Travis Barker’ın Oğlu Landon “Bebeklerden Korktuğu” İçin Kardeşi Rocky'i Henüz Kucağına Almadığını Söyledi
Travis Barker’ın Oğlu Landon “Bebeklerden Korktuğu” İçin Kardeşi Rocky'i Henüz Kucağına Almadığını Söyledi
Kaynak: https://people.com/landon-barker-shar...
Landon Barker geçtiğimiz Kasım ayının başında dünyaya gelen Travis Barker ve Kourtney Kardashian'ın oğulları Rocky hakkında sorulan sorulara cevap verdi. Detaylar👇
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Hatırlarsanız Kourtney Kardashian, eski birlikteliği olan Scott Disick ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra gerçek aşkı Travis Barker'da bulmuş ve ikili adeta yıldırım nikahı ile dünyaevine girmişti.
Birbirlerine olan aşklarından ölüp bittiğini iddia eden ikilinin ailelerinin de durumu kabulu hızlı olmuş, Kourtney Kardashian da Travis Baker da eski eşlerinden olan çocuklarıyla mutlu aile tablosu çizmeyi başarmıştı.
Hatta ikili Travis'in eski eşinden olan çocukları Alabama Barker ve Landon Barker, üvey kardeşleri Atiana De La Hoy ve Kourtney'in eski partneri Scott Disick’den olan oğlu Reign Disick ile birlikte poz vermişlerdi.
Geçtiğimiz senenin başında hamile olduğunu Travis'in konserinde duyuran Kardashian 2023 Kasım ayında Rocky Thirteen ismini koydukları bebeklerini kucağına almıştı.
Bebişleri Rocky ile ilk paylaşımlarını bu pozlarla yapan ikili, birlikteliklerinin ilk günleriden beri Kardashian dünyasının skandallarından ve kaosundan uzak duruyor bildiğimiz gibi.
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Fakat bunlar olurken akıllara Travis'in çocuklarının yeni ve en küçük aile üyeleri olan kardeşleri Rocky'e olan tepkileri de merak ediliyor.
Babalarının Kourtney ile olan ilişkisini hiç yadırgamadan onlarla etkinlere katılan Travis'in 20 yaşındaki oğlu Landon Barker'a Rocky hakkındaki düşünceleri soruldu.
1 Kasım'da dünyaya gelen üvey kardeşi Rocky sorulduğunda Landon şaşırtıcı bir şekilde onunla fazla vakit geçirmediğini açıkladı.
Geçen haftaki Spotify etkinliğinde "Entertainment Tonight"a "İnanılmaz, harika bir şey" diye cevap verdi. Ancak muhabir tarafından daha fazla sıkıştırılınca Landon, Rocky'ye bakmanın nasıl gittiğine dair dürüst bir yanıt verdi ve "Keşke tek Barker erkek çocuğu ben olsaydım” dedi.
Ayrıca bir röportajında Landon'a sunucu tarafından hiç çocuk bezi değiştirip değiştirmediği sorulunca açıkça "Değiştirmedim ve değiştirmeyeceğim" dedi. Daha sonra bebeği nasıl tutması gerektiğine alışıp alışmadığı soruldu ve o da "Aslında onu tutmadım bile!" diye itiraf etti.
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"Tamam, biraz derinlere ineyim, ben bebeklerden biraz korkarım. Bebek korkum var. Bir yaşına kadar ona zarar verecekmişim gibi hissediyorum, çok kırılganlar, ne demek istediğimi anlıyorsun. Yine de onu seviyorum, gelmiş geçmiş en sevimli bebek o." diyerek sözlerini bitirdi.
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