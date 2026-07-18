"Bugün Dünyadaki Son Günün Olsa, Hangi Yemeği Yemek İsterdin?" Sorusuna Gelen Cevaplar İştah Kabarttı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Twitter'daki takipçilerimize 'Bugün dünyadaki son günün olsa, hangi yemeği yemek isterdin?' diye sorduk. Söz konusu yemek olunca, zengin mutfağımızın yansımasına dönüşen cevaplar hem iştah kabarttı hem de yüzlerde tebessüm oluşturdu. Kebaptan mantıya, yaprak sarmasından iskendere uzanan listede adeta yok yoktu! İşte sosyal medyanın en dikkat çeken, en yaratıcı ve en lezzetli cevapları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o tweet'imiz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Tatlı bir tutkudur...
2. Farklı bir bakış açısı olmuş 😂
3. Bence süper bir kombinasyon:
4. Her şey Hatay soslu dürümle mi başladı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5. Enfes!
6. Biz de "Kim paylaşacak?" diyorduk!
7. Patates olmazsa olmazdı!
8. İlginç bir seçim olmuş.
9. Bunun için dünyadaki son günü beklemeyin lütfen, müthiş bir yiyecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10. Balcan kebabı!
11. Çok farklı bir cevap olmuş 👇
12. 😋😋😋
13. Nefis bir menü:
14. Allah diyorum!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15. Yani tepsi kebabı!
16. Tam da bu yaz sıcaklarında, nasıl güzel gider!
17. Yanına da pilav ve cacık desem.
18. Kumpir, yani patatesin üzerinde açık büfe.
19. Çok geniş bir cevap, mantıklı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
20. Sakaryalılar bunu beğendi:
21. Cevabı Recep İvedik vermiş herhalde.
22. Cevabı okurken fenalık geçirdim:
23. 😋😋
24. Nasılsa yarın yokuz, bol sarımsaklı olsun lütfen:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
25. Çok spesifik bir cevap:
26. Zaten yılda sadece bir kere aşure yememiz hiç mantıklı değil.
27. 🥲
28. Çok iyi bir seçim 👌
29. Ankaralıların gözü yaşlı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30. Bir ara Kore yemeklerinin ne kadar güzel olduğunu konuşalım.
31. Enfes cevap 😋
32. Olsa da yesek!
33. Müthiş 😋
Siz ne yerdiniz? Yorumlarda buluşalım! Diğer içeriklerimize göz atmayı unutmayın:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın