Burak Özçivit'in Partnerinden MasterChef'in İlk Yarışmacısına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
18 Temmuz Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Emrah Altıntoprak, yeni dizisi Aşk ve Taht için imaj değiştirdi.
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Yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ta hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı resmen başladı.
17 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Türk dizileri yurt dışındaki uyarlamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.
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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden Anne Yarısı dizisinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Güneşin Doğduğu Yer için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden Bir Hayat Hikayesi, oyuncu kadrosuyla da şimdiden merak uyandırıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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