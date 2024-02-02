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Lana Del Rey ve Taylor Swift'in Grammy Ödül Töreninde Yan Yana Oturacağı Öğrenilince "Ne Sohbet Döner" Dendi

Lana Del Rey ve Taylor Swift'in Grammy Ödül Töreninde Yan Yana Oturacağı Öğrenilince "Ne Sohbet Döner" Dendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 21:05

Daha başlamadan sahne alacak isimler ile yeri göğü inleten ve yılın en merak edilen etkinliklerinden biri olan Grammy Ödül Töreni'nde Lana Del Rey ve Taylor Swift'in yan yana oturacağı öğrenilince ikilinin hayranları resmen delirdi! Detaylar👇

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Her sene ünlü şarkıcıların ödüllerine kavuştuğu yılın en prestijli ödül törenlerinden olan Grammy ödülleri 4 Şubat Pazar günü Los Angeles'ta gerçekleşecek.

Her sene ünlü şarkıcıların ödüllerine kavuştuğu yılın en prestijli ödül törenlerinden olan Grammy ödülleri 4 Şubat Pazar günü Los Angeles'ta gerçekleşecek.

"Crypto.com" salonunda gerçekleştirilecek "Grammy" müzik ödülleri töreninde sahneye çıkacak sanatçıların Dua Lipa, Billie Eilish ve Olivia Rodrigo olacağı öğrenilmişti.

"Crypto.com" salonunda gerçekleştirilecek "Grammy" müzik ödülleri töreninde sahneye çıkacak sanatçıların Dua Lipa, Billie Eilish ve Olivia Rodrigo olacağı öğrenilmişti.

Bu yılki Grammy Ödüllerinin gerçekleşeceği sahneye bakalım👇👀

Bu yılki Grammy Ödüllerinin gerçekleşeceği sahneye bakalım👇👀

Taylor Swift'in Grammy 2024'te Lana Del Rey'in yanında oturacağı öğrenilince hayranlarından resmen “Biz kazandık!” nidaları yükseldi!

Taylor Swift'in Grammy 2024'te Lana Del Rey'in yanında oturacağı öğrenilince hayranlarından resmen “Biz kazandık!” nidaları yükseldi!
i.redd.it

"Grammy'de sürpriz bir Snow on the Beach performansı gelir mi?" Taylor Swift ve Lana Del Rey'in yan yana oturacağını öğrenen hayranların yaratıcı fikirleri gecikmedi tabii.

"Grammy'de sürpriz bir Snow on the Beach performansı gelir mi?" Taylor Swift ve Lana Del Rey'in yan yana oturacağını öğrenen hayranların yaratıcı fikirleri gecikmedi tabii.
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Lana Del Rey, daha önce çıkarttıkları şarkı "Snow on the Beach"'te Taylor Swift ile işbirliği yapmıştı.

Lana Del Rey, daha önce çıkarttıkları şarkı "Snow on the Beach"'te Taylor Swift ile işbirliği yapmıştı.

Gelin ikilinin hayranlarından gelen tepkilere birlikte bakalım👇

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