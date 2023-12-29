29 Aralık Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
29 Aralık Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 29 Aralık Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Suudi Arabistan yetkililerinin "Atatürk" hassasiyetinin nedeni belli oldu. Vole Genel Yayın Yönetmeni Onur Tuğrul, Suudi Arabistan yetkililerinin "Atatürk" ile ilgili kararın ayrıntılarını paylaştı.
Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali öncesinde Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'den "Atatürk" paylaşımı geldi.
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali öncesi kriz büyüyerek devam ediyor. Atatürk tişörtlerini ve pankartlarını stadyumda görmek istemeyen Suudi Arabistan yetkilileri soyunma odasında polis bekletiyor. Gerekçe ise takımların soyunma odasından çıkarken yanlarında Atatürk ibareli herhangi bir şeyle sahaya gitmemeleri...
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı iptal edildi. Gerekçe ise maç öncesi Fenerbahçe ile Galatasaaray'ın Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" pankartı ve Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkmasıydı. Fenerbahçeli bir taraftar tüm bunlar yaşanırken formasında Atatürk var diye stadyumdan atıldı.
Süper Kupa Finali için Suudi Arabistan'da bulunan Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk'e tahammül edemeyen Suudi Arabistan yetkililerinin tavrı sebebiyle maça çıkmama kararı aldı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı yalnız bırakmayan Beşiktaş, iki rakibini evinde ağırlamak için tarihi bir çağrı yaptı.
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beIN Sports'un hiçbir gerekçe göstermeden Fenerbahçe ve Galatasaray muhabirlerinin görevine son verildiği iddia edilmişti. Sözcü Gazetesi Galatasaray muhabiri Mesut Yıldırım, "Kovulma yok: 3 büyük kulüp muhabiri görevden alındı. Anadolu takımlarıyla devam." paylaşımı yaptı.
Hollanda Başbakanı Geert Wilders, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat yaşanan "Atatürk" krizi sebebiyle iptal edilen Süper Final mücadelesi hakkında paylaşımda bulundu. Aşırı sağcı lider yaşanan krizin ardından Suudi Arabistan'a göndermede bulunduğu Atatürk paylaşımıyla çok konuşuldu.
Bu gece Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa finali öncesinde Suudi Arabistan yönetiminin sahada Atatürk pankartı, üstünde Atatürk olan forma kabul etmediği ve İstiklal Marşı'na izin vermediği iddiası ortalığı karıştırdı. Maç, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Magazin dünyası ünlülerimiz de skandala sessiz kalmadı...
Suudi Arabistan'da Fenerbahçe Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'de kriz çıktı. Özellikle Atatürk pankartlarına izin verilmemesi üzerine her iki takım da maça çıkmayacaklarını belirtti. Ünlü isimlerden bu krize tepki yağarken Süper Kupa Finali'ni izlemek için Suudi Arabistan'a giden Pelin Akil ise neden Atatürk pankartlarına izin verilmediğini açıkladı.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa Finali Atatürk'e izin vermeyen Suudi Arabistan yetkilileri sebebiyle iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkmama kararı alması, bütün Türkiye'den destek gördü. Ünlü isimlerden, sporculardan ve bütün kulüplerden destek mesajları yağdı.
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Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali, çıkan Atatürk krizinin ardından iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe yetkilileri, maça çıkmayacaklarını açıkladı. Sosyal medyada konuya dair tepkiler çığ gibi büyürken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saat 20.45'te oynanması planlanan maça saatler kala, Atatürk krizi yaşanması büyük tepki çekti. Maçın iptali sonrası çıkan tartışmalara gazeteci Fatih Portakal da katıldı.
Galatasaray, kamp yaptığı otele geri döndü. Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istedikleri ve kabul edilmezse maça çıkmayacakları öğrenildi.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Suudi yetkililerin, iki kulübün Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin vermemesi üzerine, iki kulüp yöneticileri maça çıkmama kararı aldı.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Maçın iptali sonrası ortalığı daha da karıştıracak bir iddia gündeme geldi.
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Oda TV'nin özel haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Futbol Federasyon (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istediği iddia edildi.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Maçın iptal edilmesi sonrası TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa hakkında ortak bir açıklama yayınladı.
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