Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye Olası Transferi Ortalığı Karıştırdı
Yeni sezona Livakovic ile başlamayı düşünmeyen Fenerbahçe'de yönetimin kaleyi Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a emanet etmek istediği ortaya çıktı, hatta başkanların bonserviste anlaşamaya vardığı bile iddia edildi. Çakır'ın çubuku formayı giymek istemesi bordo-mavili taraftarların tepkisine neden olurken Fenerbahçeli taraftarlardan destek gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada futbol dünyasının gündeminde Uğurcan Çakır var
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trabzonsporlular tepki, Fenerbahçeliler destek paylaşımında bulunuyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın