Güzelliğiyle Bir Zamanlar Herkesi Kendine Hayran Bırakan Megan Fox Yeni İmajıyla Dikkat Çekti
Güzelliğiyle Bir Zamanlar Herkesi Kendine Hayran Bırakan Megan Fox Yeni İmajıyla Dikkat Çekti
Ünlü manken Megan Fox katıldığı bir etkinlikte gümüş transparan kıyafeti ve pembe saçlarıyla yeni tarzını gösterdi, herkesi şaşırtan ismi görenler tanıyamadı. Detaylar içeriğimizde 👇
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Ünlü oyuncu ve manken Megan Fox güzelliğiyle dillerden düşmeyen, kalplerimizde taht kurmuş isimlerden biri.
"Jennifer's Body" ve "Transformers" gibi filmlerle güzelliğinin yanında oyunculuğunu da kanıtlayan Fox'a Türklerin hayranlık boyutu başka bir seviyede bildiğimiz gibi...
Son zamanlardaki ikili ilişkileri gibi tarzında da değişikliğe giden güzel manken, hayranlarını şaşırtmayı sık sık başarıyor.
Estetik işlemleriyle ve müstehcen paylaşımlarıyla doğal güzelliğinin ve samimiliğinin bittiği düşünülen Fox popülerliğini korumada ısrarcı.
Eski sadeliğinden eser kalmayan, saç rengini sık sık değiştiren manken son zamanlardaki görünümleriyle gündeme bomba gibi oturuyor.
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37 yaşındaki aktris, Pazar gecesi Jam for Janie Grammy Ödülleri İzleme Partisi'ne transparan bir zincirli elbise ile katılarak iddialı bir görünüm sergiledi.
Pembe saçları ve dudak aksesuarıyla neredeyse tanınmaz bir hal alan oyuncuya birçok yorum geldi👇
Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
"Artık kendine benzemiyor. Onu gerçekten tanıyamadım."
"onu bir drag queen sanmıştım."
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"Başka bir Güzel kadın kendini mahvetti! 😢"
"Bunda cüretkar bir şey yok, sadece çaresiz."
"Oğulları için üzülüyorum"
"Orta yaş krizi bir insan olsaydı."
"Onu her gördüğümde daha da tanınmaz hale geliyor"
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"Biri bu kadına biraz ilgi göstersin artık. Belli ki çaresiz durumda."
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