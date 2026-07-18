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"Bugün Dünyadaki Son Günün Olsa, Hangi Yemeği Yemek İsterdin?" Sorusuna Gelen Cevaplar İştah Kabarttı

"Bugün Dünyadaki Son Günün Olsa, Hangi Yemeği Yemek İsterdin?" Sorusuna Gelen Cevaplar İştah Kabarttı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 08:42
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Twitter'daki takipçilerimize 'Bugün dünyadaki son günün olsa, hangi yemeği yemek isterdin?' diye sorduk. Söz konusu yemek olunca, zengin mutfağımızın yansımasına dönüşen cevaplar hem iştah kabarttı hem de yüzlerde tebessüm oluşturdu. Kebaptan mantıya, yaprak sarmasından iskendere uzanan listede adeta yok yoktu! İşte sosyal medyanın en dikkat çeken, en yaratıcı ve en lezzetli cevapları...

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İşte o tweet'imiz:

İşte o tweet'imiz:
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1. Tatlı bir tutkudur...

1. Tatlı bir tutkudur...
twitter.com

2. Farklı bir bakış açısı olmuş 😂

2. Farklı bir bakış açısı olmuş 😂
twitter.com

3. Bence süper bir kombinasyon:

3. Bence süper bir kombinasyon:
twitter.com

4. Her şey Hatay soslu dürümle mi başladı?

4. Her şey Hatay soslu dürümle mi başladı?
twitter.com
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5. Enfes!

5. Enfes!
twitter.com

6. Biz de "Kim paylaşacak?" diyorduk!

6. Biz de "Kim paylaşacak?" diyorduk!
twitter.com

7. Patates olmazsa olmazdı!

7. Patates olmazsa olmazdı!
twitter.com

8. İlginç bir seçim olmuş.

8. İlginç bir seçim olmuş.
twitter.com

9. Bunun için dünyadaki son günü beklemeyin lütfen, müthiş bir yiyecek.

9. Bunun için dünyadaki son günü beklemeyin lütfen, müthiş bir yiyecek.
twitter.com
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10. Balcan kebabı!

10. Balcan kebabı!
twitter.com

11. Çok farklı bir cevap olmuş 👇

11. Çok farklı bir cevap olmuş 👇
twitter.com

12. 😋😋😋

12. 😋😋😋
twitter.com

13. Nefis bir menü:

13. Nefis bir menü:
twitter.com

14. Allah diyorum!

14. Allah diyorum!
twitter.com
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15. Yani tepsi kebabı!

15. Yani tepsi kebabı!
twitter.com

16. Tam da bu yaz sıcaklarında, nasıl güzel gider!

16. Tam da bu yaz sıcaklarında, nasıl güzel gider!
twitter.com

17. Yanına da pilav ve cacık desem.

17. Yanına da pilav ve cacık desem.
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18. Kumpir, yani patatesin üzerinde açık büfe.

18. Kumpir, yani patatesin üzerinde açık büfe.
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19. Çok geniş bir cevap, mantıklı.

19. Çok geniş bir cevap, mantıklı.
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20. Sakaryalılar bunu beğendi:

20. Sakaryalılar bunu beğendi:
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21. Cevabı Recep İvedik vermiş herhalde.

21. Cevabı Recep İvedik vermiş herhalde.
twitter.com

22. Cevabı okurken fenalık geçirdim:

22. Cevabı okurken fenalık geçirdim:
twitter.com

23. 😋😋

23. 😋😋
twitter.com

24. Nasılsa yarın yokuz, bol sarımsaklı olsun lütfen:

24. Nasılsa yarın yokuz, bol sarımsaklı olsun lütfen:
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25. Çok spesifik bir cevap:

25. Çok spesifik bir cevap:
twitter.com

26. Zaten yılda sadece bir kere aşure yememiz hiç mantıklı değil.

26. Zaten yılda sadece bir kere aşure yememiz hiç mantıklı değil.
twitter.com

27. 🥲

27. 🥲
twitter.com

28. Çok iyi bir seçim 👌

28. Çok iyi bir seçim 👌
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29. Ankaralıların gözü yaşlı:

29. Ankaralıların gözü yaşlı:
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30. Bir ara Kore yemeklerinin ne kadar güzel olduğunu konuşalım.

30. Bir ara Kore yemeklerinin ne kadar güzel olduğunu konuşalım.
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31. Enfes cevap 😋

31. Enfes cevap 😋
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32. Olsa da yesek!

32. Olsa da yesek!
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33. Müthiş 😋

33. Müthiş 😋
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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