Kadrosu Yavaş Yavaş Netleşen Survivor 2025'e Katılacağı İddia Edilen Bir Yarışmacı Kafaları Karıştırdı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışma programlarından biri Survivor. Her sezon geniş kitleler tarafından izlenen ve reytinglerde zirvede yer alan yarışmanın yeni sezonu için zaman daralıyor. Survivor 2025 için birkaç yarışmacının ismi netleşmişti. Bunun yanı sıra yarışmaya katılacağı iddia edilen isimler de paylaşım yapmaya başladı. Sema ve Adem'in birlikte poz verdiği isim kafaları karıştırdı.