Hangi OutKast Şarkısı Seni En İyi Şekilde Anlatıyor?
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OutKast sıradan bir hip-hop grubu değildi. Bazen uzaydan gelmiş gibi duran, bazen mahalle köşesinde hayatı sorgulatan, bazen de herkesi dans ettiren şarkılar yaptılar. Peki senin enerjin hangi OutKast şarkısıyla daha çok örtüşüyor? Çöz, öğren!
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1. Arkadaş grubunda genellikle hangi roldesin?
2. En sevdiğin ortam hangisi?
3. Hayatında her şey ters gittiğinde teselliyi nerede ararsın?
4. Telefonunun şarjı yüzde kaçın altına düşünce paniklersin?
5. Tatilde ne yapmak istersin?
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6. Bir süper gücün olsa ne olurdu?
7. Sana göre gerçek aşk ne anlama geliyor?
8. Bir şehir olsaydın hangisi olmak isterdin?
Hey Ya!
Ms. Jackson!
B.O.B. (Bombs Over Baghdad)!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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