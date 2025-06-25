Hastaneye Kaldırılan Mbappe Bir Haftada Beş Kilo Kaybetti!
Real Madrid, Fransız yıldızı Mbappe'nin acil olarak hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. İspanya basınından Marca, 26 yaşındaki golcünün hızla kilo kaybettiğini belirtti.
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Bağırsak enfeksiyonuna yakalandığı için Kulüpler Dünya Kupası'nda iki maç çıkaran Mbappe'nin geleceği belirsiz
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Antrenmanlara döndü fakat 5 kilo kaybetti, Salzburg maçında oynama ihtimali düşük
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