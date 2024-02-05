"Grammyler Getir Götürünüzü Yapar" Lana Del Rey ve Taylor Swift İkilisi 2024 Grammy Ödüllerini Resmen Salladı
"Grammyler Getir Götürünüzü Yapar" Lana Del Rey ve Taylor Swift İkilisi 2024 Grammy Ödüllerini Resmen Salladı
2024 Grammy Ödüllerinde Lana Del Rey ve Taylor Swift ikilisi herkesin adeta gözdesi oldu! İkilinin samimi pozları ve Taylor'un ödül konuşması hayranlarını duygulandırdı. Detaylar 👇
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2024 Grammy ödüllerine birbirinden ünlü isimler katıldı ve ödüllerini aldı fakat bu ikili daha katılmadan isimlerinin anılmasıyla ve yan yana oturacakları öğrenilince büyük olay olmuştu!
Evet ta kendisi! Taylor Swift ve Lana Del Rey'in yan yana oturacağı öğrenilince hayranları resmen çıldırmıştı!
Hayran kitlesi benzer olan ünlü şarkıcılar Taylor Swift ve Lana Del Rey 2024 Grammy Ödülleri'nde resmen birbirinden ayrılamadı!
Geceye birlikte katılan ikili siyah ve beyaz kıyafetleri ile kırmızı halıda yan yana poz verdiler.
Organizasyonun planladığı gibi masada birlikte oturan ikili samimi pozlarıyla herkesi kendine hayran etti!
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Şimdi Altın Küre Ödüllerine dönelim, hatırlarsanız Taylor ve Selena dedikodu yaparken kameralara yakalanmış, ne konuştukları merak konusu olmuştu.
Aynı pozu bu sefer de Taylor ve Lana Del Rey verdi fakat bu sefer ağızlarını yelpazeyle kapatarak ve ağızlarının okunmasına ihtimal vermeyerek!
Kırmızı halıda birlikte yürüdüler, aynı siyah dantel yelpazeleri kullandılar ve hatta her ikisi de benzer makyajlar yaparak bu konuda bile uyumlu şekilde poz verdiler...
Güzel şarkıcı Lana Del Rey Grammy Ödül Töreninden eli boş dönse de hayranlarından "Grammyler senin getir götürünü yapar" tepkileri gecikmedi!
Taylor Swift, "Midnights" ile En İyi Pop Vokal Albümü ve Yılın Albümü ödülünü aldı. Swift bu ödülü dördüncü kere kazanarak tarihe geçti. Ayrıca ödül konuşmasındaki jesti herkesin kalbine dokundu!
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Swift sahneye Lana ile birlikte çıktı ve ödül konuşmasında Lana Del Rey'i överek“Bence onun yaptığı işler olmasaydı pek çok kadın sanatçı, bugün bulundukları yerde olamaz ve içinde bulundurdukları ilhama sahip olamazlardı. Bence o servet değeri olan bir sanatçı, şu anda en iyi döneminde olan bir efsane.” dedi ve arkadaşını ödül alamasa da bir güzel yüceltti.😍
İkilinin hayranlarından birçok destekleyici yorum geldi!👇
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