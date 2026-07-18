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Burak Özçivit'in Partnerinden MasterChef'in İlk Yarışmacısına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Burak Özçivit'in Partnerinden MasterChef'in İlk Yarışmacısına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.07.2026 - 15:37
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

18 Temmuz Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Emrah Altıntoprak, yeni dizisi Aşk ve Taht için imaj değiştirdi.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Emrah Altıntoprak, yeni dizisi Aşk ve Taht için imaj değiştirdi.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Mustafa karakteriyle beğeni toplayan Emrah Altıntoprak, yeni sezonda izleyici karşısına çıkacağı Aşk ve Taht dizisi için imajını yeniledi. Saçlarını kaynakla uzatan oyuncu, kostümlü okuma provasında yeni görünümüyle ilk kez kamera karşısına geçti.

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Yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ta hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ta hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Aşk ve Taht dizisinde önemli bir eşik geride kaldı. Oyuncu kadrosu kostümlü okuma provasında ilk kez bir araya gelirken, dizinin başrollerini paylaşan Akın Akınözü ile Merjem Šiljak'ın ilk partner fotoğrafı da yayınlandı.

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MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı resmen başladı.

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı resmen başladı.

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı başladı. Günler süren elemelerin ardından final turunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, sezonun ilk önlüğünü kazanarak ana kadroya adını yazdırdı. Şeflerin değerlendirmesi sonrası MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı belli oldu.

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17 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

17 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

17 Temmuz Cuma gününe ait reyting verileri açıklandı. 17 Temmuz 2026 Cuma günü televizyon reytinglerinde dikkat çeken bir değişim yaşandı. TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, 2,40 reytingle bu yaz ilk kez günün en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Zirve yarışında Kuralsız Sokaklar ve NOW Ana Haber de üst sıralarda yer aldı.

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Türk dizileri yurt dışındaki uyarlamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Türk dizileri yurt dışındaki uyarlamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Deniz Baysal'ın başrollerinden birini paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları, bu kez Yunanistan uyarlamasıyla gündemde. Dizinin Yunan versiyonu için hazırlanan ilk afiş yayınlanırken, orijinal afişle olan dikkat çekici benzerliği sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden Anne Yarısı dizisinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

NOW'ın yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden Anne Yarısı dizisinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Anne Yarısı dizisinde oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ı buluşturan yapıma iki sürpriz oyuncu daha dahil oldu. Kızılcık Şerbeti senaristlerinin kaleme alacağı yeni NOW dizisinin 1 Ağustos günü sete çıkması bekleniyor.

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Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Güneşin Doğduğu Yer için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Güneşin Doğduğu Yer için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Burak Özçivit'in başrolünde yer alacağı Güneşin Doğduğu Yer dizisinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Başrol kadın oyuncusu Beyza Gümülcine'nin, üç adayın katıldığı deneme çekiminde Burak Özçivit ile kamera karşısına geçerek Leyla rolünü kazandığı öğrenildi. Gümülcine, deneme çekiminin ardından rolü kapınca rol aldığı Yeraltı dizisinden ayrılmış.

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Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden Bir Hayat Hikayesi, oyuncu kadrosuyla da şimdiden merak uyandırıyor.

Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden Bir Hayat Hikayesi, oyuncu kadrosuyla da şimdiden merak uyandırıyor.

Son olarak Star TV ekranlarında 2 sezon yayınlanan Sahipsizler dizisinin başrolünü üstlenen Hazal Subaşı'nın yeni projesi merak ediliyordu. Star TV'nin yeni sezon için iddialı dizisinden Hazal Subaşı'na başrol teklifi geldi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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