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Dikkat! Havalar Aşırı Isınıyor: Hava Durumu Değişiyor, Yarından Sonra Sıcaklık Yer Yer 10 Derece Artacak

Dikkat! Havalar Aşırı Isınıyor: Hava Durumu Değişiyor, Yarından Sonra Sıcaklık Yer Yer 10 Derece Artacak

hava durumu hava sıcaklık
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.06.2025 - 07:57 Son Güncelleme: 23.06.2025 - 08:00

Hava sıcaklıkları artık hissedilir derecede artıyor. Meteoroloji’nin yeni hafta hava durumu tahminlerine göre; Salı gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıkları 6 ila 9 derece artacak, Ankara 34, İstanbul 35, İzmir 39 dereceyi görecek.

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Hava durumunda değişiklik zamanı… Artık tam olarak yaz havasının etkisi altına giriyoruz.

Hava durumunda değişiklik zamanı… Artık tam olarak yaz havasının etkisi altına giriyoruz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yeni haftada hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak. Hafta başında hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor. Salıdan sonra ise bunaltan sıcaklar başlayacak.

Çocuklar ve yaşlılar özellikle dikkat etmeli, 11:00-16:00 arası açık alanda dolaşmamalı.

Çocuklar ve yaşlılar özellikle dikkat etmeli, 11:00-16:00 arası açık alanda dolaşmamalı.

Ankara 34, İstanbul 35, izmir 39, Konya 33, Edirne ve Bursa 39, Diyarbakır 41, Aydın 44, Muğla 40, Antalya ve Adana 38 dereceyi görecek. MGM kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları gerektiği uyarısı yaptı. Bugün için Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi için kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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