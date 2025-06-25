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Kerem Aktürkoğlu'ndan "Sorun Yok" Paylaşımı

Kerem Aktürkoğlu'ndan "Sorun Yok" Paylaşımı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.06.2025 - 08:57

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Bayern Münih maçında Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Sacha Boey ile bir araya geldi. Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından 'seni tekrar görmek güzel kardeşim' dedi fakat bu durumun öncesi var.

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Boey, sakatlanarak oyundan çıkmış yanına giden ilk isimlerden biri Kerem olmuştu fakat Boey'in Kerem'i görmemesi tepki çekmişti

Boey, sakatlanarak oyundan çıkmış yanına giden ilk isimlerden biri Kerem olmuştu fakat Boey'in Kerem'i görmemesi tepki çekmişti

Kulüpler Dünya Kupası C Grubu’nda Benfica ile Bayern Münih son maçta karşı karşıya gelmiş, Portekiz ekibi sahadan tek gollü galibiyetle ayrılmıştı. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan Lage ve öğrencileri, adını üst tura yazdırarak Chelsea ile eşleşmişti.

Maçın 62. dakikasında yaşanan bir an ise sosyal medyada gündeme oturmuştu. Sakatlık yaşayan Boey’in yanına ilk koşan isimlerden biri, Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu olmuştu. Ancak Boey’in Kerem’in yüzüne bile bakmaması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

Maçın bitiminde beraber poz verdiler

Maçın bitiminde beraber poz verdiler

Aktürkoğlu, karşılaşmanın sonunda Instagram hesabından Boey'le bir araya geldiğini 'seni tekrar görmek güzel kardeşim' notuyla paylaştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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