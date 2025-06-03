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Adem En Başından Biliyor muydu? Survivor'daki Skandal Yasak Aşk İddiasında Yeni Ev Detayı!

Adem En Başından Biliyor muydu? Survivor'daki Skandal Yasak Aşk İddiasında Yeni Ev Detayı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.06.2025 - 10:58

Survivor'ın iki ünlü yarışmacısı Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda arasında yasak aşk yaşandığı iddiası gündeme gelmişti. Bu iddiaların ardından evli ve çocuklu olan Efecan ile eşi Duygu Dianzenza ani bir şekilde boşandı. Şimdi ise yasak aşk iddialarına adı karışan ikili hakkında şoke eden başka bir detay konuşuluyor. Bu iddialar ise Adem'in yarışmadaki imalı bir konuşmasını akla getirdi. Gelin, o konuşmaya birlikte bakalım ve Adem gerçekten adadayken her şeyi biliyor muydu, siz yorumlayın!

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Survivor'dan tanıdığımız Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasındaki aşk iddiaları gündemden düşmüyor.

Survivor'dan tanıdığımız Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasındaki aşk iddiaları gündemden düşmüyor.

Her şey birkaç günde oldu. Survivor yarışmacıları Efecan ile Yağmur arasında yasak aşk yaşandığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından Efecan'ın eşi Duygu, sosyal medyada fotoğrafları sildi ve takipten çıktı.

Bu iddialar ortalık karıştırır, dedikleri buymuş!

Bu iddialar ortalık karıştırır, dedikleri buymuş!

Duygu Dianzenza, yaptığı açıklama ile 'Kızımı bu işten uzak tutun.' mesajıyla bir paylaşım yaptı. Efecan'ın kendisini aldattığı iddialarını reddetmedi. 

Duygu'nun hemen ardından Yağmur'dan bir açıklama geldi ve Yağmur kesin bir dille aşk iddialarını yalanladı. Efecan bu süreçte sessizliğini boşanma davasına kadar korudu. O da avukatından gelen açıklamaydı. Eşi Duygu'yla boşandıklarını belirten mesajda iddialar hakkında bir açıklama yoktu.

Yasak aşk iddiasında yeni bir detay daha gündeme geldi.

Yasak aşk iddiasında yeni bir detay daha gündeme geldi.

Son birkaç gündür, Efecan'ın eşinden boşanmasının ardından Yağmur ile birlikte yaşamaya başladığına dair iddialar dolaşmaya başladı. Bu iddiaların ardından Survivor'da Adem'in bir konuşması gündem oldu. Adem'in sözleri 'İddialar doğruysa Adem her şeyi biliyor muydu?' dedirtti.

İşte Adem'in yeniden gündem olan konuşması:

Sosyal medyada olay ile ilgili dikkat çeken yorum:

Sosyal medyada olay ile ilgili dikkat çeken yorum:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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