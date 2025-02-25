Fatih Altaylı-RTÜK Tartışmasından Müge Anlı'nın Kamera Arkasında Yaşadıklarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Fatih Altaylı-RTÜK Tartışmasından Müge Anlı'nın Kamera Arkasında Yaşadıklarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
25 Şubat Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Siyah Kalp'in 26. bölümde final yapması kararlaştırıldı.
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2. RTÜK Başkanı, X hesabı üzerinden gazeteci Fatih Altaylı'ya yönelik ağır ithamlarda bulundu.
3. Fatih Altaylı ise bu sözlere karşılık vererek konuyu yargıya taşıyacağını dile getirdi.
4. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına katılarak Gezi Parkı ile ilgili sorulara yanıt verdi.
5. 2019 yılında final yapan Söz dizisi ile 5. sezonuyla ekrana gelen Teşkilat dizisi en sevilen yapımlar arasında yer alıyor. İzleyicide ayrı bir yere sahip bu iki dizinin oyuncularından bugün gelen fotoğraf sevenlerini duygulandırdı.
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6. Bazı yapımlar politik, kültürel veya dini hassasiyetler nedeniyle yurt dışında yasaklanırken bazıları da filmin tarihi anlatımı ve yapımın içerdiği toplumsal mesajlar yüzünden yasaklanabiliyor. Peki, hangi yerli yapımlar yurt dışında yasaklandı ve bu yasakların arkasında ne gibi gerekçeler yatıyor?
7. Yıllardır ekranlardan evlerimize konuk olan başarılı gazeteci Müge Anlı, her canlı yayını ile izleyicilerin takdirini toplamayı başarıyor. Peki Anlı, kamera arkasında ne gibi zorluklar yaşıyor?
8. Sizler için hem eğlenceli hem de bu zincirleme talihsizliklerin sebebini astroloji severler olarak anlamlandırabileceğimiz bir içerik hazırladık! Gelin, bakalım Şakir Paşa'nın nesi yanlış gitmiş?
9. Özlem Özden Bu Tarz Benim'deki rakibi Ayşegül Doğan'a ateş püskürdü!
10. Ayşe, Yaprak Dökümü dizisinde en masum ve korunması gereken karakter olarak görünse de aslında ailesinin kaotik yapısı nedeniyle pek çok psikolojik sorun geliştirmiş olabilir. Yaprak Dökümü'ndeki Ayşe'nin travmaları neler olabilir?
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11. Kızıl Goncalar'da Saatçi Aziz olarak ile diziye katılan Settar Tanrıöğen'in karakteri de merak uyandırmıştı. Son bölümde yavaş yavaş gizem çözülmeye başladı.
12. 5 yıldır yayında olan Gönül Dağı, hala cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi oluyor. Reytingleri enfes ilerleyen diziye usta oyuncu Erdal Özyağcılar dahil olacak. İşte detaylar...
13. Feyza Civelek'in birçok başarılı kadın oyuncunun yeteneklerine alenen dudak büzmesi X'te eleştiri yağdı. Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı, Civelek'in tavırlarına sessiz kalamadı.
14. Müge Anlı'da aranan Mahir Ünlütaşkıran kaybı ile ilgili annesi Safiye Hanım canlı yayında yaptığı çelişkili açıklamalarla hepimizi dumur etmişti. Müge Anlı bugün yaptığı açıklamada Safiye Hanım'ın kaçtığını söyledi.
15. Sürpriz bir dizi listeye dahil olurken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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