6 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
6 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. NBA tarihinin en dominant oyuncularından Los Angeles Lakers'ın süperstarı "King" LeBron James, bu kez ayak parmaklarının dağınıklığıyla sosyal medyanın gündemine geldi. Yıllar önce çekilen LeBron James'in ayaklarının fotoğrafı tekrardan viral oldu.
2. Kanye West ve Bianca Censori, dün akşam saatlerinde Los Angeles'ta stüdyoya giderken görüntülendi. Bianca Censori, şeffaf pançonun altına hiçbir şey giymeyince, görenlere "Bu işin tadı kaçtı, Muhsin!" dedirtti.
3. Volkan Demirel'in sevgili eşi Zeynep Sever Demirel, tam bir yıl önce depremden saatler öncesinde çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak "Bir daha bu kadar mutlu olamadım" sözleriyle yüreklerimizi burktu.
4. Grammys ödül törenine katılmadan damgasını vuran ünlü modacı Dilara Fındıkoğlu'nun eski sevgilisi bir zamanlar Medcezir dizisinin, şimdilerde Sandık Kokusu dizisinin yıldızı çıktı.
5. Ünlü manken Megan Fox katıldığı bir etkinlikte gümüş transparan kıyafeti ve pembe saçlarıyla yeni tarzını gösterdi, herkesi şaşırtan ismi görenler tanıyamadı.
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6. Bircan Bali, İnci Taneleri'ndeki Dilber sahnesinde "Gemileri Yakarım" şarkısını seslendiren ve fragmandan sonra ünlenen pavyon türkücüsü Sincanlı Erkal hakkında ağızları açık bırakacak iddialarda bulundu.
7. Kylie Jenner ve Travis Scott çiftinin çocukları Stormi ve Aire için düzenledikleri doğum günü partisi her sene olduğu gibi bu sene de çıtayı arşa çıkarttı!
8. Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift müzik endüstrisinin altını üstüne getirmeye devam ediyor. Herkes Reputation albümünün kaydını duyurmasını beklerken yeni albümü açıklayan Swift, adeta tüm dünyada kaosla karışık heyecana neden oldu!
9. Landon Barker geçtiğimiz Kasım ayının başında dünyaya gelen Travis Barker ve Kourtney Kardashian'ın oğulları Rocky hakkında sorulan sorulara cevap verdi.
10. Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde Hasna rolüne hayat veren güzel oyuncu Selen Öztürk'ün gerçek hayattaki hali mest etti.
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11. Gönül İşleri, İnadına Aşk, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış dizileriyle tanınan ünlü oyuncu Can Yaman, kariyerine İtalya'da devam ediyor. Yakışıklı oyuncu İtalyan yapımı 'Viola Come il Mare" dizisinin çekimlerinden sonra yeni projesi 'Sandokan' için ağır bir diyet ve spor programına başladı! 30 günde 10 kilo veren Can Yaman, takipçileriyle sırrını paylaştı!
12. Ünlü oyuncu Berkay Ateş, yaklaşan doğum günü için hepimizi duygulandıran bir bağış projesine imza attı. 19 Şubat'ta doğum gününü kutlayacak olan Berkay Ateş, Milliyet'in haberine göre bu yıl yeni yaşını otizmli çocuklara hediye etme kararı aldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.
13. Dakota Johnson, Madame Web'in mistik havasını üzerine serpiştirmiş gibi duran, yarı transparan bir elbise ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Elbisenin her bir detayındaki örümcek ağlarını andıran ince işçilikler, Dakota'yı bu görünümüyle adeta bir süper kahraman edasına büründürdü.
14. Ünlü sanatçı Karsu Dönmez, ismini aldığı Hatay'ın Karsu köyünde yaşanan depremde 17 akrabasını kaybetti. Depremin üzerinden bir yıl geçti ve bu acı yıl dönümünde Dönmez, Hatay'ı ziyaret etti. Bu ziyaret buruk bir sevinçli haberi de beraberinde getirdi.
15. Şimdilerde Şahane Hayatım dizisinin Şebnem'i olarak kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Alem dergisine verdiği röportajda fiziğinin sırrından bahsetti. Geçtiğimiz gün hakkında çıkan estetik eleştirileri yüzünden isyan edip açıklama yapan Altınbilek, bu sefer de "genetik" açıklamasıyla dikkat çekti.
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16. Özel hayatında yaşadığı krizlerle sık sık gündeme gelen Damla Ersubaşı, konuk olduğu Haber Bahane isimli programda eşiyle ilgili olay bir itirafta bulundu.
17. 6 Şubat depreminin ardından tam bir yıl geçti. Söylemek her ne kadar kolay olsa da hala içimizdeki en büyük yaralardan biri olan, büyük yıkımlara sebep olan afetten sonra deprem bölgelerinde iyileştirme çalışmaları hala sürüyor. Geçtiğimiz yıl elinden geleni ardına koymayan ve yardıma koşmaya çalışan Oğuzhan Uğur, depremin birinci yılında işte böyle isyan etti...
18. Banu Alkan, ezeli düşmanı Kylie Jenner'ın yakasından düşmek nedir bilmiyor! Şimdi de montajlı görseli gerçek zanneden Alkan, Instagram hikayesinde paylaştı.
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