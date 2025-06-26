Cumartesi Kavuracak, Pazar Gök Gürletecek: Meteoroloji Haritasına Bakmadan Plan Yapmayın!
Kavurucu yaz sıcakları etkisini artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise yeni uyarı geldi. 24 Haziran'da başlayan kavurucu sıcaklıkların 29 Haziran Pazar günü pek çok kentte yerini yağışa bırakacağı belirtildi. Peki hafta sonu hava nasıl olacak?
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Meteoroloji tarih ve saat verdi: Güneş çarpmasına dikkat!
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Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? (28-29 Haziran 2025)
Pazar günü poyraz, Balkan'dan gelecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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