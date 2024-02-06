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Estetiklerini Açıklayan Hilal Altınbilek Fiziğinin Sırrı Sorulunca JanJan Kızlar Misali "Allah Vergisi" Dedi

Estetiklerini Açıklayan Hilal Altınbilek Fiziğinin Sırrı Sorulunca JanJan Kızlar Misali "Allah Vergisi" Dedi

GNS
GNS - Onedio Editörü
06.02.2024 - 12:58

Şimdilerde Şahane Hayatım dizisinin Şebnem'i olarak kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Alem dergisine verdiği röportajda fiziğinin sırrından bahsetti. Geçtiğimiz gün hakkında çıkan estetik eleştirileri yüzünden isyan edip açıklama yapan Altınbilek, bu sefer de 'genetik' açıklamasıyla dikkat çekti.

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Şimdilerde FOX'ta yayınlanan Şahane Hayatım dizisinin Şebnem'i olarak izlediğimiz Hilal Altınbilek, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında.

Şimdilerde FOX'ta yayınlanan Şahane Hayatım dizisinin Şebnem'i olarak izlediğimiz Hilal Altınbilek, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında.

Oynadığı güçlü kadın karakteri adeta yaşıyor olmasının seyirciye verdiği seyir zevki, Altınbilek'in övgü dolu yorumlar almasını sağlıyor. Aynı zamanda Onur Tuna, Yiğit Özşener ve Sumru Yavrucuk ile enerjilerinin de tutuyor olması dizinin daha da ilgi çekici olmasını sağlıyor.

Aslında 10 yılı aşkındır ekranlarda yer alan Hilal Altınbilek'in yıldızının esas parladığı yapım Karagül olmuştu.

Aslında 10 yılı aşkındır ekranlarda yer alan Hilal Altınbilek'in yıldızının esas parladığı yapım Karagül olmuştu.

Daha sonrasında Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Züleyha Altun ile de zirveye taşınmıştı diyebiliriz. Birbirinden farklı pek çok karaktere hayat veren Hilal Altınbilek'in 'kendini buldu' diyebileceğimiz işi ise daha demin de bahsettiğimiz gibi Şahane Hayatım oldu.

Fakat kendisi gündemde yalnızca başarılı oyunculuğu ile değil, yıllar içerisinde geçirdiği değişimle de konuşuluyor.

Fakat kendisi gündemde yalnızca başarılı oyunculuğu ile değil, yıllar içerisinde geçirdiği değişimle de konuşuluyor.

Dizide de geçirdiği estetik operasyonla bambaşka bir hayata sahip olan bir karakteri canlandıran Hilal Altınbilek'in yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem olan konular arasına girdi. Yaptırdığı estetikler konusunda tahminler yürütülen oyuncu bu iddialara bir dur dedi.

Geçtiğimiz gün yalnızca burnunu ve dişlerini yaptırdığını dile getiren Hilal Altınbilek, kendisini kıyasladıkları fotoğrafın da oldukça eski olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz gün yalnızca burnunu ve dişlerini yaptırdığını dile getiren Hilal Altınbilek, kendisini kıyasladıkları fotoğrafın da oldukça eski olduğunu söyledi.

'Kıyasladıkları fotoğrafla şimdiki fotoğrafım arasında 10 sene var. Zaten çok kiloluyum.'

Estetik konuşmalarının ardından bir de Altınbilek'in fiziğinin sırrı merak edildi tabii ki. Yazın paylaştığı pozlarla da dikkat çeken ünlü oyuncu fit görüntüsünün olmayan sırrını Alem dergisine anlattı.

Estetik konuşmalarının ardından bir de Altınbilek'in fiziğinin sırrı merak edildi tabii ki. Yazın paylaştığı pozlarla da dikkat çeken ünlü oyuncu fit görüntüsünün olmayan sırrını Alem dergisine anlattı.

Hiç spor yapmadığını söyleyen Hilal Altınbilek, '“Genetik olabilir, çünkü hiç spor yapmıyorum diyebilirim. Sadece sağlıklı yiyecekler tüketiyorum, tatlarını da çok seviyorum.' dedi.

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Aynı zamanda pesketaryen olduğunu anlatan ünlü oyuncu, sağlık besinleri sevmesinin şansı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Aynı zamanda pesketaryen olduğunu anlatan ünlü oyuncu, sağlık besinleri sevmesinin şansı olduğunu düşündüğünü söyledi.

'Pesketaryenim. Benim şansım herhalde birinci olarak genetik, ikinci olarak sağlıklı besinlerin tadını çok sevmem.'

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