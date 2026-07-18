"Bugün Dünyadaki Son Günün Olsa, Hangi Yemeği Yemek İsterdin?" Sorusuna Gelen Cevaplar İştah Kabarttı

Twitter'daki takipçilerimize 'Bugün dünyadaki son günün olsa, hangi yemeği yemek isterdin?' diye sorduk. Söz konusu yemek olunca, zengin mutfağımızın yansımasına dönüşen cevaplar hem iştah kabarttı hem de yüzlerde tebessüm oluşturdu. Kebaptan mantıya, yaprak sarmasından iskendere uzanan listede adeta yok yoktu! İşte sosyal medyanın en dikkat çeken, en yaratıcı ve en lezzetli cevapları...