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Kadrosu Yavaş Yavaş Netleşen Survivor 2025'e Katılacağı İddia Edilen Bir Yarışmacı Kafaları Karıştırdı

Kadrosu Yavaş Yavaş Netleşen Survivor 2025'e Katılacağı İddia Edilen Bir Yarışmacı Kafaları Karıştırdı

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.11.2024 - 01:03

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışma programlarından biri Survivor. Her sezon geniş kitleler tarafından izlenen ve reytinglerde zirvede yer alan yarışmanın yeni sezonu için zaman daralıyor. Survivor 2025 için birkaç yarışmacının ismi netleşmişti. Bunun yanı sıra yarışmaya katılacağı iddia edilen isimler de paylaşım yapmaya başladı. Sema ve Adem'in birlikte poz verdiği isim kafaları karıştırdı.

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TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin sıkı takip ettiği Survivor'da yeni sezon hazırlıkları başladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin sıkı takip ettiği Survivor'da yeni sezon hazırlıkları başladı.

2025 sezonunun tanıtımının dönmeye başladığı Survivor'da yeni sezon yarışmacıları yavaş yavaş netleşmeye başladı.

2025 sezonunun tanıtımının dönmeye başladığı Survivor'da yeni sezon yarışmacıları yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Sema, Adem, Hikmet, Efe gibi isimlerin netleştiği Survivor'da beklenmedik bir ismin de kadroda yer alacağı iddia edildi.

Sema, Adem, Hikmet, Efe gibi isimlerin netleştiği Survivor'da beklenmedik bir ismin de kadroda yer alacağı iddia edildi.

Sema ve Adem'in Semih ile yaptığı paylaşım kafaları fena karıştırdı.

Sema ve Adem'in Semih ile yaptığı paylaşım kafaları fena karıştırdı.
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