Cumartesi Kavuracak, Pazar Gök Gürletecek: Meteoroloji Haritasına Bakmadan Plan Yapmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Haziran'da başlayan kavurucu sıcaklara karşı bir açıklama yaptı. MGM, 29 Haziran'a kadar sıcaklıkların adeta kavuracağını belirtti.

29 Haziran 2025 tarihine kadar beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Ankara : 34

İstanbul : 35

İzmir : 39

Konya : 33

Edirne : 39

Bursa : 39

Aydın : 44

Muğla : 40

Antalya : 38

Adana : 38

Diyarbakır : 41

Meteorolojiden yapılan açıklamada riskin güneş çarpması olacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.'