Lyon Küme Düşürüldü: Fransız Dev Yeni Sezonda İkinci Ligde

2000'li yılların başında Fransa ve Avrupa futbolunun dikkat çekici takımlarından biri olan Lyon, tarihinin en kötü döneminde.

2024'ün Kasım ayında Ulusal Rekabet Konseyi'nden mali durumu nedeniyle geçici olarak küme cezası alan kulüp, sezonun sona ermesiyle dibi gördü.

Konsey, nihai kararını açıklayarak Lyon'un gelecek sezon ikinci ligde oynayacağını belirtti.

Yaklaşık 500 milyon avroyu aşan borç yükü altında bulunan Lyon'un, DNCG tarafından belirlenen mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan süreye rağmen yeterli mali garanti sunamadığı ifade edildi.