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Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye Olası Transferi Ortalığı Karıştırdı

Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye Olası Transferi Ortalığı Karıştırdı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.06.2025 - 11:14

Yeni sezona Livakovic ile başlamayı düşünmeyen Fenerbahçe'de yönetimin kaleyi Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a emanet etmek istediği ortaya çıktı, hatta başkanların bonserviste anlaşamaya vardığı bile iddia edildi. Çakır'ın çubuku formayı giymek istemesi bordo-mavili taraftarların tepkisine neden olurken Fenerbahçeli taraftarlardan destek gördü.

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Sosyal medyada futbol dünyasının gündeminde Uğurcan Çakır var

Sosyal medyada futbol dünyasının gündeminde Uğurcan Çakır var

Süper Lig'de ezeli rakipler arasındaki transferlere birçok kez şahit olduk fakat bu kez durum oldukça farklı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yıllardır süren gerginliği artıracak bir gelişme daha yaşandı: Karadeniz ekibinin kaptanı Uğurcan Çakır'ın yönetimine Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirttiği, taraftaların anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Trabzonsporlular tepki, Fenerbahçeliler destek paylaşımında bulunuyor

Trabzonsporlular tepki, Fenerbahçeliler destek paylaşımında bulunuyor
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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