26 Haziran Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Sözcü Gazetesinden Sultan Uçar’ın YKS’de ayrımcılık yapıldığı iddiası hakkındaki haberi gündeme adeta bomba gibi düştü.
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İkinci el araç satışlarında uygulanan 6 ay-6 bin km ve ilan kısıtlaması temmuz ayında sona eriyordu.
İş görüşmeleriyle ilgili enteresan yazışmalara mutlaka denk gelmişsinizdir. Her seferinde daha da şaşırtan bu yazışmaların sonuncusunu göstermek istiyoruz şimdi size.
@mr.thecan adlı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla popüler olan içerik üreticisi, Londra’da başına gelen olayı anlattı.
TRT Tabii'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Gassal, ikinci sezonuyla yine yoğun beğeni kazandı.
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Bir pantolonun cebinden çıkan fiş, fotoğrafı çekilip galeride unutulan bir adisyon... İşte sizi geçmişe ışınlayacak en güçlü araçlar.
5 gün önce tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın cezaevinden yazdığı mektuplar YouTube kanalı üzerinden izleyicilerini ulaştırılıyor.
Apple bir dönem her iPhone modelinin ardından 'S' serisini çıkarıyordu. Bu seriler, aynı tasarımı koruyup küçük ama önemli yenilikler getiriyordu.
Gazeteci Cem Küçük, yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Gıda enflasyonu ve alım gücü gibi meselelerin konuşulduğu programda Cem Küçük, böyle problemlerin dünyanın her yerinde yaşandığını belirtmek isterken Almanya örneği verdi.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin ön eleme turları tam gaz devam ediyor.
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Aslı Enver’in kızı Elay ile aylar sonra paylaştığı o anlar, sosyal medyada adeta sevgi seli yarattı!
Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) hafta sonu gerçekleştirildi. Her sene olduğu gibi bu YKS’de de sosyal medyada goygoylar aldı başını gitti.
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi oturdu bildiğiniz gibi. Kimilerine göre Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın evliliğinde ayrılık beklenen bir sonuçtu, kimilerine göreyse Can'ın doğumundan kısa bir süre sonra gelen bu karar şok etkisi yarattı!
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte şezlong ve plaj yerlerine giriş ücretleri gündem olmaya başladı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde film sahnelerini aratmayacak bir olay yaşandı. Bir taksi durağında mesai arkadaşının fenalaştığını gören taksi şoförü, yardımına koştuğu sırada kendisi de rahatsızlandı.
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Yeni sezona Livakovic ile başlamayı düşünmeyen Fenerbahçe'de yönetimin kaleyi Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a emanet etmek istediği ortaya çıktı, hatta başkanların bonserviste anlaşamaya vardığı bile iddia edildi.
Emeklilere temmuz ayında maaş zammı yapılacak. 6 aylık enflasyon farkıyla belirlenen zammın 5 aylık verileri belli olurken gözler Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Emekli zammı konuşulurken asgari ücrete zam beklentisi de kamuoyunda oluştu.
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen YKS sorular veya kontenjanlardan çok sınava giren adaylarıyla konuşuldu. Küpesi yüzünden zorluk yaşayan, sınava geç kalmasını hiç umursamayan, yetişmek için emniyeti bile seferber eden derken en çok konuşulan adaylardan biri de arkadaşıyla sohbet ederken sınava 3 dakika geç kalan aday oldu.
Premier Lig’i zirvede tamamlayan Liverpool, Arne Slot yönetiminde kadrosunu dört yeni oyuncuyla güçlendirdi.
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal cephesinden son günlerde sık sık "ayrılık" iddiaları dolaşıyordu. Kobal, magazindeki bu dedikoduları duymuş olacak ki hemen harekete geçip biricik eşiyle paylaşım yaparak "Mutluyuz, boşanmıyoruz" pozu vermişti.
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Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, motorlu taşıtlarda ÖTV matrahının ve oranlarının artmasını sağlayacak yasa teklifine tepki gösterdi.
Harvard Üniversitesi’nden ilişki uzmanı Prof. Dr. Arthur Brooks, 25 yıllık araştırmaları sonucunda evliliğin temelini cinselliğin değil, güçlü bir arkadaşlık bağının oluşturduğunu dile getiriyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir süredir anne olmanın heyecanını yaşayan Gizem Karaca, Kemal Ekmekçi ile kızlarını kucağına aldı.
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün yeni cezalarını açıkladı. Halk Tv’ye 10 gün ekran karartma cezası ve idari para cezası verildiğini açıklayan Taşçı, Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin lisansının tehlikede olduğunu açıkladı.
Son olarak 2017 yılında yayınlanan İçimdeki Fırtına dizisinde izlediğimiz Merve Boluğur, 8 yıldır ekrandan uzak yaşıyor.
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Kavurucu yaz sıcakları etkisini artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise yeni uyarı geldi.
25 Haziran'da kimsecikler böyle bir haber duymayı beklemiyorken 2 yıllık eşi Mustafa Aksakallı'dan boşandığını açıklayan Ezgi Mola, magazin dünyasını fena sarsmıştı.
Havaalanlarındaki yüksek fiyatlar, artık bizim için sıradan bir durum haline gelmiş olabilir; ancak bu durum, turistler için akılalmaz olabiliyor. Yolculuklarının bir parçası olarak havaalanlarını kullanan turistler, buradaki astronomik fiyatlarla karşılaştıklarında genellikle şaşkınlık içerisinde kalıyorlar, hatta bazen bazı planları sekteye uğrayabiliyor.
MasterChef 2025 sezonunun ön eleme bölümlerinden birinde duygusal anlar yaşandı. Yarışmaya katılan bir yarışmacı ilk kez sonuç açıklanırken şeflere müdahale etti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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