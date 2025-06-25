Kerem Aktürkoğlu'ndan "Sorun Yok" Paylaşımı

Kulüpler Dünya Kupası C Grubu’nda Benfica ile Bayern Münih son maçta karşı karşıya gelmiş, Portekiz ekibi sahadan tek gollü galibiyetle ayrılmıştı. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan Lage ve öğrencileri, adını üst tura yazdırarak Chelsea ile eşleşmişti.

Maçın 62. dakikasında yaşanan bir an ise sosyal medyada gündeme oturmuştu. Sakatlık yaşayan Boey’in yanına ilk koşan isimlerden biri, Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu olmuştu. Ancak Boey’in Kerem’in yüzüne bile bakmaması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.