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500T Güzergahı Değişti: İstanbul'un En Uzun Otobüs Hattı 500T’nin Güzergahı Kısaldı

500T Güzergahı Değişti: İstanbul'un En Uzun Otobüs Hattı 500T’nin Güzergahı Kısaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.06.2025 - 13:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yapılan oylamanın ardından, İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve kentin en uzun otobüs hatlarından olan 500T otobüs hattının güzergahının kısaltılmasına karar verildi.

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500T otobüs hattının güzergahı kısaldı!

500T otobüs hattının güzergahı kısaldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2025 yılının Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi. Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen toplantının bir gündem maddesi de İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve kentin en uzun otobüs hatlarından olan 500T otobüs hattının reorganizasyonu oldu.

Gündem maddesinde, 500T hattının uzunluğu, trafik yoğunluğu ve frekans kaybı gibi sebeplerle yönetiminin zorlaştığı, zirve saatlerde sefer tarifelerine uyulamama gibi sorunlarla karşılaşıldığı ifade edildi. 

Hizmet kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 500T hattının bölünmesinin teklif edildiği gündem maddesinde ayrıca, 'Hattın 4. Levent Metro durağında sonlandırılmasıyla mevcut sefer sayısı korunarak tasarruf edilecek 15 araç ile 4. Levent-Cevizlibağ güzergahında yolculuk yapmak isteyen yolcularımız için 500L (4. Levent-Cevizlibağ) hattının kapasitesi artırılacaktır. 500T hattının tarifesinin 2 tam biletli olması sebebiyle tek biletli hizmet vermekte olan 500L hattından 500T numaralı hatta yapılan aktarmalarda 1 tam biletli tarifenin geçerli olması, 500T hattından 500L numaralı hatta yapılan aktarmaların ücretsiz olması önerilmektedir' ifadelerine yer verildi.

Toplantıda teklif oylamaya sunuldu. Hattın güzergahının kısaltılması oy çokluğuyla kabul edildi. Hattın, bundan sonra Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ yerine Tuzla Şifa Mahallesi-4. Levent Metro güzergahında hizmet vereceği öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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