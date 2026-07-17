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İsmail Hacıoğlu'nun Yeni Dizisinden Uzak Şehir'in Rakibine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

İsmail Hacıoğlu'nun Yeni Dizisinden Uzak Şehir'in Rakibine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2026 - 23:35
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

17 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yıldızlarından Sinem Ünsal'ın ablası Gizem Ünsal, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yıldızlarından Sinem Ünsal'ın ablası Gizem Ünsal, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Uzak Şehir dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Sinem Ünsal'ın ablası Gizem Ünsal, Nişantaşı'nda görüntülendi. Kendisi de oyuncu olan Gizem Ünsal, kardeşiyle olan dikkat çekici benzerliği nedeniyle sık sık karıştırıldığını söylerken, iki kardeşin benzerliği sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eski Masal dizisinde isim değişikliği gündemde.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eski Masal dizisinde isim değişikliği gündemde.

Yeni sezonun iddialı projeleri arasında gösterilen Eski Masal dizisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulislerde, dizinin adının Sevdan Bir Ateş olarak değiştirileceği konuşulurken, Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı yapımın kadrosuna yeni oyuncular da katıldı.

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TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.

TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.

TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi Evlilik Güzeldir için kadro şekillenmeye devam ediyor. Fikret Kuşkan'ın başrolünde yer aldığı yapımda, Mesut Bahtiyar'ın kız kardeşi Saadet karakterini canlandıracak isim de belli oldu.

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TMSF yönetimindeki Show TV, Didem Arslan'la yollarını ayırdı.

TMSF yönetimindeki Show TV, Didem Arslan'la yollarını ayırdı.

Yeni yayın sezonu öncesinde televizyon kulislerinde dikkat çeken iddialar konuşuluyor. RTÜK'ün gündüz kuşağı programlarına yönelik son uyarılarının ardından, yayın politikalarında değişiklik hazırlıkları yapıldığı öne sürülürken, Didem Arslan Yılmaz ile yolların ayrıldığı iddiası gündeme geldi. Kulislerde ayrıca Müge Anlı ve Esra Erolun programlarında da yeni sezonda format değişikliğine gidilebileceği konuşuluyor.

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ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı.

Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun’da yine heyecan dolu bir final yaşandı. Bankanın tekliflerini peş peşe geri çeviren Ayşe Sema Karaduman, kritik anda 1,5 milyon TL’yi kabul etti. Yarışmacının kendi kutusundan çıkan miktar ise kararının ne kadar doğru olduğunu gösterdi.

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ATV'de ekrana gelen A.B.İ. dizisi, yeni sezon öncesinde kapsamlı bir değişim sürecinden geçiyor.

ATV'de ekrana gelen A.B.İ. dizisi, yeni sezon öncesinde kapsamlı bir değişim sürecinden geçiyor.

OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisinde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Afra Saraçoğlu'nun ayrılığıyla başlayan değişim sürecinde bu kez kamera arkasında önemli bir gelişme yaşandı. Yönetmen Cem Karcı'nın görevini bırakmasının ardından, yeni sezonda yönetmen koltuğuna oturacak isim belli oldu.

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TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in ardından sezona damga vuracak yeni bir dizinin hazırlıklarına başladı.

TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in ardından sezona damga vuracak yeni bir dizinin hazırlıklarına başladı.

Taşacak Bu Deniz'le reytingleri altüst eden TRT 1, yeni sezon için iddialı bir dizi duyurdu. Fikret Kuşkan'ın başrolde yer alacağı 'Evlilik Güzeldir' dizisinin hazırlıkları başlarken merak edilen dizinin yayın günü belli oldu. TRT 1'in iddialı dizisi, Kanal D'nin reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir'e rakip oldu.

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Yeraltı, yayınlandığı ilk sezonda aksiyon, suç ve dramı bir araya getiren hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Yeraltı, yayınlandığı ilk sezonda aksiyon, suç ve dramı bir araya getiren hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

NOW ekranlarında yayınlandığı günden itibaren aksiyon dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yeraltı, kısa sürede sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı başardı. Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan gibi isimleri bir araya getiren yapım, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kadrosuna katılan flaş bir isimle yeniden gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, dizinin yeni sezonunda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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