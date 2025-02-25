Kızıl Goncalar'da Gizem Çözülüyor: Saatçi Aziz'in Kızı Terörist Çıktı!
Kızıl Goncalar'da Gizem Çözülüyor: Saatçi Aziz'in Kızı Terörist Çıktı!
Ekranların en sevilen dizisi Kızıl Goncalar bir süredir diziye katılan yeni karakterler ve işlenen esrarengiz hikayesi ile heyecanlandırmıştı. Özellikle dizide Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakterinin başına gelenler herkesi üzmüştü. Saatçi Aziz olarak ile diziye katılan Settar Tanrıöğen'in karakteri de merak uyandırmıştı. Son bölümde yavaş yavaş gizem çözülmeye başladı.
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Kızıl Goncalar’daki büyük gizemin çözülmesine ramak kaldı.
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Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakterinin başına gelenler herkesi üzmüştü.
Cüneyd kendisi için kurgulanan hain plana uyandı.
Diziyi sevenlerin aklında ise tek soru vardı: "Bu Saatçi Aziz Efendi neyin peşinde?"
Dizide Levent, akıl hastası olan torunun doktoruna ulaştı ve gerçeği öğrendi.
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Cüneyd, Aziz’in etkisinden çıkıp tüm bu olanlarla savaşabilecek mi?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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