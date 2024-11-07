Kadrosu Giderek Güçlenen Sandık Kokusu'nun Kadrosuna Efsane Bir Oyuncu Katıldı!

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, ikinci sezonuyla da ilgi görmeye devam ediyor. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan dizide sezon başında birtakım değişiklikler yapılmıştı. Metin Akdülger'in ayrıldığı ve Engin Öztürk'ün dahil olduğu dizide reytingler yükselmeye devam ediyor. Kadrosu gittikçe gelişen diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü bir oyuncu dizinin kadrosuna katıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş