittikçe gelişen diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü bir oyuncu dizinin kadrosuna katıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olmaya devam ediyor.
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Metin Akdülger'in kadrosundan ayrıldığı diziye sezon başında Engin Akyürek katılmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadrosunu giderek güçlendiren diziye yeni bir isim daha dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Feryal Aksoy karakteriyle Aydan Şener de diziye dahil olacak.
Demet Akbağ'ın canlandırdığı Filiz karakterinin komşusu olacak ve eski bir sanatçıyı canlandıracak Şener, diziye renk katmaya hazırlanıyor.
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