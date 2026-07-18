Sen duygularını ve ilişkilerini oldukça ciddiye alan birisin. İnsan davranışlarını gözlemlemeyi, yaşananların arka planını anlamayı seviyorsun. Geçmiş deneyimlerinden ders çıkarıyor ve kolay kolay aynı hataları tekrarlamıyorsun. Empati gücün yüksek olduğu için çevrendeki insanların hikâyelerine karşı da hassassın. Tıpkı Ms. Jackson gibi duygusal derinlik ve olgunluk sende önemli bir yer tutuyor. İnsanlar seni tanıdıkça yüzeyde görünenden çok daha katmanlı biri olduğunu fark ediyor.