Kızıl Goncalar'da Gizem Çözülüyor: Saatçi Aziz'in Kızı Terörist Çıktı!

Ekranların en sevilen dizisi Kızıl Goncalar bir süredir diziye katılan yeni karakterler ve işlenen esrarengiz hikayesi ile heyecanlandırmıştı. Özellikle dizide Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakterinin başına gelenler herkesi üzmüştü. Saatçi Aziz olarak ile diziye katılan Settar Tanrıöğen'in karakteri de merak uyandırmıştı. Son bölümde yavaş yavaş gizem çözülmeye başladı.