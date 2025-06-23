Nihal Candan İlk Değil! Etkileşim ve Reyting Merakının Kararttığı Hayatlardan Dramatik Hikayeler
Nihal Candan'ın ölümü birçok kişiyi sarstı. Gencecik, hayatının baharında bir kadın anoreksiyadan öldü. Nihal'in hayat hikayesi neredeyse gözümüzün önünde film gibi yayınlandı. Çünkü zaten Nihal kendisini bir sosyal medya-magazin figürü haline getirmeyi istemişti. Peki sosyal medya yokken reyting canavarının yok ettiği hayatları hatırlıyor musunuz? Nihal yeni değil yani... Gelin bi özet geçelim.
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Gencecik bir kadın hayatının baharında, üstelik neredeyse tüm Türkiye'nin gözü önünde hayatını kaybetti. Nihal Candan'ı bu acı sona götüren hikayenin benzerleri geçmişte de yaşandı.
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Sosyal medyada etkileşim ve beğeni tutkunu olmak, dönemin en büyük rahatsızlıklarından bana kalırsa. Instagram'a göre yaşamadıktan sonra o hayat neredeyse geçersiz sayılıyor, artık o duruma gelindi.
Fakat Nihal Candan ne ilk, ne de son... Sosyal medya nereye gider bilmiyoruz ama geçmişte onun ağababası "reyting" kavramı vardı. Ve bakın o geçmişteki reyting canavarı medya, kimleri kimleri gözümüzün önünde yedi? Gelin özet geçelim...
Kadınlarla kavga etmek için arkadaşının yanına gelen İsmail Kızılkaya bir anda hesap sormaya başladı.
Kızılkaya'yı öldüren Zeynep Uludağ elbette cezaevine girdi. Medya ordusu, cezaevinden 2 yıl sonra çıkan Uludağ'ın neredeyse kapısının önünde yattı
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Daha daha neler oldu inanamazsınız...Kumkapı cinayetinde öldürülen İsmail Kızılkaya'nın eşi, Gülten Kızılkaya'ya gözler çevrilidi. Çünkü bu hikayeye bir mağdur daha lazım, reyting canavarının doymaz bir iştahı vardır.
Ve iştahı bir türlü kesilmeyen medya, kendi kurbanını adeta laboratuvarda üretir gibi üretmeye devam etti. Kocası Kumkapı Cinayetinde öldürülen Gülten Kızılkaya da artık bir magazin figürü haline geldi.
Gülten Kızılkaya'nın dergi kapaklarındaki yarı histerik, kısmen erotik pozlar toplumun iştahla yiyeceği yeni bir figür oluşturdu.
Ve Gülten Bursa'daki gazinolarda şarkı söylemeye başladı...
İkinci hikayemiz de bir o kadar dramatik. Reyting canavarının yediği bir genç, onun antipatik annesi ve güzel bir gelin adayının hikayesini çoğu kişi hatırlar.
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Damat adayı Ata Türk, gelin adayı olan Sinem'e aşık olmuştu. Fakat gelin görün ki Ata, annesi Semra Hanım'a aşık olduğunu bir türlü kabul ettiremiyordu.
Reyting uğruna yaratılan bu suni gelin-kaynana çatışmasında Türk toplumu "Semracılar" ve "Sinemciler" olarak ayrılmayı başardı. Zaten bir konuda ayrışmak için çok fazla efor sarf etmemiz gerekmiyor, bilirsiniz.
Semra Hanım, uyanık medyacıların eline yeni tüketim malzemesi olarak düştü. Dergi kapağı çekimleri ve hatta "Ben Semra" isimli bir kitap da Semra Türk'ün hayatına giriş yaptı.
Peki asıl olayımız olan Ata nerelerdeydi? Hiç kimsenin aklına gelmez ama Ata gece hayatına takılmaya başladı. Programla kazandığı şöhret sayesinde de menajer olmaya karar verdi.
Ata'nın genç yaştaki kaybı, başta annesi olmak üzere çoğu kişiyi üzdü. Anne Semra Hanım, oğlunun şehit olduğunu düşünerek kendini rahatlatmayı seçmiş, tabutu da bu yüzden Türk Bayrağı'na sarmıştı.
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Yani koskoca bir çukur, inanılmaz bir girdap. İlgi görmenin karşı konulamayan bir cazibesi var. Geçmişin reytingini şu an etkileşim hastalığı almış durumda. Bu hikayeler nereye kadar gider ben de bilmiyorum ama gitmese iyi olur.
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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