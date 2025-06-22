Trans Onur Yürüyüşüne İzin Verilmedi: Gözaltına Alınanlar Arasında Şokopop da Var

Avukat Hande Kuday, Şokopop olarak tanınan Youtube içerik üreticisi Ekim Zafer Acun da gözaltına alındığını söyledi. Kuday konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Bu tweetleri yazdıktan hemen sonra avukat olarak alanda bulunan Kardelen’i de gözaltına aldılar. Yine alandan videolarını izlediğimiz şokopop da gözaltına alındı. Vatan emniyete avukatları almadıklarından arkadaşlarımızdan daha fazla haber alamıyoruz.

Kendi kudretli ve onurlu mücadeleleri bi yana, en az kamuoyu desteğini ve infialini yaratacağı düşünüldüğü için akp iktidarı açısından en kolay hedef olarak görülen lubunyaların uğradığı bu hukuksuz ve insanlık dışı muameleyi görünür kılmamız lazım. Arkadaşlarımızı geri alacağız.'