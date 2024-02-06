İhanete Uğrayan Damla Ersubaşı'ndan Eski Eşi Hakkında Olay İtiraf!
İhanete Uğrayan Damla Ersubaşı'ndan Eski Eşi Hakkında Olay İtiraf!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=7-GTk...
Özel hayatında yaşadığı krizlerle sık sık gündeme gelen Damla Ersubaşı, konuk olduğu Haber Bahane isimli programda eşiyle ilgili olay bir itirafta bulundu.
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Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak hayatımıza giren ve daha sonra televizyon ekranlarında göremediğimiz Damla Ersubaşı, son zamanlarda özel hayatıyla gündeme geliyordu.
2016 yılında evlendiği Mustafa Can Keser’le evliliklerinde yaşadığı krizlerle konuşulan Ersubaşı, eşiyle 2020 yılında boşanmıştı.
Aldatıldığı ortaya çıkan Ersubaşı, boşandıktan sonra da Mustafa Can Keser'i affetmişti.
Şimdi de Haberler.com'un Haber Bahane programına konuk olan ünlü isim eşi ve evliliğiyle ilgili aylar sonra itiraflarda bulundu.
Eski eşiyle hamile kaldığı için evlendiğini söyleyen Ersubaşı, "Evlendiğimde 3 aylık hamileydim. Ailem sonradan öğrendi. Babam konuşmadı benimle birazcık." dedi.
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"Eski eşimden şiddet gördüm. Aldatılmaktan çok daha kötü bir şey. İlk çocuğu doğurmadan önce olmuştu." itirafında bulundu.
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