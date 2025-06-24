Lyon Küme Düşürüldü: Fransız Dev Yeni Sezonda İkinci Ligde
Fransa Ligue 1 devi Lyon, borçlarından dolayı resmi olarak Ligue 2'ye düşürüldü. Kulübün karara itiraz etmesi bekleniyor ancak talebin karşılık bulmaması durumunda yeni sezondaki adresin ikinci lig olacağı kesin.
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Kasım ayında geçici olarak ceza alan Lyon yeni sezonda ikinci ligde
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Yıldız oyuncuların sözleşmelerinde "küme düşülürse serbest kalır" maddesi olduğu ortaya çıktı
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2012 maya takviminden beri failed state sayisi cok artti. Fransa su an emevi 32 santim kokocu fareli vilayati.