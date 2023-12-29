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Aşırı Sağcı Hollanda Başbakanı Geert Wilders'tan "Atatürk" Paylaşımı

Aşırı Sağcı Hollanda Başbakanı Geert Wilders'tan "Atatürk" Paylaşımı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 00:00

Hollanda Başbakanı Geert Wilders, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat yaşanan 'Atatürk' krizi sebebiyle iptal edilen Süper Final mücadelesi hakkında paylaşımda bulundu. Aşırı sağcı lider yaşanan krizin ardından Suudi Arabistan'a göndermede bulunduğu Atatürk paylaşımıyla çok konuşuldu.

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İslam karşıtı söylemleri ve nefret diliyle tanınan Hollanda Başbakanı Geert Wilders, Riyad'da oynanması planlanan karşılaşma ile ilgili paylaşım yaptı.

İslam karşıtı söylemleri ve nefret diliyle tanınan Hollanda Başbakanı Geert Wilders, Riyad'da oynanması planlanan karşılaşma ile ilgili paylaşım yaptı.

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak bildiri yayınladığı Süper Kupa Final müsabakası ileri bir ertelenmişti.

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak bildiri yayınladığı Süper Kupa Final müsabakası ileri bir ertelenmişti.

Yapılan açıklamanın öncesinde Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ile Galatasaray'ı Süper Kupa Finali'ni oynamak için Dolmabahçe'ye davet etmişti.

Yapılan açıklamanın öncesinde Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ile Galatasaray'ı Süper Kupa Finali'ni oynamak için Dolmabahçe'ye davet etmişti.

Hollanda Başbakanı Geert Wilders, yaşanan olayların ardından paylaşım yaptı.

Hollanda Başbakanı Geert Wilders, yaşanan olayların ardından paylaşım yaptı.

Geert Wilders'ın yapmış olduğu "Atatürk - Saudi Arabia: 10-0" paylaşımı sosyal medyanın gündemindeydi.

Geert Wilders'ın yapmış olduğu "Atatürk - Saudi Arabia: 10-0" paylaşımı sosyal medyanın gündemindeydi.
twitter.com
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Geert Wilders'ın paylaşımına gelen tepkiler şöyleydi👇

Geert Wilders'ın paylaşımına gelen tepkiler şöyleydi👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Eskileri hatırlayacak olursak👇

Eskileri hatırlayacak olursak👇

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