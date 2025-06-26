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26 Haziran Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

26 Haziran Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.06.2025 - 20:15

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Sözcü Gazetesinden Sultan Uçar’ın YKS’de ayrımcılık yapıldığı iddiası hakkındaki haberi gündeme adeta bomba gibi düştü.

Sözcü Gazetesinden Sultan Uçar’ın YKS’de ayrımcılık yapıldığı iddiası hakkındaki haberi gündeme adeta bomba gibi düştü.

İddiaya göre; Eğitim Bir Sen Ayvalık İlçe Başkanı’nın oğluna torpil yapılarak kimliksiz olduğu halde sınava alındı. Yaşandığı iddia edilen skandal olay hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve soruşturma açıldı.

İkinci el araç satışlarında uygulanan 6 ay-6 bin km ve ilan kısıtlaması temmuz ayında sona eriyordu.

İkinci el araç satışlarında uygulanan 6 ay-6 bin km ve ilan kısıtlaması temmuz ayında sona eriyordu.

Ancak Ticaret Bakanlığınca, ikinci el otomobil satışında 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinde 6 aylık süre uzatımı yapıldı.

İş görüşmeleriyle ilgili enteresan yazışmalara mutlaka denk gelmişsinizdir. Her seferinde daha da şaşırtan bu yazışmaların sonuncusunu göstermek istiyoruz şimdi size.

İş görüşmeleriyle ilgili enteresan yazışmalara mutlaka denk gelmişsinizdir. Her seferinde daha da şaşırtan bu yazışmaların sonuncusunu göstermek istiyoruz şimdi size.

İnsanların ne kadar tuhaf olduğunu bir kere daha fark edeceksiniz.

@mr.thecan adlı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla popüler olan içerik üreticisi, Londra’da başına gelen olayı anlattı.

@mr.thecan adlı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla popüler olan içerik üreticisi, Londra’da başına gelen olayı anlattı.

Lüks alışverişleriyle tanıdığımız Can adlı içerik üreticisi, otel çalışanının odalarına girmesiyle 2 milyon TL değerindeki takılarını çaldırdığını dile getirdi. Bir saat, bir bileklik ve bir yüzüğünü hiçbir şekilde koyduğu yerlerde göremeyince kaynar sular başından aşağı dökülmüştü.

TRT Tabii'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Gassal, ikinci sezonuyla yine yoğun beğeni kazandı.

TRT Tabii'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Gassal, ikinci sezonuyla yine yoğun beğeni kazandı.

Ahmet Kural ve Hande Soral'ın başrollerde yer aldığı Gassal, seyirciden gelen yoğun talep sonrası derhal 3. sezon onayı alırken Birsen Altuntaş, Gassal'ın 3. sezonunda rol alacak ilk oyuncuyu açıkladı.

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Bir pantolonun cebinden çıkan fiş, fotoğrafı çekilip galeride unutulan bir adisyon... İşte sizi geçmişe ışınlayacak en güçlü araçlar.

Bir pantolonun cebinden çıkan fiş, fotoğrafı çekilip galeride unutulan bir adisyon... İşte sizi geçmişe ışınlayacak en güçlü araçlar.

Bundan 4 sene önce yani 2021 yılına ait olan iki adisyonu görünce biz de geçmişe gittik, hafiften saçımızı başımızı yolduk. Buyurun detaylara...

5 gün önce tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın cezaevinden yazdığı mektuplar YouTube kanalı üzerinden izleyicilerini ulaştırılıyor.

5 gün önce tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın cezaevinden yazdığı mektuplar YouTube kanalı üzerinden izleyicilerini ulaştırılıyor.

Fatih Altaylı, “Silivri Günlükleri-3” isimli mektubunda, Gezi Parkı eylemleri sırasında  'Etki ajanlığı' ve 'hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek” suçlamasıyla tutuklanan ünlü menajer Ayşe Barım’a da değindi.

Apple bir dönem her iPhone modelinin ardından 'S' serisini çıkarıyordu. Bu seriler, aynı tasarımı koruyup küçük ama önemli yenilikler getiriyordu.

Apple bir dönem her iPhone modelinin ardından 'S' serisini çıkarıyordu. Bu seriler, aynı tasarımı koruyup küçük ama önemli yenilikler getiriyordu.

Ancak yıllardır bu isimlendirmeyi görmüyoruz. Artık her yeni iPhone modelinde sadece rakam değişiyor. Peki Apple neden bu alışkanlığından vazgeçti? Kararın arkasında düşündüğünüzden çok daha stratejik sebepler var.

Gazeteci Cem Küçük, yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Gıda enflasyonu ve alım gücü gibi meselelerin konuşulduğu programda Cem Küçük, böyle problemlerin dünyanın her yerinde yaşandığını belirtmek isterken Almanya örneği verdi.

Gazeteci Cem Küçük, yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Gıda enflasyonu ve alım gücü gibi meselelerin konuşulduğu programda Cem Küçük, böyle problemlerin dünyanın her yerinde yaşandığını belirtmek isterken Almanya örneği verdi.

Almanya'da domatesim 20 Euro olduğunu söyleyen Küçük, ülkede bir aydır gündemin domates fiyatları olduğunu belirtti. 

Kendisine yanıt, 'almanayadan_erhan' isimli sosyal medya kullanıcısından geldi. Birkaç farklı marketi gezen gurbetçi, Almanya'daki domates fiyatlarını tek tek gösterdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin ön eleme turları tam gaz devam ediyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin ön eleme turları tam gaz devam ediyor.

Son bölüme ise dövüş sporlarıyla ilgilenip bir de Avrupa ve Balkan şampiyonu olan Elif Adatepe Gülşen damgasını vurdu. Şeflerden geçer not alan Gülşen, kick boksa nasıl başladığını anlattı.

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Aslı Enver’in kızı Elay ile aylar sonra paylaştığı o anlar, sosyal medyada adeta sevgi seli yarattı!

Aslı Enver’in kızı Elay ile aylar sonra paylaştığı o anlar, sosyal medyada adeta sevgi seli yarattı!

Enver'in en son şubat ayında gösterdiği Elay’ı tekrar gören takipçileri “Ne kadar büyümüş!” yorumlarıyla paylaşımlara beğeni yağdırdı.

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) hafta sonu gerçekleştirildi. Her sene olduğu gibi bu YKS’de de sosyal medyada goygoylar aldı başını gitti.

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) hafta sonu gerçekleştirildi. Her sene olduğu gibi bu YKS’de de sosyal medyada goygoylar aldı başını gitti.

Ancak bir görüntü vardı ki hepimizin kalbini eritti. Bir baba YKS’ye giren kızını çiçekle karşıladı. O anlar sosyal medyanın gündemi olurken baba ilk kez konuştu. Baba Mehmet Emin Gülen, 'O dakika sanki dünyalar benim oldu' dedi.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi oturdu bildiğiniz gibi. Kimilerine göre Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın evliliğinde ayrılık beklenen bir sonuçtu, kimilerine göreyse Can'ın doğumundan kısa bir süre sonra gelen bu karar şok etkisi yarattı!

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi oturdu bildiğiniz gibi. Kimilerine göre Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın evliliğinde ayrılık beklenen bir sonuçtu, kimilerine göreyse Can'ın doğumundan kısa bir süre sonra gelen bu karar şok etkisi yarattı!

Habertürk'ün haberine göre, İzmir Adliyesi'nde görülen davayla tek celsede boşanan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın boşanma nedeni belli oldu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte şezlong ve plaj yerlerine giriş ücretleri gündem olmaya başladı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte şezlong ve plaj yerlerine giriş ücretleri gündem olmaya başladı.

Antalya'da yaşanan şezlong skandalının ardından şimdi de euro ile tuvalet ücreti duyanları şoke etti. Plajın yanındaki tuvalet için Türk vatandaşlarından 30 TL, yabancılardan ise 1 Euro alındığı ortaya çıktı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde film sahnelerini aratmayacak bir olay yaşandı. Bir taksi durağında mesai arkadaşının fenalaştığını gören taksi şoförü, yardımına koştuğu sırada kendisi de rahatsızlandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde film sahnelerini aratmayacak bir olay yaşandı. Bir taksi durağında mesai arkadaşının fenalaştığını gören taksi şoförü, yardımına koştuğu sırada kendisi de rahatsızlandı.

Peş peşe kalp krizi geçiren iki arkadaş hayatlarını kaybetti.

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Yeni sezona Livakovic ile başlamayı düşünmeyen Fenerbahçe'de yönetimin kaleyi Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a emanet etmek istediği ortaya çıktı, hatta başkanların bonserviste anlaşamaya vardığı bile iddia edildi.

Yeni sezona Livakovic ile başlamayı düşünmeyen Fenerbahçe'de yönetimin kaleyi Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a emanet etmek istediği ortaya çıktı, hatta başkanların bonserviste anlaşamaya vardığı bile iddia edildi.

Çakır'ın çubuku formayı giymek istemesi bordo-mavili taraftarların tepkisine neden olurken Fenerbahçeli taraftarlardan destek gördü.

Emeklilere temmuz ayında maaş zammı yapılacak. 6 aylık enflasyon farkıyla belirlenen zammın 5 aylık verileri belli olurken gözler Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Emekli zammı konuşulurken asgari ücrete zam beklentisi de kamuoyunda oluştu.

Emeklilere temmuz ayında maaş zammı yapılacak. 6 aylık enflasyon farkıyla belirlenen zammın 5 aylık verileri belli olurken gözler Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Emekli zammı konuşulurken asgari ücrete zam beklentisi de kamuoyunda oluştu.

Peki asgari ücrete zam gelecek mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesi köşesinde asgari ücrete zam senaryolarına noktayı koydu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen YKS sorular veya kontenjanlardan çok sınava giren adaylarıyla konuşuldu. Küpesi yüzünden zorluk yaşayan, sınava geç kalmasını hiç umursamayan, yetişmek için emniyeti bile seferber eden derken en çok konuşulan adaylardan biri de arkadaşıyla sohbet ederken sınava 3 dakika geç kalan aday oldu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen YKS sorular veya kontenjanlardan çok sınava giren adaylarıyla konuşuldu. Küpesi yüzünden zorluk yaşayan, sınava geç kalmasını hiç umursamayan, yetişmek için emniyeti bile seferber eden derken en çok konuşulan adaylardan biri de arkadaşıyla sohbet ederken sınava 3 dakika geç kalan aday oldu.

İsminin Hacer olduğunu öğrendiğimiz üniversiteli adayı TikTok hesabından açıklama yaptı.

Premier Lig’i zirvede tamamlayan Liverpool, Arne Slot yönetiminde kadrosunu dört yeni oyuncuyla güçlendirdi.

Premier Lig’i zirvede tamamlayan Liverpool, Arne Slot yönetiminde kadrosunu dört yeni oyuncuyla güçlendirdi.

Kırmızılar, bu transferler için kesenin ağzını açarken adeta kulüplere servet ödedi. Şu ana kadar yapılan harcamalar, dünya genelinde birçok takımın toplam transfer bütçesini geride bıraktı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal cephesinden son günlerde sık sık "ayrılık" iddiaları dolaşıyordu. Kobal, magazindeki bu dedikoduları duymuş olacak ki hemen harekete geçip biricik eşiyle paylaşım yaparak "Mutluyuz, boşanmıyoruz" pozu vermişti.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal cephesinden son günlerde sık sık "ayrılık" iddiaları dolaşıyordu. Kobal, magazindeki bu dedikoduları duymuş olacak ki hemen harekete geçip biricik eşiyle paylaşım yaparak "Mutluyuz, boşanmıyoruz" pozu vermişti.

Geçtiğimiz saatlerde de yeni paylaşımlar peş peşe geldi. Ailece tatile çıkan çift sosyal medyayı paylaşımlara boğdu. Takipçilerinden 'Tamam boşanmıyorsunuz anladık' yorumları yağdı.

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Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, motorlu taşıtlarda ÖTV matrahının ve oranlarının artmasını sağlayacak yasa teklifine tepki gösterdi.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, motorlu taşıtlarda ÖTV matrahının ve oranlarının artmasını sağlayacak yasa teklifine tepki gösterdi.

Tayyar, “Toplum derin yoksulluğa, ekonomik zorluklara, darboğazdaki piyasalara iyileştirici düzenleme beklerken, boğazını sıkmaya devam ediyoruz.” dedi.

Harvard Üniversitesi’nden ilişki uzmanı Prof. Dr. Arthur Brooks, 25 yıllık araştırmaları sonucunda evliliğin temelini cinselliğin değil, güçlü bir arkadaşlık bağının oluşturduğunu dile getiriyor.

Harvard Üniversitesi’nden ilişki uzmanı Prof. Dr. Arthur Brooks, 25 yıllık araştırmaları sonucunda evliliğin temelini cinselliğin değil, güçlü bir arkadaşlık bağının oluşturduğunu dile getiriyor.

Brooks’a göre, uzun ömürlü ilişkilerin sırrı tutkulu anlar değil, derin ve karşılıklı güvene dayalı bir dostluk.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir süredir anne olmanın heyecanını yaşayan Gizem Karaca, Kemal Ekmekçi ile kızlarını kucağına aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir süredir anne olmanın heyecanını yaşayan Gizem Karaca, Kemal Ekmekçi ile kızlarını kucağına aldı.

Çift kızlarının ismini ilk kez açıkladı!

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün yeni cezalarını açıkladı. Halk Tv’ye 10 gün ekran karartma cezası ve idari para cezası verildiğini açıklayan Taşçı, Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin lisansının tehlikede olduğunu açıkladı.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün yeni cezalarını açıkladı. Halk Tv’ye 10 gün ekran karartma cezası ve idari para cezası verildiğini açıklayan Taşçı, Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin lisansının tehlikede olduğunu açıkladı.

RTÜK ayrıca Spotify ve Netflix'e de ceza yağdırdı.

Son olarak 2017 yılında yayınlanan İçimdeki Fırtına dizisinde izlediğimiz Merve Boluğur, 8 yıldır ekrandan uzak yaşıyor.

Son olarak 2017 yılında yayınlanan İçimdeki Fırtına dizisinde izlediğimiz Merve Boluğur, 8 yıldır ekrandan uzak yaşıyor.

Sosyal medyada son derece aktif olan Boluğur'un yeni projesi hayranları tarafından merakla bekleniyor. Ömer Can'a konuşan Merve Boluğur, dizi setlerine ne zaman geri döneceğini açıkladı.

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Kavurucu yaz sıcakları etkisini artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise yeni uyarı geldi.

Kavurucu yaz sıcakları etkisini artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise yeni uyarı geldi.

24 Haziran'da başlayan kavurucu sıcaklıkların 29 Haziran Pazar günü pek çok kentte yerini yağışa bırakacağı belirtildi. Peki hafta sonu hava nasıl olacak?

25 Haziran'da kimsecikler böyle bir haber duymayı beklemiyorken 2 yıllık eşi Mustafa Aksakallı'dan boşandığını açıklayan Ezgi Mola, magazin dünyasını fena sarsmıştı.

25 Haziran'da kimsecikler böyle bir haber duymayı beklemiyorken 2 yıllık eşi Mustafa Aksakallı'dan boşandığını açıklayan Ezgi Mola, magazin dünyasını fena sarsmıştı.

İzmir Adliyesi'nde sessiz sedasız boşanan ikilinin ayrılığı duyanları şoka sokarken, akıllara gelen ilk isim Ezgi Mola'nın evlendiğinden beri küs olduğunu bildiğimiz eski dostu Enis Arıkan oldu. 

Ayrıca bir detay da göze çarptı. Güncel bir şey olup olmadığınaysa karar verilemedi. Enis Arıkan ve Ezgi Mola, barışmış olabilir mi? Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Havaalanlarındaki yüksek fiyatlar, artık bizim için sıradan bir durum haline gelmiş olabilir; ancak bu durum, turistler için akılalmaz olabiliyor. Yolculuklarının bir parçası olarak havaalanlarını kullanan turistler, buradaki astronomik fiyatlarla karşılaştıklarında genellikle şaşkınlık içerisinde kalıyorlar, hatta bazen bazı planları sekteye uğrayabiliyor.

Havaalanlarındaki yüksek fiyatlar, artık bizim için sıradan bir durum haline gelmiş olabilir; ancak bu durum, turistler için akılalmaz olabiliyor. Yolculuklarının bir parçası olarak havaalanlarını kullanan turistler, buradaki astronomik fiyatlarla karşılaştıklarında genellikle şaşkınlık içerisinde kalıyorlar, hatta bazen bazı planları sekteye uğrayabiliyor.

Kendilerini beklenmedik bir şekilde yüksek maliyetlerle karşı karşıya bulan turistler, bu durumu anlamlandırmakta zorluk çekebiliyorlar. 

Almanya'dan Antalya'ya gelen iki turist havalimanında yediklere yemeğe ödedikleri fiyat karşısında şoke oldu. “54 euro ödedik. Şoke olduk, 1 su 10 euro.' diyen adam, havaalanına gelecek olanlar ise 'Havaalanına gelmeden önce mutlaka yemek yiyip gelin.” tavsiyesini verdi.

MasterChef 2025 sezonunun ön eleme bölümlerinden birinde duygusal anlar yaşandı. Yarışmaya katılan bir yarışmacı ilk kez sonuç açıklanırken şeflere müdahale etti.

MasterChef 2025 sezonunun ön eleme bölümlerinden birinde duygusal anlar yaşandı. Yarışmaya katılan bir yarışmacı ilk kez sonuç açıklanırken şeflere müdahale etti.

Yarışmaya kabul edilip edilmediğini öğrendiği sırada gerilim tırmanırken yarışmacının şeflere anlamlı tepkisi sosyal medyada 'Böyle erkekler kaldı mı be?!' yorumlarıyla karşılandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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