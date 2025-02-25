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Kızıl Goncalar'da Gizem Çözülüyor: Saatçi Aziz'in Kızı Terörist Çıktı!

Kızıl Goncalar'da Gizem Çözülüyor: Saatçi Aziz'in Kızı Terörist Çıktı!

Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.02.2025 - 13:21

Ekranların en sevilen dizisi Kızıl Goncalar bir süredir diziye katılan yeni karakterler ve işlenen esrarengiz hikayesi ile heyecanlandırmıştı. Özellikle dizide Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakterinin başına gelenler herkesi üzmüştü. Saatçi Aziz olarak ile diziye katılan Settar Tanrıöğen'in karakteri de merak uyandırmıştı. Son bölümde yavaş yavaş gizem çözülmeye başladı.

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Kızıl Goncalar’daki büyük gizemin çözülmesine ramak kaldı.

Kızıl Goncalar’daki büyük gizemin çözülmesine ramak kaldı.

NOW TV'in dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümü hafızalara kazındı. Sosyal medyada hayranları yorum üstüne yorum paylaştı.

Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakterinin başına gelenler herkesi üzmüştü.

Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakterinin başına gelenler herkesi üzmüştü.

Settar Tanrıöğen'in karakteri Saatçi Aziz diziye geldiğinden beri Cünyed'in yüzü gülmedi. Başına gelmeyen kalmayan Cüneyd, en son bir çeşit hipnoz tekniği ile Can'ın ölümüne sebep olmuştu.

Cüneyd kendisi için kurgulanan hain plana uyandı.

Cüneyd kendisi için kurgulanan hain plana uyandı.

Dizinin yeni bölümünde Cüneyd, uykusunda birileri tarafından kaçırıldığını fark etti. Mürşid konumunu bırakıp dergahı terk etti. Saatçi Aziz'in kendisini yönlendirdiğini sonunda anladı.

Diziyi sevenlerin aklında ise tek soru vardı: "Bu Saatçi Aziz Efendi neyin peşinde?"

Diziyi sevenlerin aklında ise tek soru vardı: "Bu Saatçi Aziz Efendi neyin peşinde?"

Saatçi Aziz'in planını merak edenlere dizi hikayesiyle yanıt vermeye başladı. Biri akıl hastası iki torununu da alıp dergaha resmen çöken Aziz'in kızının intihar ettiğini sanıyorduk. Ama öyle değilmiş.

Dizide Levent, akıl hastası olan torunun doktoruna ulaştı ve gerçeği öğrendi.

Dizide Levent, akıl hastası olan torunun doktoruna ulaştı ve gerçeği öğrendi.

Kızıl Goncalar yeni bölümünün bizce en can alıcısı noktası bu sahneydi. Doktor Levent, borderline teşhisi konulan Saatçi Aziz'in torunu ile ilgili araştırma yaparken annesinin aslında terör eyleminde intihar bombacısı olduğunu öğrendi.

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Cüneyd, Aziz’in etkisinden çıkıp tüm bu olanlarla savaşabilecek mi?

Cüneyd, Aziz’in etkisinden çıkıp tüm bu olanlarla savaşabilecek mi?

Sizce Kızıl Goncalar'da gerçekler ortaya çıkacak mı? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İşte sosyal medyadan yeni bölüme gelen yorumlar...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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