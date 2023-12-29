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Üç Büyük Kulüp Muhabirini Görevden Aldı İddiası!

Üç Büyük Kulüp Muhabirini Görevden Aldı İddiası!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 22:02

beIN Sports'un hiçbir gerekçe göstermeden Fenerbahçe ve Galatasaray muhabirlerinin görevine son verildiği iddia edilmişti. Sözcü Gazetesi Galatasaray muhabiri Mesut Yıldırım, 'Kovulma yok: 3 büyük kulüp muhabiri görevden alındı. Anadolu takımlarıyla devam.' paylaşımı yaptı.

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Katar şirketi beIN Sports'un hiçbir gerekçe göstermeden Fenerbahçe ve Galatasaray muhabirlerinin görevine son verdiği iddia edildi.

Katar şirketi beIN Sports'un hiçbir gerekçe göstermeden Fenerbahçe ve Galatasaray muhabirlerinin görevine son verdiği iddia edildi.

Sözcü Gazetesi Galatasaray muhabiri Mesut Yıldırım, "Maalesef doğru" diyerek paylaşımda bulundu.

Sözcü Gazetesi Galatasaray muhabiri Mesut Yıldırım, "Maalesef doğru" diyerek paylaşımda bulundu.
twitter.com

Daha sonra ise, "Kovulma yok: 3 büyük kulüp muhabiri görevden alındı. Anadolu takımlarıyla devam." paylaşımı yaptı.

Daha sonra ise, "Kovulma yok: 3 büyük kulüp muhabiri görevden alındı. Anadolu takımlarıyla devam." paylaşımı yaptı.
twitter.com

Aydınlık Gazetesi Spor Muhabiri Cenk Çınar karara tepki gösterdi.

Aydınlık Gazetesi Spor Muhabiri Cenk Çınar karara tepki gösterdi.
twitter.com
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