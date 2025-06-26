Eleman Değil Köle Arayan İşverenin İş Başvurusu Yapan Gence Yazdıklarına İnanamayacaksınız
İş görüşmeleriyle ilgili enteresan yazışmalara mutlaka denk gelmişsinizdir. Her seferinde daha da şaşırtan bu yazışmaların sonuncusunu göstermek istiyoruz şimdi size. İnsanların ne kadar tuhaf olduğunu bir kere daha fark edeceksiniz.
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Hepimizin hayattaki önceliği düzgün bir iş bulmak. Yaşamak için çalışmak zorundayız ama tabii insanca çalışarak, hakkımızı alarak...
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Şimdi size iş arayan genç bir yazılımcının, oldukça tuhaf bir işveren teklifiyle karşılaştığı o yazışmayı göstereceğiz. İş arayan genç, bu yazışmayı Linkedin'de yayınladı.
Arzu Hanım sınırları zorlama profesörü galiba!
O zaman biz de iş arayan Utku arkadaşımıza, dertli gönüllerin sesi Cemile Akkuzu'dan "Sabır Ver Allahım" şarkısını armağan ediyoruz.
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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