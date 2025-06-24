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Başkanlar Anlaştı İddiası: Uğurcan Çakır Adım Adım Fenerbahçe'ye!

Başkanlar Anlaştı İddiası: Uğurcan Çakır Adım Adım Fenerbahçe'ye!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.06.2025 - 20:37

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Uğurcan Çakır transferi için prensip anlaşmasına vardığı, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı öne sürüldü. (343 Digital)

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"İç piyasadaki Türkiye rekoru kırılacak"

"İç piyasadaki Türkiye rekoru kırılacak"

Livakovic ile yollarını ayırmasını beklenen Fenerbahçe'de kalenin Uğurcan Çakır'a emanet edilmesi gündemde. 

Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli kulübün Çakır için Karadeniz ekibine 10 milyon euro ve takas oyuncu teklifinde bulunduğu gündeme gelmiş ancak bu ücretin Trabzonspor tarafından yeterli bulunmadığı aktarılmıştı.

343 Digital'in haberine göre, Ali Koç ve Ertuğrul Doğan transfer için bugün prensip anlaşmasına vardı. Bonservis ücretinin iç piyasadaki Türkiye rekorunu (Mbaye Diagne, 13 milyon €) aşması bekleniyor.

2023 yazındaki görüşme gündem olmuştu

2023 yazındaki görüşme gündem olmuştu

Ali Koç'un 2023 yaz transfer sezonunun ilk günlerinde Uğurcan Çakır ile görüştüğü Ertem Şener tarafından gündeme getirilmiş, kısa sohbet büyük dikkat çekmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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