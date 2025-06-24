Başkanlar Anlaştı İddiası: Uğurcan Çakır Adım Adım Fenerbahçe'ye!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Uğurcan Çakır transferi için prensip anlaşmasına vardığı, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı öne sürüldü. (343 Digital)
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"İç piyasadaki Türkiye rekoru kırılacak"
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2023 yazındaki görüşme gündem olmuştu
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