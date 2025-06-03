Adem En Başından Biliyor muydu? Survivor'daki Skandal Yasak Aşk İddiasında Yeni Ev Detayı!

Duygu Dianzenza, yaptığı açıklama ile 'Kızımı bu işten uzak tutun.' mesajıyla bir paylaşım yaptı. Efecan'ın kendisini aldattığı iddialarını reddetmedi.

Duygu'nun hemen ardından Yağmur'dan bir açıklama geldi ve Yağmur kesin bir dille aşk iddialarını yalanladı. Efecan bu süreçte sessizliğini boşanma davasına kadar korudu. O da avukatından gelen açıklamaydı. Eşi Duygu'yla boşandıklarını belirten mesajda iddialar hakkında bir açıklama yoktu.