Estetiklerini Açıklayan Hilal Altınbilek Fiziğinin Sırrı Sorulunca JanJan Kızlar Misali "Allah Vergisi" Dedi
Estetiklerini Açıklayan Hilal Altınbilek Fiziğinin Sırrı Sorulunca JanJan Kızlar Misali "Allah Vergisi" Dedi
Şimdilerde Şahane Hayatım dizisinin Şebnem'i olarak kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Alem dergisine verdiği röportajda fiziğinin sırrından bahsetti. Geçtiğimiz gün hakkında çıkan estetik eleştirileri yüzünden isyan edip açıklama yapan Altınbilek, bu sefer de 'genetik' açıklamasıyla dikkat çekti.
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Şimdilerde FOX'ta yayınlanan Şahane Hayatım dizisinin Şebnem'i olarak izlediğimiz Hilal Altınbilek, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında.
Aslında 10 yılı aşkındır ekranlarda yer alan Hilal Altınbilek'in yıldızının esas parladığı yapım Karagül olmuştu.
Fakat kendisi gündemde yalnızca başarılı oyunculuğu ile değil, yıllar içerisinde geçirdiği değişimle de konuşuluyor.
Geçtiğimiz gün yalnızca burnunu ve dişlerini yaptırdığını dile getiren Hilal Altınbilek, kendisini kıyasladıkları fotoğrafın da oldukça eski olduğunu söyledi.
Estetik konuşmalarının ardından bir de Altınbilek'in fiziğinin sırrı merak edildi tabii ki. Yazın paylaştığı pozlarla da dikkat çeken ünlü oyuncu fit görüntüsünün olmayan sırrını Alem dergisine anlattı.
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Aynı zamanda pesketaryen olduğunu anlatan ünlü oyuncu, sağlık besinleri sevmesinin şansı olduğunu düşündüğünü söyledi.
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