Ünlü Oyuncu Berkay Ateş Kendi Doğum Gününü Otizmli Çocuklara Hediye Etmeye Karar Verdi
Ünlü Oyuncu Berkay Ateş Kendi Doğum Gününü Otizmli Çocuklara Hediye Etmeye Karar Verdi
Ünlü oyuncu Berkay Ateş, yaklaşan doğum günü için hepimizi duygulandıran bir bağış projesine imza attı. 19 Şubat'ta doğum gününü kutlayacak olan Berkay Ateş, Milliyet'in haberine göre bu yıl yeni yaşını otizmli çocuklara hediye etme kararı aldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.
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Son dönemlerde hem dijital yapımlarda hem de televizyondaki rolleriyle dikkat çeken isimlerden biri de ünlü oyuncu Berkay Ateş.
Televizyona ilk olarak Analar ve Anneler ile adım atsa da Anne, Çukur, Alev Alev ve Sadakatsiz gibi projelerde kilit karakterlere hayat verdi.
Berkay Ateş sosyal medyanın da oldukça sevilen isimlerinden. 690 bin takipçiye sahip olan ünlü oyuncu son dönemde tiyatroya yoğunlaşmış durumda.
Her anlamda oldukça yoğun ve etkili bir dönemde olduğunu söyleyebileceğimiz Berkay Ateş'in aşk hayatı da merak ediliyor tabii.
19 Şubat'ta 37 yaşına girecek olan Berkay Ateş, farkındalık yaratmak için çok anlamlı bir projenin altına imza atmaya karar verdi.
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Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile birlikte bağış kampanyası başlatan Ateş, "Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak." dedi.
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