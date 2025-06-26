Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye Olası Transferi Ortalığı Karıştırdı

Süper Lig'de ezeli rakipler arasındaki transferlere birçok kez şahit olduk fakat bu kez durum oldukça farklı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yıllardır süren gerginliği artıracak bir gelişme daha yaşandı: Karadeniz ekibinin kaptanı Uğurcan Çakır'ın yönetimine Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirttiği, taraftaların anlaşma sağladığı öne sürüldü.