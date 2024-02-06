Estetiklerini Açıklayan Hilal Altınbilek Fiziğinin Sırrı Sorulunca JanJan Kızlar Misali "Allah Vergisi" Dedi

Daha sonrasında Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Züleyha Altun ile de zirveye taşınmıştı diyebiliriz. Birbirinden farklı pek çok karaktere hayat veren Hilal Altınbilek'in 'kendini buldu' diyebileceğimiz işi ise daha demin de bahsettiğimiz gibi Şahane Hayatım oldu.