Başkanlar Anlaştı İddiası: Uğurcan Çakır Adım Adım Fenerbahçe'ye!

Livakovic ile yollarını ayırmasını beklenen Fenerbahçe'de kalenin Uğurcan Çakır'a emanet edilmesi gündemde.

Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli kulübün Çakır için Karadeniz ekibine 10 milyon euro ve takas oyuncu teklifinde bulunduğu gündeme gelmiş ancak bu ücretin Trabzonspor tarafından yeterli bulunmadığı aktarılmıştı.

343 Digital'in haberine göre, Ali Koç ve Ertuğrul Doğan transfer için bugün prensip anlaşmasına vardı. Bonservis ücretinin iç piyasadaki Türkiye rekorunu (Mbaye Diagne, 13 milyon €) aşması bekleniyor.