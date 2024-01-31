Kylie Jenner'ın Moda Haftası İçin Gittiği Paris'te Kaldığı Otelin Fiyatı Olay Oldu, Odaları Yok Sattı!
Kylie Jenner'ın Moda Haftası İçin Gittiği Paris'te Kaldığı Otelin Fiyatı Olay Oldu, Odaları Yok Sattı!
Paris Moda Haftası'ndaki görüntüleri olay olan Kylie Jenner şimdi de Fransa'da kaldığı otelin fiyatıyla ağızları açık bıraktı. Detaylar içeriğimizde👇
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Günümüzün en zengin ve bilinen internet isimlerinden biri olan Kylie Jenner, servetinden giydilerine sık konuşulan isimlerinden.
Travis Scott ile ilişkilerinin ardından son zamanlarda Timothee Chalamet ile anılan Jenner tarzındaki değişimlerle gündeme gelmişti.
Paris Moda Haftasına katılan isim beyaz elbisesi ve hafif makyajıyla ilgi odağı olmuştu.
Moda Haftası boyunca Fransa'da kalan ve şık görünümleriyle herkesi büyüleyen Kylie Jenner yaptığı paylaşımla Paris'teki otelini gösterdi.
Jenner'ın kaldığı otelin gecelik 120 bin lira olduğu öğrenildi.
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Fiyatına rağmen Kylie Jenner'ın kaldığı öğrenilen otelde boş oda kalmadı.
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