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Bu Nasıl Oldu? Yeni Malatyaspor'un Toplam Borcu Sizi Şaşırtabilir

Bu Nasıl Oldu? Yeni Malatyaspor'un Toplam Borcu Sizi Şaşırtabilir

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.06.2025 - 10:59

Ülkemizde futbol iklimi, ister Süper Lig olsun ister alt ligler, yıllardır aynı tabloyla karşımıza çıkıyor Takımlar, geleceği göz ardı edip yabancı oyunculara adeta para saçıyor. Kulüplerin başındaki isimlerin başarının sadece parayla geleceğine inanması birçok köklü takımı mali açıdan çıkmaza sürüklemiş durumda.

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Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden, yeni sezonda 2. Lig'de yer alacak Yeni Malatyaspor'da toplam borcun 1 milyar lirayı aştığını açıklandı

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden, yeni sezonda 2. Lig'de yer alacak Yeni Malatyaspor'da toplam borcun 1 milyar lirayı aştığını açıklandı

Kulüp Başkanı Haşim Karadağ, geçmişten gelen ödemelerin faizleriyle birlikte 1 milyar lirayı (yaklaşık 21 milyon euro) aştığını söyledi. Bu tabloya rağmen kulüpten umudu kesmediklerini belirten Karadağ, 'Biz hayal değil, gerçek satarız. Bu borcu kapatacağız demedik ama çözüm yolları için çalışıyoruz. Malatya için bu rakam göz korkutacak bir rakam değil' şeklinde konuştu.

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Yeni Malatyaspor, Malatyaspor’un 2010 yılında yaşadığı mali çöküşü sonrası, kentin futbolunu yaşatmak için amatörden profesyonel düzeye taşınmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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