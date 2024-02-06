Kylie Jenner'ın Çocukları Aire ve Stormi'ye Düzenlediği Doğum Günü Partisi Yine ve Yeniden Çenemizi Yordu
Kylie Jenner'ın Çocukları Aire ve Stormi'ye Düzenlediği Doğum Günü Partisi Yine ve Yeniden Çenemizi Yordu
Kaynak: https://pagesix.com/2024/02/05/parent...
Kylie Jenner ve Travis Scott çiftinin çocukları Stormi ve Aire için düzenledikleri doğum günü partisi her sene olduğu gibi bu sene de çıtayı arşa çıkarttı! Detaylar içeriğimizde👇
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Bir zamanların en ikonik çiftlerinden biri olan ünlü rapçi Travis Scott ve Kylie Jenner'ı duymayan yoktur.
2018 senesinde kızları Stormi'yi kucaklarına alan çift o günden beri birçok kişi tarafından sevilerek takip ediliyor.
Özellikle Kylie'nin sık sık fotoğraflarını paylaşmasıyla resmen doğduğu günden beri ayrı bir hayran kitlesi oluşan Stormi'nin seveni çok.
Kylie Jenner özel hayatı dışında kızına aldığı hediyeler ve doğum günü partileriyle de sık sık gündem oluyor.
Jenner ve Scott çifti ikinci çocukları Aire Webster'ı 2022 senesinin Şubat ayında kucaklarına almıştı. Aire ve Stormi kardeşler aynı gün doğarak yaş günlerini de bundan sonra birlikte kutlayacak gibi görünüyor 😍
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Jenner'ın çocuklarına düzenlediği doğum günü partisi yine olay oldu! Davetliler, Stormi'nin kafasını andıran ve babası Travis Scott'ın "Astroworld" albümünün kapak resminden esinlenilen devasa bir şişme bebekle karşılandı.
Kim Kardashian'ın sosyal medya hesabındaki hikayelerinde yayınlanan fotoğraflara göre, partiye katılanlar daha sonra kendilerini tam boyutlu oyuncakların ve karnaval kutlamalarının yer aldığı bir çadırın içinde buldular!
Stormi'nin kafasını giyen çalışanlardan, isimlerinin olduğu özel yapım hediyelere partideki her detay düşünülmüştü, şaşırmadığımız üzere...
Jenner ayrıca hem Aire hem de Stormi için tasarlanan özel tişörtleri de partiye katılan davetlilere dağıttı.
Lunaparkta görmeye alışık olduğumuz oyuncakları partiye getiren Jenner yine ve yeniden çıtayı arşa çıkarttı!
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