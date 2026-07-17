İsmail Hacıoğlu'nun Yeni Dizisinden Uzak Şehir'in Rakibine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
17 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yıldızlarından Sinem Ünsal'ın ablası Gizem Ünsal, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eski Masal dizisinde isim değişikliği gündemde.
TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.
TMSF yönetimindeki Show TV, Didem Arslan'la yollarını ayırdı.
ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı.
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ATV'de ekrana gelen A.B.İ. dizisi, yeni sezon öncesinde kapsamlı bir değişim sürecinden geçiyor.
TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in ardından sezona damga vuracak yeni bir dizinin hazırlıklarına başladı.
Yeraltı, yayınlandığı ilk sezonda aksiyon, suç ve dramı bir araya getiren hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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