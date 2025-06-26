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Cumartesi Kavuracak, Pazar Gök Gürletecek: Meteoroloji Haritasına Bakmadan Plan Yapmayın!

Cumartesi Kavuracak, Pazar Gök Gürletecek: Meteoroloji Haritasına Bakmadan Plan Yapmayın!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.06.2025 - 14:50

Kavurucu yaz sıcakları etkisini artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise yeni uyarı geldi. 24 Haziran'da başlayan kavurucu sıcaklıkların 29 Haziran Pazar günü pek çok kentte yerini yağışa bırakacağı belirtildi. Peki hafta sonu hava nasıl olacak?

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Meteoroloji tarih ve saat verdi: Güneş çarpmasına dikkat!

Meteoroloji tarih ve saat verdi: Güneş çarpmasına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Haziran'da başlayan kavurucu sıcaklara karşı bir açıklama yaptı. MGM, 29 Haziran'a kadar sıcaklıkların adeta kavuracağını belirtti. 

29 Haziran 2025 tarihine kadar beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada riskin güneş çarpması olacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.'

Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? (28-29 Haziran 2025)

Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? (28-29 Haziran 2025)

Meteoroloji'nin hava tahmin haritasında 28 Haziran günü özellikle ülkenin güneyinde termometreler yeni rekor görebilir. Sıcaklık artarken 29 Haziran Pazar günü yağış olacağı görüldü. Yağışların Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde yoğunlaşacağı belirtilirken Pazar günü pek çok kentte yağış olacak. 30 Haziran Pazartesi günü ise Marmara’da sıcaklıklar yeniden artışa geçecek. Yağış Doğu Karadeniz’de yoğunlaşacak.

Pazar günü poyraz, Balkan'dan gelecek.

Pazar günü poyraz, Balkan'dan gelecek.
twitter.com

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşım şöyle oldu:

'Son Dakika | Hayranlarının mesajlarına kayıtsız kalmadı! 😍Pazar günü Balkanlar üzerinden geliyor. Poyraz püfür püfür esecek. Sıcaklık 7-10 derece birden düşecek. Yağmur da geliyor. Geliyor, geliyor... Müjdeler olsun. Dört bir yana haber salın...'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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