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Ünlü Oyuncu Berkay Ateş Kendi Doğum Gününü Otizmli Çocuklara Hediye Etmeye Karar Verdi

Ünlü Oyuncu Berkay Ateş Kendi Doğum Gününü Otizmli Çocuklara Hediye Etmeye Karar Verdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
06.02.2024 - 14:39

Ünlü oyuncu Berkay Ateş, yaklaşan doğum günü için hepimizi duygulandıran bir bağış projesine imza attı. 19 Şubat'ta doğum gününü kutlayacak olan Berkay Ateş, Milliyet'in haberine göre bu yıl yeni yaşını otizmli çocuklara hediye etme kararı aldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

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Son dönemlerde hem dijital yapımlarda hem de televizyondaki rolleriyle dikkat çeken isimlerden biri de ünlü oyuncu Berkay Ateş.

Son dönemlerde hem dijital yapımlarda hem de televizyondaki rolleriyle dikkat çeken isimlerden biri de ünlü oyuncu Berkay Ateş.

İlk ekran önü projesine sinema ile giriş yapan Berkay Ateş, yıllar içinde oynadığı her dizide ön plana çıkmaya devam etti. Kendisi şimdiye kadar pek çok fenomen dizide yer aldı.

Televizyona ilk olarak Analar ve Anneler ile adım atsa da Anne, Çukur, Alev Alev ve Sadakatsiz gibi projelerde kilit karakterlere hayat verdi.

Televizyona ilk olarak Analar ve Anneler ile adım atsa da Anne, Çukur, Alev Alev ve Sadakatsiz gibi projelerde kilit karakterlere hayat verdi.

Eh tabii aynı zamanda sinemaya ve dijitale de çalışmayı sürdürdü. Alef ve Ayak İşleri'nde de kendisini izledik.

Berkay Ateş sosyal medyanın da oldukça sevilen isimlerinden. 690 bin takipçiye sahip olan ünlü oyuncu son dönemde tiyatroya yoğunlaşmış durumda.

Berkay Ateş sosyal medyanın da oldukça sevilen isimlerinden. 690 bin takipçiye sahip olan ünlü oyuncu son dönemde tiyatroya yoğunlaşmış durumda.

'Uykusuz Bir Rüya, Salim' ismindeki yeni oyununa geçtiğimiz Aralık ayında başladığını duyurmuştu Ateş. Ayrıca Aldatmak dizisinde Kahraman karakterine hayat vermeye de devam ediyor bu sırada.

Her anlamda oldukça yoğun ve etkili bir dönemde olduğunu söyleyebileceğimiz Berkay Ateş'in aşk hayatı da merak ediliyor tabii.

Her anlamda oldukça yoğun ve etkili bir dönemde olduğunu söyleyebileceğimiz Berkay Ateş'in aşk hayatı da merak ediliyor tabii.

Kendisi Filenin Sultanları'nın liberosu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevilen isimlerinden Simge Aköz ile 2021 yılının Aralık ayından beridir birlikte. Sosyal medyadan ve basından uzak bir aşk yaşamayı tercih ediyor bu ikili.

19 Şubat'ta 37 yaşına girecek olan Berkay Ateş, farkındalık yaratmak için çok anlamlı bir projenin altına imza atmaya karar verdi.

19 Şubat'ta 37 yaşına girecek olan Berkay Ateş, farkındalık yaratmak için çok anlamlı bir projenin altına imza atmaya karar verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre doğum gününü otizmli çocuklara hediye edecek olan Berkay Ateş, otizm farkındalığı sağlamak için bir bağış kampanyası başlattığını duyurdu.

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Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile birlikte bağış kampanyası başlatan Ateş, "Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak." dedi.

Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile birlikte bağış kampanyası başlatan Ateş, "Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak." dedi.

'Merhaba sevgili ailem, dostlarım 19 Şubat tarihindeki doğum günümü TODEV'den destek alan çocuklar ile paylaşmaya karar verdim. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak. Destekleriniz için teşekkür ederim.'

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