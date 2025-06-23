Dikkat! Havalar Aşırı Isınıyor: Hava Durumu Değişiyor, Yarından Sonra Sıcaklık Yer Yer 10 Derece Artacak
Hava sıcaklıkları artık hissedilir derecede artıyor. Meteoroloji’nin yeni hafta hava durumu tahminlerine göre; Salı gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıkları 6 ila 9 derece artacak, Ankara 34, İstanbul 35, İzmir 39 dereceyi görecek.
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Hava durumunda değişiklik zamanı… Artık tam olarak yaz havasının etkisi altına giriyoruz.
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Çocuklar ve yaşlılar özellikle dikkat etmeli, 11:00-16:00 arası açık alanda dolaşmamalı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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