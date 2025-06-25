Bu Nasıl Oldu? Yeni Malatyaspor'un Toplam Borcu Sizi Şaşırtabilir

Kulüp Başkanı Haşim Karadağ, geçmişten gelen ödemelerin faizleriyle birlikte 1 milyar lirayı (yaklaşık 21 milyon euro) aştığını söyledi. Bu tabloya rağmen kulüpten umudu kesmediklerini belirten Karadağ, 'Biz hayal değil, gerçek satarız. Bu borcu kapatacağız demedik ama çözüm yolları için çalışıyoruz. Malatya için bu rakam göz korkutacak bir rakam değil' şeklinde konuştu.