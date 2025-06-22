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Trans Onur Yürüyüşüne İzin Verilmedi: Gözaltına Alınanlar Arasında Şokopop da Var

Trans Onur Yürüyüşüne İzin Verilmedi: Gözaltına Alınanlar Arasında Şokopop da Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2025 - 23:54 Son Güncelleme: 22.06.2025 - 23:59

İstanbul'da bu yıl 11’incisi düzenlenen Trans Onur Haftası kapsamında yapılması planlanan yürüyüş, yetkililer tarafından engellendi. İstanbul Valiliği ile Beyoğlu ve Şişli kaymakamlıkları, kamu düzeni ve güvenlik gerekçesiyle gün boyunca her türlü gösteri ve toplanma faaliyetini yasakladı. Bu kararın ardından Taksim’e çıkan metro seferleri durdurulurken, kent genelinde çok sayıda noktaya bariyerler yerleştirildi. Kadıköy’de bir araya gelen gruba ise polis müdahale etti; en az 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Trans onur yürüyüşüne engel...

Trans onur yürüyüşüne engel...

Tüm yasaklara ve engellemelere rağmen LGBTİ+’lar Kadıköy’ün Acıbadem semtinde bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştirdi. Kısa süreli yürüyüşe polis müdahale etti. LGBTİ+’ların taşıdığı bayrak ve pankartlara el konulurken, 60’tan fazla kişi gözaltına alındı.

Avukat Hande Kuday, yürüyüşte Youtube içerik üreticisi Şokopop'un gözaltına alındığını açıkladı.

Avukat Hande Kuday, yürüyüşte Youtube içerik üreticisi Şokopop'un gözaltına alındığını açıkladı.
twitter.com

Avukat Hande Kuday, Şokopop olarak tanınan Youtube içerik üreticisi Ekim Zafer Acun da gözaltına alındığını söyledi. Kuday konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: 

'Bu tweetleri yazdıktan hemen sonra avukat olarak alanda bulunan Kardelen’i de gözaltına aldılar. Yine alandan videolarını izlediğimiz şokopop da gözaltına alındı. Vatan emniyete avukatları almadıklarından arkadaşlarımızdan daha fazla haber alamıyoruz.

Kendi kudretli ve onurlu mücadeleleri bi yana, en az kamuoyu desteğini ve infialini yaratacağı düşünüldüğü için akp iktidarı açısından en kolay hedef olarak görülen lubunyaların uğradığı bu hukuksuz ve insanlık dışı muameleyi görünür kılmamız lazım. Arkadaşlarımızı geri alacağız.'

Çağdaş Hukukçular Derneği de gözaltıları takip ettiklerini duyurdu.

Çağdaş Hukukçular Derneği de gözaltıları takip ettiklerini duyurdu.
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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