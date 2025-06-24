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Lyon Küme Düşürüldü: Fransız Dev Yeni Sezonda İkinci Ligde

Lyon Küme Düşürüldü: Fransız Dev Yeni Sezonda İkinci Ligde

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.06.2025 - 23:22

Fransa Ligue 1 devi Lyon, borçlarından dolayı resmi olarak Ligue 2'ye düşürüldü. Kulübün karara itiraz etmesi bekleniyor ancak talebin karşılık bulmaması durumunda yeni sezondaki adresin ikinci lig olacağı kesin.

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Kasım ayında geçici olarak ceza alan Lyon yeni sezonda ikinci ligde

Kasım ayında geçici olarak ceza alan Lyon yeni sezonda ikinci ligde

2000'li yılların başında Fransa ve Avrupa futbolunun dikkat çekici takımlarından biri olan Lyon, tarihinin en kötü döneminde. 

2024'ün Kasım ayında Ulusal Rekabet Konseyi'nden mali durumu nedeniyle geçici olarak küme cezası alan kulüp, sezonun sona ermesiyle dibi gördü.

Konsey, nihai kararını açıklayarak Lyon'un gelecek sezon ikinci ligde oynayacağını belirtti.

Yaklaşık 500 milyon avroyu aşan borç yükü altında bulunan Lyon'un, DNCG tarafından belirlenen mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan süreye rağmen yeterli mali garanti sunamadığı ifade edildi.

Yıldız oyuncuların sözleşmelerinde "küme düşülürse serbest kalır" maddesi olduğu ortaya çıktı

Yıldız oyuncuların sözleşmelerinde "küme düşülürse serbest kalır" maddesi olduğu ortaya çıktı

Fransız basınında Malick Fofana,Georges Mikautadze, Moussa Niakhate ve Corentin Tolisso gibi kadronun önemli isimlerinin sözleşmelerinde küme düşüldüğü takdirde serbest kalma bedellerinin olduğu paylaşıldı.

  • Malick Fofana: 30 milyon Euro

  • Georges Mikautadze: 22 milyon Euro

  • Moussa Niakhaté: 15 milyon Euro

  • Corentin Tolisso: 12 milyon Euro

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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herohe7189

2012 maya takviminden beri failed state sayisi cok artti. Fransa su an emevi 32 santim kokocu fareli vilayati.