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Eleman Değil Köle Arayan İşverenin İş Başvurusu Yapan Gence Yazdıklarına İnanamayacaksınız

Eleman Değil Köle Arayan İşverenin İş Başvurusu Yapan Gence Yazdıklarına İnanamayacaksınız

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
26.06.2025 - 17:54 Son Güncelleme: 26.06.2025 - 17:57

İş görüşmeleriyle ilgili enteresan yazışmalara mutlaka denk gelmişsinizdir. Her seferinde daha da şaşırtan bu yazışmaların sonuncusunu göstermek istiyoruz şimdi size. İnsanların ne kadar tuhaf olduğunu bir kere daha fark edeceksiniz.

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Hepimizin hayattaki önceliği düzgün bir iş bulmak. Yaşamak için çalışmak zorundayız ama tabii insanca çalışarak, hakkımızı alarak...

Hepimizin hayattaki önceliği düzgün bir iş bulmak. Yaşamak için çalışmak zorundayız ama tabii insanca çalışarak, hakkımızı alarak...

Allah herkese öyle işler versin.

Şimdi size iş arayan genç bir yazılımcının, oldukça tuhaf bir işveren teklifiyle karşılaştığı o yazışmayı göstereceğiz. İş arayan genç, bu yazışmayı Linkedin'de yayınladı.

Şimdi size iş arayan genç bir yazılımcının, oldukça tuhaf bir işveren teklifiyle karşılaştığı o yazışmayı göstereceğiz. İş arayan genç, bu yazışmayı Linkedin'de yayınladı.

Nasıl ama? Şoktasınız di mi? Bekleyin, bitmedi!

Arzu Hanım sınırları zorlama profesörü galiba!

Arzu Hanım sınırları zorlama profesörü galiba!

Vallahi inanılmaz insanlar var.

O zaman biz de iş arayan Utku arkadaşımıza, dertli gönüllerin sesi Cemile Akkuzu'dan "Sabır Ver Allahım" şarkısını armağan ediyoruz.

O zaman biz de iş arayan Utku arkadaşımıza, dertli gönüllerin sesi Cemile Akkuzu'dan "Sabır Ver Allahım" şarkısını armağan ediyoruz.

İnşallah seni hak eden yerlerle çalışırsın Utku.

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Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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