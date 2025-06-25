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Hastaneye Kaldırılan Mbappe Bir Haftada Beş Kilo Kaybetti!

Hastaneye Kaldırılan Mbappe Bir Haftada Beş Kilo Kaybetti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.06.2025 - 09:55

Real Madrid, Fransız yıldızı Mbappe'nin acil olarak hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. İspanya basınından Marca, 26 yaşındaki golcünün hızla kilo kaybettiğini belirtti.

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Bağırsak enfeksiyonuna yakalandığı için Kulüpler Dünya Kupası'nda iki maç çıkaran Mbappe'nin geleceği belirsiz

Bağırsak enfeksiyonuna yakalandığı için Kulüpler Dünya Kupası'nda iki maç çıkaran Mbappe'nin geleceği belirsiz

Geçtiğimiz hafta, 18 Haziran'da Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Al Hilal ile karşılaşan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle Real Madrid, maçın hemen öncesinde Mbappe'nin bağırsak enfeksiyonuna yakalandığını, bu sebepten acil olarak hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Eflatun-beyazlıların 3-1'lik Pachua galibiyetinde de Mbappe kadroda yoktu.

Antrenmanlara döndü fakat 5 kilo kaybetti, Salzburg maçında oynama ihtimali düşük

Antrenmanlara döndü fakat 5 kilo kaybetti, Salzburg maçında oynama ihtimali düşük

Hastaneden taburcu olan yıldızın rahatsızlığını atlatsa da bu bir haftalık süreçte beş kilo birden verdiği ve ciddi kas kaybı yaşadığı belirtildi. Golcü oyuncunun 27 Haziran'daki Salzburg karşılaşmasında da sahada olmayacağı ifade ediliyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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