Üç Büyük Kulüp Muhabirini Görevden Aldı İddiası!

beIN Sports'un hiçbir gerekçe göstermeden Fenerbahçe ve Galatasaray muhabirlerinin görevine son verildiği iddia edilmişti. Sözcü Gazetesi Galatasaray muhabiri Mesut Yıldırım, 'Kovulma yok: 3 büyük kulüp muhabiri görevden alındı. Anadolu takımlarıyla devam.' paylaşımı yaptı.