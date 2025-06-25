Kerem Aktürkoğlu'ndan "Sorun Yok" Paylaşımı
Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Bayern Münih maçında Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Sacha Boey ile bir araya geldi. Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından 'seni tekrar görmek güzel kardeşim' dedi fakat bu durumun öncesi var.
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Boey, sakatlanarak oyundan çıkmış yanına giden ilk isimlerden biri Kerem olmuştu fakat Boey'in Kerem'i görmemesi tepki çekmişti
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Maçın bitiminde beraber poz verdiler
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