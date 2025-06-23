Nihal Candan İlk Değil! Etkileşim ve Reyting Merakının Kararttığı Hayatlardan Dramatik Hikayeler

Belki Nihal de o yarışmaya katılırken sadece 'celebrity' denilen ünlülerden biri olmanın yeterli olduğunu düşünmüştü.Bir arkadaşının programda kendisine 'şişmansın' demesi onu estetik dünyasının mükemmel ürünlerinden biri olmaya da sevk etmiş olabilir. Bütün bu kusursuzluk saplantısı, sosyal medyada beğeni ve etkileşim olarak geri dönünce saplantı artık bağımlılık haline dönüştü. Nihal'in hasta yatağında videolarının ve fotoğraflarının çekilip paylaşılmasını ısrar etmesi de bu bağımlılığın en belirgin özelliklerinden. Nihal'in gözümüzün önündeki hayat hikayesini hep beraber seyrettik. Ne acı, ne üzücü bir kayıp...