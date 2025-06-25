Bu Nasıl Oldu? Yeni Malatyaspor'un Toplam Borcu Sizi Şaşırtabilir
Ülkemizde futbol iklimi, ister Süper Lig olsun ister alt ligler, yıllardır aynı tabloyla karşımıza çıkıyor Takımlar, geleceği göz ardı edip yabancı oyunculara adeta para saçıyor. Kulüplerin başındaki isimlerin başarının sadece parayla geleceğine inanması birçok köklü takımı mali açıdan çıkmaza sürüklemiş durumda.
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Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden, yeni sezonda 2. Lig'de yer alacak Yeni Malatyaspor'da toplam borcun 1 milyar lirayı aştığını açıklandı
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Ekonomik krizin boyutu sosyal medyada gündem oldu, tiye alındı
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