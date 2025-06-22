Trans Onur Yürüyüşüne İzin Verilmedi: Gözaltına Alınanlar Arasında Şokopop da Var
İstanbul'da bu yıl 11’incisi düzenlenen Trans Onur Haftası kapsamında yapılması planlanan yürüyüş, yetkililer tarafından engellendi. İstanbul Valiliği ile Beyoğlu ve Şişli kaymakamlıkları, kamu düzeni ve güvenlik gerekçesiyle gün boyunca her türlü gösteri ve toplanma faaliyetini yasakladı. Bu kararın ardından Taksim’e çıkan metro seferleri durdurulurken, kent genelinde çok sayıda noktaya bariyerler yerleştirildi. Kadıköy’de bir araya gelen gruba ise polis müdahale etti; en az 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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Trans onur yürüyüşüne engel...
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Avukat Hande Kuday, yürüyüşte Youtube içerik üreticisi Şokopop'un gözaltına alındığını açıkladı.
Çağdaş Hukukçular Derneği de gözaltıları takip ettiklerini duyurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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