Üç Büyük Kulüp Muhabirini Görevden Aldı İddiası!
Üç Büyük Kulüp Muhabirini Görevden Aldı İddiası!
beIN Sports'un hiçbir gerekçe göstermeden Fenerbahçe ve Galatasaray muhabirlerinin görevine son verildiği iddia edilmişti. Sözcü Gazetesi Galatasaray muhabiri Mesut Yıldırım, 'Kovulma yok: 3 büyük kulüp muhabiri görevden alındı. Anadolu takımlarıyla devam.' paylaşımı yaptı.
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Katar şirketi beIN Sports'un hiçbir gerekçe göstermeden Fenerbahçe ve Galatasaray muhabirlerinin görevine son verdiği iddia edildi.
Sözcü Gazetesi Galatasaray muhabiri Mesut Yıldırım, "Maalesef doğru" diyerek paylaşımda bulundu.
Daha sonra ise, "Kovulma yok: 3 büyük kulüp muhabiri görevden alındı. Anadolu takımlarıyla devam." paylaşımı yaptı.
Aydınlık Gazetesi Spor Muhabiri Cenk Çınar karara tepki gösterdi.
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